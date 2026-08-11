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থ্রেট কালচারের অভিযোগ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে, প্রতিবাদে সরব ইন্টার্ন চিকিৎসকরা

উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালের অন্দরে দীর্ঘ সময়ের ডিউটি নিয়ে প্রশ্ন তুললেই ইন্টার্নদের নানাভাবে চেপে রাখার অভিযোগ উঠেছে। জুনিয়র পিজিটি-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এক শ্রেণির বিরুদ্ধে উঠছে অভিযোগ ।

North Bengal Medical College and Hospital
থ্রেট কালচারের অভিযোগ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2026 at 4:30 PM IST

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শিলিগুড়ি, 11 অগস্ট: উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এখনও রয়েছে বিতর্কিত ‘থ্রেট কালচার’। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার (পিজিটি) এবং বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের একাংশের হুমকির মুখে বাধ্য হয়ে টানা 12 থেকে 14 ঘণ্টা বা তারও বেশি সময় ধরে রোগী দেখার কাজ করে চলেছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকরা।

হাসপাতালের অন্দরে দীর্ঘ ডিউটি নিয়ে প্রশ্ন তুললেই ইন্টার্নদের নানাভাবে চেপে রাখার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিবাদ জানালে তাঁদের ইন্টার্নশিপের সময়সীমা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাড়িয়ে দেওয়া এবং কোর্স শেষে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল থেকে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন পাইয়ে দিতে দেরি করিয়ে দেওয়ার সরাসরি হুমকি দেওয়া হচ্ছে। জুনিয়র পিজিটি ও বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এক শ্রেণির চাপের মুখে ইন্টার্নদের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

সার্জারি, ইএনটি, অর্থোপেডিক ও চোখের মতো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে প্রতিদিন 12 থেকে 14 ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছেন ইন্টার্নরা। অনেক ক্ষেত্রে টানা 48 থেকে 52 ঘণ্টা ডিউটি করানোর অভিযোগও সামনে এসেছে। এমনকি সন্ধ্যা সাড় 6টায় রিপোর্ট করার পরেও গভীর রাত 2টো পর্যন্ত হাসপাতালে থাকতে বাধ্য করা হয়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাত 11টায় পিজিটিদের রাউন্ড শুরু হওয়ায় ইন্টার্নদের দিনের পর দিন দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

ধারাবাহিক ঘুমের ঘাটতি, মানসিক চাপ এবং চরম ক্লান্তির ফলে ইন্টার্নদের পড়াশোনায় মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এর পাশাপাশি আরও একটি আশঙ্কাজনক বিষয় দেখা দিয়েছে; হাসপাতালে নিয়মিত ফ্যাকেল্টি বা সিনিয়র কনসালট্যান্টদের রাউন্ড হচ্ছে না। পর্যাপ্ত সিনিয়রদের নজরদারি ছাড়াই ওয়ার্ড ও অপারেশন থিয়েটারের কাজ চালানো হচ্ছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রথম বর্ষের পিজিটিদের দিয়ে ইন্টার্নদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এবং সিনিয়রদের অনুপস্থিতিতে পুরো পরিষেবা দ্বিতীয় বর্ষের পিজিটিদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে স্বাস্থ্যসেবার সার্বিক গুণমান ও রোগীদের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গেছে।

এদিকে 2020 ব্যাচের কয়েকজন ইন্টার্ন অভিযোগ করেছেন যে, তাঁরা এখনও পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলের স্থায়ী রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় রয়েছেন, যার ফলে তাঁদের পেশাগত ও আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে হচ্ছে। সমগ্র ঘটনা নিয়ে আন্দোলনকারী ইন্টার্নরা স্বাস্থ্যভবন, রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জাতীয় মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) কাছে বিস্তারিত অভিযোগ পাঠিয়েছেন। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত করে এনএমসি-র নিয়ম মেনে ডিউটি ব্যবস্থা চালু করা হোক, সিনিয়র ডাক্তারদের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করা হোক এবং রেজিস্ট্রেশনের সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান হোক।

এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল সুজয় মিস্ত্রি জানান, ইন্টার্নদের একাংশের কাছ থেকে এই ধরনের অভিযোগ তিনি হাতে পেয়েছেন। সদ্য প্রিন্সিপালের দায়িত্ব নেওয়ায় গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে প্রথম বর্ষের পিজিটিরা সময়মতো কাজ করছেন। অন্যদিকে সিনিয়র চিকিৎসকদের একাংশের মধ্যে এখনও কলকাতামুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যার জন্য কিছুটা সমস্যা হলেও ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

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