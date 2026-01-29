ETV Bharat / state

বইমেলা মানে জিয়া-নস্টাল, উৎসবের ফিউশন ! আরও অনেক কিছু...

শুধুমাত্র চারটে বইয়ের দোকান সাজিয়ে বইমেলা হয় না ৷ বলছেন গিল্ড কর্তা ৷ তবু কেন নেই রকমারি জিনিসের স্টল ? কী বলছেন আগতরা ?

ETV BHARAT
বইমেলা মানে জিয়া-নস্টাল, বইমেলা মানে উৎসবের ফিউশন ! (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 29, 2026 at 7:37 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

নবনীতা দত্তগুপ্ত ও সৌমিতা ভট্টাচার্য

কলকাতা, 29 জানুয়ারি: ঐতিহ্যবাহী কলেজ স্ট্রিটের অলিগলি ঘুরলেই নাকে আসে নতুন বইয়ের গন্ধ ৷ তবে সেখানে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর অধিকাংশের মধ্যেই থাকে বিশ্বকে জানার মরিয়া চেষ্টা, নয়তো কেরিয়ার গঠনের উদগ্র তাগিদ ৷ কাট টু আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ৷ সেখানেও অলিতে গলিতে স্টল, মিলবে নতুন বইয়ের গন্ধও ৷ তবে শুধুই যে বইপ্রেমী বলে প্রতি বছর এই সময়টায় মহানগরী বইমেলামুখী হয় তা নয় ৷ মেলা বইয়ের থেকেও এখানকার অন্যতম আকর্ষণ উৎসবের আমেজ ৷ নানা স্বাদের বইয়ের পাতা ওলটানোর পাশাপাশি বইমেলায় আমরা খুঁজে বেড়াই আরও অনেক কিছু ৷

বইমেলায় জিয়া-নস্টাল

বইমেলা ধুলো, গার্গী শ্রেয়শী, চেনা মুখগুলো, পরিচিত হাসি...৷ ব্যস্ততার ইঁদুর দৌড়ে অনেক হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের ফের কাছে আনে আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ৷ কোনও না কোনও স্টলে এমন কারও সঙ্গে দেখা হবেই, যাঁর সঙ্গে বহু দিন কোনও যোগাযোগই নেই ৷ তা সে খুব কাছের কোনও মানুষ হোক বা কলেজের পুরনো প্রেম ৷ নস্টালজিক করে তোলার যাবতীয় চাবিকাঠি নিয়ে যেন হাজির হয় কলকাতা বইমেলা ৷

বইমেলা মানে আরও অনেক কিছু...! (নিজস্ব চিত্র)

এবার বাংলার হৃদয়ের এই উৎসব সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে শুরু হয়েছে 22 জানুয়ারি থেকে ৷ চলবে 3 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৷ হ্যাঁ উৎসবই ৷ দুর্গাপুজোর পাঁচদিনের জাঁকজমকের পর এতদিন ধরে আর কোন উৎসবই বা চলে এই বাংলায় ৷ নতুন-পুরনো বইয়ের সারির সঙ্গেই মিলে মিশে এক হয়ে যায় শিল্প, সংস্কৃতি, খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা - আরও কত কিছু !

উৎসবের ফিউশন

প্রতি বছরের মতো এবছরেও বাঁধভাঙা ভিড় বইমেলা চত্বরে । বই দেখা, বই কেনা, ইতিউতি দাঁড়িয়ে সেলফি তোলা, মুক্তমঞ্চে কিংবা অডিটোরিয়ামে গানবাজনা, খাওয়াদাওয়া সবই চলছে দিনরাত । 'বইমেলা' যে একটা উৎসব । বইয়ের সঙ্গে যখন জুড়ে যায় 'মেলা' শব্দটা, তখন তার ব্যাপ্তি অনেক । তার সঙ্গে জুড়ে যায় খাওয়া-দাওয়া, রকমারি জিনিসের বিকিকিনি । এই সবকিছু নিয়েই বইমেলা যেন উৎসবের ফিউশন ।

ETV BHARAT
ব্যাগ কেনাকাটা বইমেলায় (নিজস্ব চিত্র)

"বইমেলা মানে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন, বইমেলা মানে দেশ-বিদেশের পাবলিশারদের অংশগ্রহণ, বইমেলা মানে লিটল ম্যাগাজিন, চিলড্রেন্স প্যাভিলিয়ন, অডিটোরিয়ামে অনুপমের গান । একইসঙ্গে সুস্বাদু সব খাবার । মনের খাদ্য বই আর শরীরের খাদ্য হল খাবার । সবমিলিয়েই কলকাতার বইয়ের উৎসব । শুধুমাত্র চারটে বইয়ের দোকান খাটিয়ে 'বইমেলা' হতে পারে না ।" - এই কথা প্র‍তিবেদকের নয়, খোদ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়ের ।

ETV BHARAT
দেদার খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন (নিজস্ব চিত্র)

বই-উৎসবে পেটপুজো

পেট খালি রেখে উৎসবে গা ভাসানো ভোজনরসিক বাঙালির ধাতে নেই ৷ তাই বইয়ের স্টলে ঢুঁ মারার সঙ্গে সঙ্গেই মুখও চলতে থাকে দেদার ৷ ভিড় জমে খাবারের স্টলগুলোতে ৷ কখনও কখনও নতুন বইয়ের গন্ধকে টেক্কা দেয় ফুচকা, রোল, চাউমিন, ফিশ ফ্রাই কিংবা কাটলেটের হৃদয়ভেদী সুবাস ৷ রয়েছে মোমো, ফ্রায়েড-রাইস, চিলি চিকেন থেকে বিরিয়ানিও ৷ কড়া শীতে পিঠে-পুলি-পায়েস নিয়েও হাজির হন দোকানদাররা ৷ আছে মিষ্টি, আইসক্রিম, নবদ্বীপের দই-সহ আরও কত কী ! হাতে হাত রেখে পেটপুজো করতে করতেই চলে মনের তৃপ্তির খোঁজ ৷

ETV BHARAT
বইমেলায় খাবারের স্টল (নিজস্ব চিত্র)

বইমেলায় আগত অনুক্তা ঘোষালের কথায়, "আমার কাছে বইমেলা মানে বই দেখে বেছে কেনা আর চুটিয়ে খাওয়া-দাওয়া । বইমেলাতে ঢুকলেই যে ফিশ ফ্রাইয়ের গন্ধটা বেরোয় সেটা থেকে নিজেকে সামলাতে পারি না । ফিশ ফ্রাই, ফুচকা, ভেলপুরি ছাড়া বইমেলা হয় না ।"

বইমেলায় এবার মিসিং

বইমেলা মানে কারও কাছে 'বই এবং খাওয়াদাওয়া', কারওর কাছে 'বই এবং রকমারি জিনিস কেনাকাটা', কারওর কাছে আবার 'চিত্রকরদের দিয়ে নিজের পোর্ট্রেট আঁকিয়ে নিয়ে বাড়ি ফেরা', কারওর কাছে আবার সবকটাই । বইমেলা শুরুর সময় থেকেই চিত্রকরদের আঁকা পোর্ট্রেটের ছিল দারুণ কদর । বহু নামী-দামি মানুষেরাও নিজের মুখ আঁকিয়ে নিয়েছেন বইমেলায় বসে থাকা শিল্পীদের দিয়ে । কিন্তু গত বছর থেকে বইমেলাতে দেখা মিলছে না তাঁদের । অথচ, বেশ কিছু স্টলের ভিড়কেও হার মানাত চিত্রকরদের ঠেকগুলি ।

ETV BHARAT
পেটপুজো চলছে দেদার (নিজস্ব চিত্র)

একইসঙ্গে, দেখা মিলছে না সাজগোজের সরঞ্জাম, ঘর সাজানোর রকমারি জিনিস, স্টেশনারি জিনিসের পসরা সাজিয়ে বসা মানুষগুলোরও। কারণ গত বছর থেকে আর বসতে দেওয়া হচ্ছে না তাঁদের । বিপুল সংখ্যক মানুষ বই কেনার পাশাপাশি এই দোকানগুলিতেও ভিড় জমাতেন । ব্যাগভর্তি করে বাড়ি নিয়ে যেতেন রকমারি সব জিনিসপত্র । গত বছর থেকে সেটা মিস করছেন বইমেলায় আগতরা ।

ETV BHARAT
সংস্কৃতির খোঁজে (নিজস্ব চিত্র)

কারণ ব্যাখ্যা গিল্ডের

কেন বসতে দেওয়া হচ্ছে না অন্যান্য রকমারি সামগ্রীর দোকানগুলিকে ? ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতা বইমেলা যখন প্রথম শুরু হয়, তখন আর্ট কলেজের আর্টিস্টরা আসতেন, পোর্ট্রেট এঁকে দিতেন । আমার মনে আছে, আমিও আঁকিয়েছি আমার পোর্ট্রেট তখন । এরপর ধীরে ধীরে এটা ব্যবসায় পরিণত হল । কিছু লোক জায়গাগুলো কিনে নিল । ওরাই নিজেদের মতো জায়গাগুলো বিক্রি করত, যেখানে জামাকাপড়, জুতো, রিং সব বিক্রি হত । এগুলো বইমেলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় । ওরা আলো ট্যাপ করত । তাতে আগুন ধরার সম্ভাবনা ছিল প্রবল । একটা দুর্ঘটনা এরকম একটা জায়গায় ঘটে গেলে তো উদ্ধারের সময় পাওয়া যাবে না। তাই আমরা পুরোটাই বন্ধ করে দিয়েছি ।"

ETV BHARAT
বইমেলায় কার্টুনচিত্রের স্টল (নিজস্ব চিত্র)

বইমেলা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে মুখ ভার অনেক বইপিপাসুর । কসবা থেকে আসা দেবলীনা বসু বলেন, "বইমেলা মানে আবেগ । আর বইমেলায় এসে সাজগোজের জিনিস কেনাকাটাও একটা অন্য আকর্ষণ মেয়েদের কাছে । তাই একজন মেয়ে হিসেবে সেটা মিস করছি । এটা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করলে ভালো হয় । খুশি হব ওই মানুষগুলো আবার ফিরে এসে পসরা সাজিয়ে বসলে ।"

গড়িয়ার সমাদৃতা কাঞ্জিলাল, দমদমের সায়রী দাস এবং অহনা ভট্টাচার্যর কথায়, "মিস করছি ওঁদের । শিল্পীদের কাছ থেকে শিখতাম অনেক কিছু । কর্মব্যস্তময় জীবনে শিল্পকলার জন্য সময় কই আমাদের ? ওঁদের আঁকতে দেখে উজ্জীবিত হতাম । অনেকে স্টেশনারি জিনিস ঘুরে ঘুরে বিক্রি করত । অনেক স্টুডেন্টও তাঁদের আঁকা বিক্রি করত । তাঁদের অনেক ক্ষতি হল । আমরাও পেতাম । এখন আর পাই না ।" তাঁরা আরও বলেন, "একটা রেস্টিং প্লেসের খুব দরকার এখানে । আর বইয়ের দামগুলো একটু পকেট ফ্রেন্ডলি হলে ভালো হয়।"

বিকল্পও হাজির

তবে, এঁদের এই না-থাকার কারণে শিল্পপিপাসুদের মন খারাপ দূর করার বিকল্পও হাজির এবারের বইমেলায় ৷ হাতে আঁকা কার্টুন মিলছে বইমেলাতে । তার জন্য রয়েছে আলাদা স্টল । 401 নম্বর স্টলে গেলে পুরনো কলকাতার কোনও দৃশ্য হোক বা সাহিত্যের পাতা থেকে উঠে আসা কোনও চরিত্র কিংবা দেবদেবীদের ছবি, রকমারি শিল্পকলা উঠে এসেছে কার্টুনিস্টের হাতের ছোঁয়ায় । টেনিদা, ফেলুদা, নন্টে ফন্টে, ব্যোমকেশ - কে নেই সেই শিল্পকর্মে ? ফটো ফ্রেম, কফি মগ, নোটবুক, জলের বোতল, মোবাইল স্ট্যান্ড সবই পাওয়া যাচ্ছে । বইমেলা থেকে বইয়ের পাশাপাশি একটুকরো শিল্পকলা বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন ক্রেতারা ।

ETV BHARAT
বইমেলায় উৎসবের মেজাজ (নিজস্ব চিত্র)

সল্টলেক থেকে আসা দেবাশিস দত্ত নামে জনৈক ক্রেতার কথায়, "চিরকালই কার্টুনের প্রতি আগ্রহ আমার । অন্যান্য স্টল থেকে এই স্টল একেবারে আলাদা ।" বেলেঘাটার বাসিন্দা অনুরূপা চৌধুরীর কথায়, "আমার ছেলে উচ্চমাধ্যমিক দেবে এবার । ওর আবদার কার্টুন আঁকা জিনিসপত্তর চাই । আমি এসেই আগে এই স্টলটা খুঁজেছি । বাকি কেনাকাটা পরে করব ।"

আরও পড়ুন:

TAGGED:

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR
BOOK FAIR MEANS NOSTALGIA
FUSION OF FESTIVITIES
আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা
KOLKATA BOOK FAIR 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.