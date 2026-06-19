'সিঙ্গুরবাসী চাইছে শিল্প হোক', তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রীর পদার্পণের আগে আশাবাদী সিঙ্গুরের বিধায়ক

'সিঙ্গুরবাসী চাইছে শিল্প হোক', তারকেশ্বরে প্রধানমন্ত্রীর পদার্পণের আগে আশাবাদী সিঙ্গুরের বিধায়ক
সিঙ্গুরে শিল্প এবং আলুচাষের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী ভাবছেন এলাকার নবনির্বাচিত বিধায়ক ডাঃ অরূপ দাস ৷ একান্ত সাক্ষাৎকারে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : June 19, 2026 at 10:10 PM IST
সিঙ্গুর, 19 জুন: বাম জমানা থেকে খবরের শিরোনামে হুগলির সিঙ্গুর ৷ টাটা গোষ্ঠী চলে যাওয়ার পরও রাজ্যের এই অঞ্চলটি চর্চার কেন্দ্রে থেকেছে ৷ বিজেপি সরকার আসার পর নতুন করে সিঙ্গুর নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ৷
বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিঙ্গুরে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ আগামিকাল তিনি রাজ্যে আসছেন ৷ তারকেশ্বরে তাঁর সভা রয়েছে ৷ অনতিদূরে সিঙ্গুর নিয়ে নতুন কোনও ঘোষণা করবেন তিনি ? এই আবহে সিঙ্গুরের নবনির্বাচিত বিধায়ক ডাঃ অরূপ দাসের সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷
ইটিভি ভারত: পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে হুগলির তারকেশ্বরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কেন তারকেশ্বরকেই বেছে নেওয়া হল ?
ডাঃ অরূপ দাস: ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তারকেশ্বরের মাটিতে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচিয়েছিলেন ৷ সেই 20 জুনকে স্মরণে রাখার জন্য এই পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হবে ৷ এই ঘটনা যাতে সাধারণ মানুষ ভুলে না-যায়, তার জন্য তারকেশ্বরের মাটিতে এই দিনটি পালন করা হবে ৷
ইটিভি ভারত: সিঙ্গুরের শিল্প নিয়ে কি কোনও প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ?
ডাঃ অরূপ দাস: মাত্র এক মাস সরকার গঠন হয়েছে ৷ আমি বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কৃষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি ৷ তাঁরা চাইছেন শিল্প হোক ৷ তাঁদের পরিবারের সন্তানরা এখানে কাজ পান ৷ সিঙ্গুরের সামগ্রিক উন্নয়ন হোক ৷ সামাজিক মাধ্যমে একটা কথা ঘুরে বেড়াচ্ছে ৷ কিছু লোক বাইরে থেকে এসে ওই এলাকায় জমি কেনার জন্য ঘুরছিল ৷ সাধারণ মানুষই বৃহৎ শিল্পের পরিকল্পনার কথা বলে তাঁদের প্রতিরোধ করেছেন ৷ এসব করে নতুন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ৷
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়ারহাউজ করে বলেছিলেন সিঙ্গুরের শিল্প হয়েছে ৷ কিন্তু শিল্প মানে যেখানে ভারী শিল্প হবে ৷ মানুষ কর্মসংস্থান পাবেন ৷ সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন হবে ৷ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রী দু'জনেই ইতিমধ্যে বলেছেন সিঙ্গুরের শিল্প হবে ৷ এটা নিয়ে আলোচনা ও সমীক্ষা চলছে ৷
ইটিভি ভারত: আলু চাষ এবং ব্যবসার জন্য সিঙ্গুরে রতনপুর বাজার রয়েছে ৷ কৃষিমন্ত্রী রাজ্যে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কৃষকরা আলুর দাম পাবে ৷ কিন্তু পাচ্ছে না ৷
ডাঃ অরূপ দাস: যে পরিমাণের আলু উৎপাদন হয়েছে সেটা ভিন রাজ্যে রফতানি করার চিন্তা ভাবনা করছে সরকার ৷ তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ টিম গঠন করেছেন ৷ আলু চাষি এবং তার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না-হন সেই কারণে বিধায়কদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ তারা পর্যালোচনা করছে ৷ ভবিষ্যতে কম খরচে কীভাবে আলু উৎপাদন করা যায়, সেটাও ভাবা হচ্ছ । সরকারের লক্ষ্য উৎপাদনের পর যাতে সঠিক মূল্য পান আলুচাষিরা সেই ব্যবস্থা করা ৷ বিদেশে রফতানি করার সঙ্গে আলুর বাই প্রোডাক্ট তৈরি করা যায় সেটাও দেখা হচ্ছে ৷ আগামিদিনে অনেক শিল্প আসছে । আলুর চিপস ও ডাস্ট কীভাবে শিল্পের আকার নেওয়া যায় ৷ দেশের বহু বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন, মডার্ন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে ৷ বহু সংস্থা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে ৷
ইটিভি ভারত: সিঙ্গুরে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রির জন্য জায়গা ঠিক করেছিল পূর্বতন সরকার ৷ এ নিয়ে কী বলবেন ?
ডাঃ অরূপ দাস: শিল্প করতে গেলে জমি প্রয়োজন ৷ সরকারি পরিকাঠামোর মধ্যে আমাদের চেষ্টা অবশ্যই থাকবে ৷ অনেক কোম্পানি রয়েছে যারা বাইরে থেকে জমি কিনে শিল্প করবেন বলেছেন ৷
ইটিভি ভারত: সিঙ্গুরের ট্রমা কেয়ার তৈরির সময় আপনি সেই উদ্যোগের সঙ্গে ছিলেন ৷ জাতীয় সড়ক হওয়ার কারণে এই এলাকার দুর্ঘটনা প্রবণ ৷ এই এই ট্রমা কেয়ার নিয়ে কিছু চিন্তাভাবনা করছেন ?
ডাঃ অরূপ দাস: শুধুমাত্র ট্রমা কেয়ার হলে হবে না ৷ দরকার কার্ডিয়োলজি থেকে শুরু করে রেডিয়োলজি ইউনিট, মেডিসিন ইউনিট, নিউরোসার্জারি ইউনিট ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট ৷ অত্যাধুনিক মানের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রয়োজন ৷ সেই সময় আমার প্রস্তাব ছিল স্টেট জেনারেল হাসপাতাল তৈরি হোক সিঙ্গুরে ৷ নির্বাচনে জয়লাভের পরই আমি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রস্তাব দিয়েছি ৷ সবকিছু ঠিক থাকলে খুব কম সময়ের মধ্যে এই সেন্টার হাসপাতালের রূপ পাবে ৷
ইটিভি ভারত: রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় তৃণমূল নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির একাধিক অভাব অভিযোগ রয়েছে ৷ এখানে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷ এ নিয়ে কী বলবেন ?
ডাঃ অরূপ দাস: ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা গ্রেফতার হয়েছেন ৷ আগামিদিনে আরও অনেকে হবেন ৷ অনৈতিকভাবে কাজ করার জন্য রাজনৈতিক নেতারা ধরা পড়েছেব ৷ আমরা প্রশাসনকে প্রশাসনের মতো চলতে দিচ্ছি ৷