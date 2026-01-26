ETV Bharat / state

ক্ষমতার পক্ষে থাকলেই কি বিচারের ঊর্ধ্বে! বইমেলার মঞ্চে গানে গানে প্রশ্ন তুললেন অনুপম রায়

রবিবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সাহিত্য উৎসবের শেষদিন ছিল৷ সেখানেই গানের মাধ্যমে এই প্রশ্ন তোলেন অনুপম রায়৷

Anupam Roy
বইমেলার মঞ্চে অনুপম রায়ের গান (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 26, 2026 at 4:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 26 জানুয়ারি: আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সাহিত্য উৎসবের শেষদিনে গানের মেজাজের থেকেও এক গভীর আক্ষেপের সুর শোনা গেল শিল্পী অনুপম রায়ের গলায়। দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি৷ কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার উল্লেখ না-করলেও অনুপমের বক্তব্য, চারপাশে তিনি বিচার বলে খুব একটা কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।

রবিবার সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার সাহিত্য উৎসবের মঞ্চে সঙ্গীত পরিবেশন করেন অনুপম রায়৷ সেখানে ‘বিচার’ নামের একটি গান শোনান তিনি৷ কিন্তু তার আগে বিচারব্যবস্থা নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন অনুপম৷

বইমেলার মঞ্চে গানে গানে প্রশ্ন তুললেন অনুপম রায় (ইটিভি ভারত)

সেখানে তিনি বলেন, ‘‘এই গানটি কোনও ছবিতে হয়তো ব্যবহার করা যাবে না৷ জানি না, যাবে কী, যাবে না৷ এটা অ্যালবামের গান৷ ওই যে আগে অ্যালবামের কথা বলছিলাম, অদৃশ্য নাগরদোলা ট্রিপ, সেই অ্যালবামের গান৷ এই গানটা কেন ব্যতিক্রমী বলছি, কেন ছবিতে ব্যবহার করা যাবে না, তার একটা কারণ হচ্ছে যে ছবিতে আমরা যেটা দেখি, বাস্তবে সেটা ঘটে না৷ ছবিতে, সাহিত্যে, কবিতায় একটা অদ্ভুত সমাপতন আমরা দেখতে পাই, সেটা কিন্তু বাস্তব জীবনে আমি অন্তত দেখতে পাই না’’

এর পর অনুপম রায় গানের বিষয়বস্তুর কথা উল্লেখ করেন৷ বলেন, ‘‘এই গানটার বিষয়বস্তু হচ্ছে বিচার৷ এবং ছবিতে আমরা যেটা দেখি যে নায়ক ছোট থেকে বিভিন্নরকম অন্যায় দেখতে দেখতে বড় হচ্ছে, অত্যাচারিত হতে হতে বড় হচ্ছে, কিন্তু গোটা ছবিতে কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সে ফিরে আসে৷ অন্যায়কারীর যে তার শাস্তি হয়৷ তার বিচার হয়৷ এবং যে প্রোটাগনিস্ট, নায়ক এবং সত্যের জয় হয়৷ অর্থাৎ একটা সুবিচার হয়৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘কিন্তু এটাকে আমরা বলি পোয়েটিক জাস্টিস৷ যেগুলো শুধু গল্পে হয়, কবিতায় হয়, গানে হয়৷ কিন্তু বাস্তব জীবনে কি সেটা হয়! এটাই আমায় বারবার ভাবিয়েছে৷ পাঁচ বছর আগে আমি যখন মহাশ্বেতা দেবীর কিছু লেখা পড়ছিলাম, জঙ্গলমহলের গল্প৷ বসাই টুডু, দ্রৌপদী মেঝেন, যাঁরা পড়েছেন জানবেন সেই জীবনগুলো পড়তে পড়তে, আমার ভেতরেও, আমি আবেগপ্রবণ মানুষ, আবেগতাড়িত হয়ে চারপাশে যেটা দেখলাম যে সত্যি সত্যি তো বিচার বলে খুব একটা কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না৷’’

বিচার প্রসঙ্গে অনুপমের আরও বক্তব্য, ‘‘অন্যায়ের পর অন্যায় হতেই থাকছে৷ বিচার আছে৷ বিচার কোথায় আছে বলুন তো! আইন-আদলত, সমস্ত পৃথিবীর যে নিয়ম তৈরি হয়েছে, আমাদের দেশেও আছে সেই আইন, মানুষকে জাস্টিস পাইয়ে দেওয়ার জন্য যে আইন। কিন্তু সেটা সব সময় প্রয়োগ হয় না।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রয়োগ হয় দুর্বলের উপর, গরিব মানুষের উপর এবং যাঁর কোনও নিরাপত্তা নেই। আপনি যদি ঠিক দলে থাকতে পারেন, ক্ষমতার পক্ষে থাকতে পারেন, তাহলে আইন-আদালত-বিচারব্যবস্থা থেকে আপনারও মুক্তি আছে৷ এটাই আমরা দেখে শিখছি৷ আমি বলব না যে এই সময়ের গল্প৷ এটাই হয়তো ইতিহাস৷ যুগ যুগ ধরে হয়তো এটাই হয়ে এসেছে৷ ক্ষমতার পক্ষে থাকতে পারলেই আপনি বিচারের ঊর্ধ্বে।”

এই বক্তব্যের পরেই তিনি গেয়ে ওঠেন নিজের অ্যালবামের (2023 সালে রিলিজ করেছিল) গান ‘বিচার’। গানের প্রতিটি লাইনে ধরা পড়ে বিচারহীনতার যন্ত্রণা ও হতাশা। ‘প্রতিবাদ করলে তুমি জেলের ভিতর থাকো’, "আমি কোনও পন্থী হতে চাই না’, ‘মাওবাদী বলছো যাকে সেতো মাও কে চেনেই না’, তাঁর গানের মধ্যে এই উল্লেখযোগ্য লাইনগুলি ধরা পড়েছে। যা অনেকাংশেই গানের বিষয়বস্তুকে চিনিয়ে দেয়৷

উল্লেখ্য, আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় শিয়ালদা হাইকোর্ট দোষীসাব্যস্ত হওয়া সঞ্জয় রায়কে আমরণ কারাবাসের সাজা দিয়েছে৷ যদিও এই ঘটনায় সুবিচার মেলেনি বলেই বিভিন্নমহলের মত৷ আজও রাজ্যের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যায় প্রতিবাদের স্বর। ন্যায়বিচারের দাবিতে এখনও রাস্তায় নামছেন একাংশ মানুষ। তাঁদের দাবি, এমন অপরাধ একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আরও অনেকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলেই মনে করেন তাঁরা।

আর জি করের ঘটনা নিয়ে আগেই গান বেঁধেছেন অরিজিৎ সিং, শ্রেয়া ঘোষাল৷ ওই ঘটনায় বিচার না-পাওয়ার যে অভিযোগ উঠেছে, সেই বিষয়টির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বলেই কি অনুপম গানটি করলেন? অনুষ্ঠান শেষে এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এই গায়ককে৷ যদিও তিনি আর কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আরও পড়ুন -

  1. ভোটের রাজনীতি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বইমেলায় 'ভূতের ভবিষ্যৎ' অনুসন্ধান
  2. নতুন বইয়ের উন্মোচনে মুখর কলকাতা বইমেলা, নিজের কথা বললেন অঞ্জন দত্ত
  3. ইউরোপে যুদ্ধরত রাশিয়া-ইউক্রেনের সহাবস্থান কলকাতা বইমেলায়

TAGGED:

INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR
আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা
অনুপম রায়
বিচার
ANUPAM ROY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.