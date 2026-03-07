6 শৃঙ্গ জয়ের পরও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার: পিয়ালী

6 শৃঙ্গ জয়ের পরও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার: পিয়ালী
পাহাড় প্রতি মুহূর্তে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে শেখায় ৷ নারী দিবসে পর্বতারোহী পিয়ালী বসাকের 'জীবনযুদ্ধ' তুলে ধরল ইটিভি ভারত ৷
Published : March 7, 2026 at 12:33 PM IST
পলাশ মুখোপাধ্যায়
চন্দননগর, 7 মার্চ: একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পিছিয়ে মহিলারা। এখনও নারীরা নির্যাতিতা হয় ৷ সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেতে একজন মেয়েকে সংগ্রামের পাশাপাশি লড়াই করতে হয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ৷ মহিলারা রাজ্য চালাক কিংবা যুদ্ধবিমান অর্থাৎ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা উইং কমান্ডার ব্যোমিকা সিং, নারীদের প্রতিবন্ধকতা থেকেই যায়।
সমাজ মহিলাদের এখনও বেড়ি পরিয়ে রেখেছে । কিন্তু শত বাধা সত্ত্বেও দমিয়ে রাখতে পারেনি স্বয়ংসম্পূর্ণ নারীকে ৷ পারিপার্শ্বিকতা ও রাজনীতির শিকার হয়েও সেই লড়াইয়ের সফল হয়েছেন চন্দননগরের বাসিন্দা 'পর্বতকন্যা' পিয়ালী বসাক। এই বঙ্গতনয়ার ঝুলির ভার যে সম্মানে ভরা, তা আলাদা করে বলার প্রয়োজন নেই ৷ এবার পর্বত আরোহণের গল্প নয়, আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে তাঁর জীবন যুদ্ধের কহিনী তুলে ধরতেই ইটিভি ভারতের এই বিশেষ প্রতিবেদন।
বাংলা ছাড়িয়ে দেশ তথা বিশ্বে পর্বতারোহী পিয়ালীর নাম জানেন না এমন লোকের সংখ্যা নেই বললেই চলে ৷ তালিকায় আরও অন্যান্য নাম থাকলেও এভারেস্ট, অন্নপূর্ণা, মাকালু, ধৌলাগিরি ও লৎস্যে-সহ একাধিক পর্বত আরোহণের অভিজ্ঞতা আরও বেশি করে তাঁর ঝুলি ভরিয়েছে ৷ মফস্বলের সাধারণ পরিবারের দারিদ্রতা ও আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও সবকিছুকেই যেন ছাপিয়ে গিয়েছেন এই পর্বতকন্যা। পৃথিবীর অন্যতম 6টি পর্বতশৃঙ্গ ইতিমধ্যেই জয় করেছেন তিনি ৷
মাথায় ঋণের বোঝা থেকে পর্বতারোহণে সরকারি সাহায্যের উদাসীনতা দমাতে পারেনি পিয়ালীকে ৷ চন্দননগর থেকে বারবার হিমালয়ে ছুটে গিয়েছেন তিনি । অনেক সময় অক্সিজেন ছাড়াই পর্বতচূড়ায় পৌঁছে গিয়েছেন। বাবা, মায়ের মৃত্যুশোক থেকে জীবনের পথ একা চলা কোনওটাই সহজ ছিল না তাঁর কাছে। পর্বত আরোহণ তাঁর কাছে ধ্যান, জ্ঞান ৷ পাহাড়-পর্বতেই নিজেকে বিলিয়ে দিতে চান তিনি ৷ ইচ্ছে রয়েছে অনেক কিছু ৷ তবে স্বপ্নপূরণ করার সামর্থ্য নেই ৷ যদিও জীবন যুদ্ধের হাল ছাড়েননি, এগিয়ে গিয়েছেন সর্বদা। পর্বতারোহণের অ্যাকাডেমি থেকে পরিবেশ নিয়ে কাজ করার লক্ষ্যেই অবিচল বছর ছত্রিশের এই বঙ্গতনয়া ৷
ইটিভি ভারত: জীবনে সমস্তটাই জড়িয়ে ছিল বাবা মা, তাঁদেরকে সম্প্রতি হারিয়ে কীভাবে লক্ষ্যে অবিচল ?
পিয়ালী: ছোটবেলা থেকেই পর্বত ভালোবাসি ৷ বাবা, মায়ের হাত ধরেই পর্বতে যাওয়া। সফলতা-বিফলতা এসেছে বারবার। প্রতিবার বাবা, মা'কে আঁকড়ে ধরেছি ৷ নতুন উদ্যমে ফের পাহাড়ে চড়ার নেশাই আমার কাছে বাড়তি অক্সিজেন ৷ বাবা-মা আমার সমস্ত ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়ার মূল মাধ্যম ছিলেন। পারিবারিক অশান্তি ও যে পরিস্থিতির মধ্যে মা-বাবাকে চলে যেতে হল, সেটা আমার কাছে খুবই কষ্টের। আমিও চেষ্টা করেছি মা-বাবাকে ভালো রাখা ৷ বাঁচানোর জন্য সমস্ত চেষ্টা করলেও শেষরক্ষা হয়নি।
বাবা-মাকে হারানোর পর প্রতিটা দিন আমার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর ৷ অনেক আগেই আমি নিজেকে শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু যখন মনে হয়, যে সব মেয়েরাই বিভিন্ন সময় অত্যাচারের শিকার, তখন মনে হয় তাঁদের জন্য কিছু একটা করতে হবে ৷ সেইসঙ্গে পর্বত আরোহণ আমার কাছে বড় অ্যাডভেঞ্চার ৷ অচেনা, অজানার মধ্যে নতুন পথ খোঁজাটাও আলাদা অনুভূতি। তার মধ্যে পর্বতের চূড়ায় অক্সিজেন থাকে না, সমস্ত প্রতিকূলতা মধ্যে চলতে হয় থাকতে হয় সেখানে ৷ পাহাড় প্রতি মুহূর্তে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে শেখায়, মনবল বাড়ে।
ইটিভি ভারত: পর্বতারোহণে লাইভ টেলিকাস্ট নেই, নেই স্পন্সরশিপও; আর্থিক সহায়তার জন্য কী প্রয়োজন ?
পিয়ালী: অন্যান্য খেলায় হার-জিত রয়েছে, কিন্তু পর্বতারোহণে এক মুহূর্তের ভুল মানেই মৃত্যু। ভালো মানুষ না-হলে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। ছোটবেলা থেকেই যে লড়াই করেছি, সেটাই সিদ্ধান্ত নিতে শিখিয়েছে । নাচ, গান, আঁকা কিংবা রাজনীতি সবকিছুতেই লাগে ক্রিয়েটিভিটি। অভিভাবক ছাড়াও লড়াই করাটা অত্যন্ত কঠিন। আর সেই লড়াইয়ের মানুষই আমার পাশে থেকেছে ৷ এবারও যে শীতকালীন মাকালু অভিযানে গিয়েছিলাম সেটাও পৃথিবীর মধ্যে প্রথম।
প্রথম এভারেস্টজয়ী তেনজিন নোরগেও বলেছিলেন, এভারেস্টের চেয়েও মাকালু অভিযান কঠিন। তা সত্ত্বেও 2023 সালে পৃথিবীর পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ গ্রীষ্মকালীন সময়ে মাকালু জয় করেছিলাম। পৃথিবীর 6টি উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করেছি। কিন্তু গ্রীষ্মের পরিবর্তে শীতকালীন মাকালু পর্বত স্বর্গ ও নরকের পার্থক্যের মতো। শৃঙ্গের চূড়ায় যা তাপমাত্রা, বেসক্যাম্পে সেই রকমই তাপমাত্রা ছিল। সেই সঙ্গে কঠিন বরফ ও হাওয়ার গতিবেগ অনেক বেশি ছিল ৷
মাইনাস 50 ডিগ্রিতে মাকালুর বেসক্যাম্প থেকে সেই অভিজ্ঞতা ইটিভি ভারতে শেয়ার করেছিলেন পিয়ালী ৷
শীতকালীন মাকালু অভিযানের অভিজ্ঞতা দারুণ ৷ এবছর সেখানে নতুন ছিল স্টার লিঙ্কের ইন্টারনেট পরিষেবা। যার জন্য মানুষকে সোশাল মিডিয়ায় অনেকটাই পর্বত অভিযান দেখাতে পেরেছি ৷ অন্যান্য খেলায় থাকলেও পর্বতারোহণে আলাদা করে দর্শক পাওয়া যায় না ৷ আগামী দিনে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট পরিষেবা পেলে দর্শক পাওয়া যাবে ৷ আর দর্শক পেলেই পর্বত অভিযানের স্পন্সরশিপ আসবে। দর্শক পৌঁছতে পারেন না-বলেই স্পন্সর পেতে অসুবিধা হয়।
ইটিভি ভারত: পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে আপনি কি মনে করেন অন্য রাজ্য অনেক বেশি সাহায্য করে পর্বতারোহীদের?
পিয়ালী: রাজ্যে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি বা কোম্পানি নেই যে পর্বতারোহণে স্পন্সর করতে পারবে ৷ কলকাতার দিকে থাকলে যোগাযোগটা ভালো থাকত ৷ কিন্তু চন্দননগরের মতো মফস্বলে থেকে সুযোগ-সুবিধাও কম পাই ৷ যাঁরা আমাদের উপরে বসে আছেন, তাঁরা সকলেই পুরুষ ৷ আগেকার দিনে মানুষের মধ্যে কিছুটা উদারতা থাকলেও বর্তমানে কোনও সুযোগ-সুবিধা পাই না। রাজ্য বা কেন্দ্র, কোনও সরকার থেকে সেভাবে সুবিধা পাই না (অভিযোগ পিয়ালীর) ৷ মানুষই আমাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।
ইটিভি ভারত: পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হয়েছেন কখনও ?
পিয়ালী: পর্বতারোহণে যারা উচ্চপদে রয়েছেন তাঁদের ধারণা, একটা মেয়ে হয়ে সকলকে ছাড়িয়ে যাচ্ছি আমি। ভারতে কোনও পুরুষ নেই , যিনি আমার মতো এইরকম পর্বতারোহণ করেছেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে আমি একজন হতে পেরেছি। শীতকালীন মাকালু অভিযান পুরুষদের মধ্যে একমাত্র রাশিয়া ও ইতালির দু'জন পর্বতারোহী করেছেন। তাও আমাদের মতো এত কঠিন পরিস্থিতি ছিল না তখন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে।
রাজ্যে পর্বতারোহণের উচ্চপদে যারা রয়েছেন, তাঁরা আমার স্পন্সরের ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন ৷ তাঁরা কোনও প্রচার হতে দিচ্ছেন না। আমার পর্বতারোহণ রাজ্য বা দেশের জন্য গর্বের বিষয়। আমার লড়াই চলবে ৷ এখনও পর্যন্ত আমাকে কেউ আটকাতে পারেননি। এ পর্যন্ত 6টি পবর্তশৃঙ্গ আরোহণ করে ফেলেছি। পর্বত আরোহণে আমার চেয়ে যারা বয়স্ক তাঁরাই আমাকে আটকে দিচ্ছেন। রাজনৈতিক নেতাদের থেকে কোনওরকম সহায়তা পাই না । তারপরও আমি চেষ্টা করছি, পর্বতারোহণে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহী করে তোলার। সেটার জন্যই এই লড়াই আমার।"
উল্লেখ্য, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন সরকারি অ্যাডভাইসারি সদস্যরা সকলেই পুরুষ। সেই সদস্যরা কোনও বারই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি, এমনটাই অভিযোগ পিয়ালী বসাকের ৷
ইটিভি ভারত: আপনি যথেষ্টই প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষিকা। পাহাড়ে গিয়ে এত লড়াইয়ের কোনও প্রয়োজন আছে ?
পিয়ালী: অবশ্যই এই লড়াইয়ের প্রয়োজন রয়েছে । না-হলে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন নিয়ে, বাড়ি বন্ধক দিয়ে লোন নেওয়ার কোনও দরকার ছিল না। আমি সরকারি চাকরি করি কিন্তু মাইনের সমস্ত টাকা লোন শোধ করতেই চলে যায়। আমার এই বাড়িটুকুই সম্বল। মাথার উপর ছাদ না-থাকলে কোথায় যাব ?
এবার তো বাড়ির দলিল বন্ধক দিয়ে মাকালু (শীতকালীন অভিযান) সামিটে গিয়েছিলাম। ছোটবেলা থেকেই পর্বতারোহণের লক্ষ্য ছিল । পাহাড় ছাড়াও জীবনের প্রতি মুহূর্ত একটা সুতোর উপর দিয়ে যাচ্ছি । কথাতেই আছে, সারা জীবনেও একজন পর্বতারোহী হওয়া যায় না। সবকিছু পাহাড়ের জন্য দিয়ে দিতে পারলেই পর্বত আরোহণ সম্পূর্ণ করা যায়। আমি সরকারি চাকরি করে অনায়েসে সাধারণ জীবনযাপন করতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি। সেইসব কিছুই আমি পাহাড়কে দিয়ে দিয়েছি। এমনকী আমার জীবনটাও অভিযানে গিয়ে চলে যেতে পারে।"
আনন্দ, ভালোলাগা, ভালোবাসা সবই আমার পাহাড়। আমার কাছে পাহাড় এতই প্রিয় যে, সমতলে এলে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি ৷ পাহাড়ে থাকলে সুস্থ ও ভালো থাকি। ডেড জোন থেকেও আমি ফিরে এসেছি।
ইটিভি ভারত: আবার কি শীতকালীন মাকালু জয় করার চিন্তাভাবনা রয়েছে ?
পিয়ালী: আমি শীতকালে আবার মাকালু জয়ের চিন্তা ভাবনা করব। ফান্ডিং বা কোনও স্পন্সর পেলেই তা সম্ভব ৷ গ্রীষ্মকালীন সময়ে সবক'টি পর্বতারোহণ করেছি আগেই । এবার শীতকালীন শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্য ৷
ইটিভি ভারত: ভবিষ্যতে আপনার টার্গেট কী ?
পিয়ালী: আমার আর্থিক যা পরিস্থিতি তাতে এরপর লোন নেওয়া সম্ভব নয়। যাতে বড় জায়গায় পৌঁছনো যায়, ফান্ডিং মেলে তার চেষ্টায় করে চলেছি সবসময়। আমি শীতকালেই অভিযান করতে চাই, কারণ গ্রীষ্মকালে আমার পর্বতশৃঙ্গ অভিযান অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছে । অনেকেই বলে থাকেন, সাতটা মহাদেশের উচ্চতম শৃঙ্গ জয় করার কথা ৷ ফান্ডিংয়ের জন্য দিল্লি, মুম্বই-সহ বিভিন্ন জায়গায় যদি পৌঁছনো যায় তাহলে অনেকটাই সুবিধা হয় আমার ৷
ইটিভি ভারত: আগামী দিনে পর্বতারোহণের অ্যাকাডেমি তৈরি করার ইচ্ছা রয়েছে ?
পিয়ালী: বর্তমান পরিস্থিতিতে মোবাইল সকলের হাতে হাতে ৷ ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বপ্ন হারিয়ে ফেলছে ৷ আমন্ত্রণ পেয়ে যখন স্কুল, কলেজে যাই তখন পর্বত আরোহণ নিয়ে বক্তব্য পেশ করি ৷ আমার যা অভিজ্ঞতা, তা ভারতে কেন পৃথিবীতেও কম রয়েছে ৷ আমি চাই, আমার অভিজ্ঞতাগুলি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শেয়ার করি। কিন্তু সবকিছুতেই সাপোর্ট বা ফান্ডিংয়ের প্রয়োজন। আমার আর্থিক সামর্থ্য থাকলে সবকিছুই দিয়ে দিতাম পর্বত আরোহণের জন্য। মা-বাবা, সংসার নেই তাই পিছুটান নেই ৷ আমার সবকিছুই দেশের জন্য আর সমাজের জন্য। চন্দননগর-সহ পুরো রাজ্যে একাধিক পর্বতারোহণের ক্লাব রয়েছে কিন্তু তাদেরও কাজের জায়গা সীমিত। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে যা স্পন্সর বা সাপোর্ট রয়েছে পর্বতারোহণের জন্য তা নেই। তাই পিছিয়ে পর্বতারোহণ।
ইটিভি ভারত: এই পর্বতারোহণ করেন আপনি কী পান ? প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন ?
পিয়ালী: প্রতিষ্ঠা বলতে সেরকম কিছু নেই ৷ যেটুকু সরকারি পাওনা আছে, সেটা নিয়েও রাজনীতি হয় ৷ মেয়েদের ক্ষেত্রে আরও সমস্যায় পড়তে হয় ৷ দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে একদিন তা বদলাতে হবে ৷ পর্বতারোহণে গিয়েও অসুস্থ হলেও সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না । সরকারি অভিযানে গিয়েও এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমার সতীর্থদের।
ইটিভি ভারত: পর্বতশৃঙ্গে ক্রমশই বাড়ছে দূষণ পরিবেশ, কী করতে চান আপনি ?
পিয়ালী: পর্বতারোহণের সবচেয়ে বড় বিষয় পরিবেশ রক্ষা। আমাদের ক্লিনিং এক্সপিডিশন করা উচিত। বহু পর্বতারোহী বিভিন্ন পর্বতশৃঙ্গে যান এবং সেখানে দূষণ ছড়িয়ে আসেন ৷ তার জন্য প্রয়োজন অভিযান করা ৷ পাহাড়ের চার নম্বর ক্যাম্প পরিষ্কারের জন্য পর্বতারোহীদেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাই ফান্ডিংয়ের প্রয়োজন।
ইটিভি ভারত: বিশ্বরেকর্ড থেকে এক ধাপ পিছিয়ে রইলেন বঙ্গতনয়া ৷ কেন মাকালু সামিট করতে পারলেন না পিয়ালী ?
পিয়ালী: কঠিন বরফের মধ্যে মাইনাস 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ও 140 কিলোমিটার গতিবেগে হাওয়া উপেক্ষা করেও পর্বত আরোহণ করছিলাম। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। এই সামিটে আমাদের দলের মধ্যেই ছিল নেপালের ফুর্বা ওঙ্গেল শেরপা ও ইরানের আবুল ফজল গোজালি। এই বিখ্যাত পর্বত আরোহীরা এভারেস্ট-সহ একাধিক পর্বত আরোহণের অভিজ্ঞতা ছিল। তা সত্বেও শেষরক্ষা হয়নি।
মাকালু পৃথিবীর পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ উচ্চতা প্রায় 27,838 ফুট। সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও সামিট শেষ করেন। মাকালু থেকে নামার সময় নেপালের শেরপা ও ইরানের পর্বত আরোহী 3 হাজার ফুট নীচে পড়ে যায়। তারপর থেকে দুই পর্বত আরোহীর আর খোঁজ মেলেনি। রেসকিউ টিম গিয়েও কিছু খোঁজ পাওয়া যায়নি। পিয়ালী মাকালুর ক্যাম্প-3 পর্যন্ত যান ৷ কিন্তু এই দুর্ঘটনা জন্য বাধ্য হয়ে নেমে আসতে হয় তাঁকে ৷ যদিও এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতে ফের শীতকালীন মাকালু জয় করতে চাই বিশ্বের প্রথম মহিলা পর্বত আরোহী হিসাবে।