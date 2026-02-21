ETV Bharat / state

বিশ্বভারতীতে উদযাপিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ওপার বাংলার সঙ্গে সুসম্পর্কে আশাবাদী পড়ুয়ারা

ভাষাগত, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহুভাষাবাদের প্রসারের লক্ষ্যেই এই দিনটির উদযাপন। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানে গানে অংশ নিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য-পড়ুয়ারা ৷

বিশ্বভারতীতে উদযাপন মাতৃভাষা দিবস (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 21, 2026 at 12:08 PM IST

4 Min Read
বোলপুর, 21 ফেব্রুয়ারি: বিশ্বভারতীতে উদযাপিত হল আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস। নতুন সরকার গঠনের পর ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্ক নিয়ে আশাবাদী বিশ্বভারতীর উপাচার্য থেকে বাংলাদেশি পড়ুয়ারা ৷ দ্রুত পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে শান্তিনিকেতনে বাংলাদেশ ভবনের সংগ্রহশালা, জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...' গানের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা করেন অধ্যাপক-পড়ুয়ারা ৷

উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "মাতৃভাষা দিবসে একটাই কথা বলব সব বিপন্নপ্রায় ভাষা বেঁচে থাকুক ৷ এটাই আমাদের অঙ্গীকার। আমাদের বিশ্বভারতীতে বহু ভাষাভাষীর পড়ুয়ারা পড়াশোনা করেন ৷ একসঙ্গে থাকেন ৷ বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠন হয়েছে। আশা করি, সুসম্পর্ক হবে। আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে হেরিটেজ ওয়াকের মতো বাংলাদেশ ভবনের মিউজিয়াম পর্যটকদের জন্য খুলে দেব ৷"

ভাষাগত, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বহুভাষাবাদের প্রসারের লক্ষ্যেই এই দিনটির উদযাপন (ইটিভি ভারত)

1947 সাল থেকে বাংলাদেশে শুরু হয় ভাষা আন্দোলন, যা চরমে পৌঁছয় 1952 সালে। সেই সময়, 144 ধারা ভঙ্গ করে 21 ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য পথে নামেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা ৷ নির্বিচারে তাঁদের উপর গুলি চালায় পুলিশ। রক্তাক্ত হয় রাজপথ ৷ তারপর থেকে ভাষার জন্য শহিদদের স্মরণে এই দিনটি পালিত হয় 'ভাষা দিবস' হিসেবে ৷ পরে মেলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ৷ 2010 সালে 21 ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রসংঘ।

প্রতি বছর বিশেষ এই দিনটি উদযাপিত হয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীতে ৷ এবারও তার অন্যথা হল না ৷ 'মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা...', 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি...', 'বাংলার মাটি বাংলার জল...', 'আমি বাংলায় গান গাই...' প্রভৃতি গানে গানে উদযাপিত হল মাতৃভাষা দিবস। প্রথমে গানে গানে পদযাত্রা করেন পড়ুয়া, অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা ৷ পরে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনে শহিদ বেদীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা করলেন অধ্যাপক-পড়ুয়ারা (ইটিভি ভারত)

পরে উপাচার্য একটি রক্ত চন্দন গাছ রোপণ করেন ৷ মাতৃভাষা দিবসের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন বাংলাদেশের পড়ুয়ারাও ৷ উপাচার্য-সহ ওপার বাংলার পড়ুয়ারা সকলেই আশাবাদী যে, বাংলাদেশে নতুন সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আরও উন্নত হবে ৷ ভিসা-সহ যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে ৷ বিশ্বভারতীর বাংলাদেশি পড়ুয়াদের মধ্যে কথা ঘোষ ও অর্পা কুণ্ডু বলেন, "সকাল থেকে গানে গানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হল ৷ এই ভাষা আন্দোলন আর বাংলায় সীমাবদ্ধ নেই ৷ এটি আজ বিশ্বের।"

তাঁরা আরও বলেন, "নতুন সরকার গঠন হয়েছে বাংলাদেশে। আমরা আশাবাদী দুই দেশের সম্পর্ক আরও গভীর হবে ৷ এতে সবার সুবিধা। পড়ুয়াদের ভিসা-সহ যে সমস্যাগুলি ছিল তার সমাধান হবে ৷ আমরা প্রথম থেকেই চাই দু'দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক হোক।"

বিশ্বভারতীতে উদযাপিত হল আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, 2017 সালে বিশ্বভারতীতে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবন নির্মাণ হয় ৷ বাংলাদেশ সরকারের 40 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ হয়েছিল ভবনটি ৷ সেইবছর 25 মে আন্তর্জাতিক বাংলাদেশ ভবনের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথা বিশ্বভারতীর আচার্য নরেন্দ্র মোদি ও বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজে হাতে এই ভবনের নক্সা তৈরি করেছিলেন। তারপর থেকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ভবন প্রাঙ্গণেই উদযাপিত হয়ে আসছে।

2024 সালের 5 অগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের পর মুজিবুর রহমানের মূর্তি, ভাস্কর্য ভাঙার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ তারপর সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত ছিল, তা নিয়ে উত্তাল ছিল বাংলাদেশ। তাই বিশ্বভারতীর বাংলাদেশ ভবনের সংগ্রহশালা সেদিন থেকেই সর্বসাধারণের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই সংগ্রহশালায় রয়েছে মুজিবুর রহমানের মূর্তি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু নথি, ভাস্কর্য, বই, শিলালিপি, ছবি প্রভৃতি ৷

সদ্য জাতীয় নির্বাচনে জিতে বাংলাদেশে সরকার গড়েছে বিএনপি ৷ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন খালেদা জিয়া'র পুত্র তারেক রহমান ৷ শপথ অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ তিনি বাংলাদেশের নয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাও করেন ৷ সরকার গঠনের পরই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ৷

মাতৃভাষা দিবস
VISVA BHARATI
বাংলাদেশি পড়ুয়ারা
