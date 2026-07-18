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পুরুলিয়ায় গ্রেফতার INTTUC নেতা, জমি দখল-তোলাবাজির অভিযোগ

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল করতেন, সেই একইভাবে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারির কার্নিভাল শুরু হয়েছে, কটাক্ষ বিজেপি নেতার ৷

Purulia
ধৃত নেতা চন্দন সিংহমল্ল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 2:52 PM IST

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পুরুলিয়া, 18 জুলাই: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের একের পর এক নেতার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের আবহে এবার পুরুলিয়ার বরাবাজার থেকেও গ্রেফতার হলেন এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা । জমি দখল, তোলাবাজি, বেআইনি সিন্ডিকেট চালানো এবং আর্থিক তছরুপ-সহ একাধিক অভিযোগে বরাবাজার ব্লকের আইএনটিটিইউসি (INTTUC) নেতা চন্দন সিংহমল্লকে গ্রেফতার করেছে বরাবাজার থানার পুলিশ । শুক্রবার সন্ধেয় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । শনিবার ধৃতকে পুরুলিয়া জেলা আদালতে তোলা হয়েছে ।

এই গ্রেফতারিকে ঘিরে বরাবাজার-সহ গোটা পুরুলিয়ার রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা । গ্রেফতারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের একাংশকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা যায় । স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রশাসনের পদক্ষেপ শুরু হয়েছে । এবার একে একে অভিযুক্ত নেতারা সকলেই গ্রেফতার হবে ৷

পুরুলিয়ায় গ্রেফতার INTTUC নেতা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

বান্দোয়ান বিধানসভার বিজেপির মণ্ডল-2 সভাপতি জনার্দন সিংহ মোদক বলেন, "যাঁরা দুর্নীতি করেছেন, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন, তাঁরা কেউ আইনের হাত থেকে রেহাই পাবেন না । অপরাধ করে কেউ পার পাবে না ।"

আরও কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির পুরুলিয়া জেলা মিডিয়া ইনচার্জ জয়দীপ্ত চট্টরাজ । তাঁর দাবি, "এখনও তো মাত্র কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন । তদন্ত এগোলে আরও অনেক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে । যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, কাউকেই ছাড়া হবে না ।" এখানেই না থেমে জয়দীপ কটাক্ষের সুরে বলেন, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দুর্গাপুজোর কার্নিভাল করতেন সেই একইভাবে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারির কার্নিভাল শুরু হয়েছে ।"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চন্দন সিংহমল্লের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই জমি দখল, তোলাবাজি, আর্থিক অনিয়ম এবং স্থানীয় স্তরে প্রভাব খাটিয়ে বেআইনি সিন্ডিকেট চালানোর অভিযোগ উঠছিল । সম্প্রতি একাধিক লিখিত অভিযোগ জমা পড়ার পর তদন্ত শুরু করে পুলিশ । সূত্রের দাবি, তদন্তে প্রাথমিকভাবে অভিযোগের ভিত্তি মিলতেই শুক্রবার সন্ধেয় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।

তবে শনিবার আদালতে তোলার সময় সাংবাদিকরা বারবার প্রশ্ন করলেও কোনও মন্তব্য করতে চাননি চন্দন সিংহমল্ল । কার্যত নীরব থাকেন তিনি । তাঁর আইনজীবীর পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । এ ব্যাপারে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । অন্যদিকে পুলিশের বক্তব্য, দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতেই আইনানুগ প্রক্রিয়ায় তদন্ত চলছে । তদন্তে নতুন তথ্য উঠে এলে সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।

TAGGED:

LAND GRABBING AND EXTORTION
PURULIA
জমি দখল তোলাবাজির অভিযোগ
POLICE INVESTIGATION
INTTUC LEADER ARREST

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