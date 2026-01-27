মাত্র 4 দিনেই এল 12 লাখ পাঠক, রেকর্ড ভিড় কলকাতা বইমেলায় ! কারণ কী

মাত্র 4 দিনেই এল 12 লাখ পাঠক, রেকর্ড ভিড় কলকাতা বইমেলায় ! কারণ কী
সরস্বতী পুজোয় বইমেলায় পাঠক হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ । শনিবার সংখ্যাটা হয় প্রায় সাড়ে তিন লাখ । রবি ও সোমবার সংখ্যাটা পৌঁছেছে প্রায় চার লাখে।
Published : January 27, 2026 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: এখনও কাটেনি গোটা একটা সপ্তাহ । তার মধ্যেই রেকর্ড গড়ল আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আগত পাঠকের সংখ্যা । গত বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে শহরবাসীর হৃদয়ের বইমেলা । তার পর থেকে পরপর ছুটি থাকায় মাত্র চারদিনেই সেখানে রেকর্ড ভিড় ৷
লম্বা ছুটিতে ডেস্টিনেশন বইমেলা
চলতি বছরে বইমেলা শুরু হওয়ার পর থেকেই রাজ্যে শুরু হয়েছে লম্বা ছুটি । প্রথমে নেতাজির জন্মদিন ও সরস্বতী পুজো, তারপর এসেছে শনি ও রবিবার ৷ আর সব শেষে সোমবার গিয়েছে সাধারণতন্ত্র দিবস ৷ সবমিলিয়ে হাতে গরম দীর্ঘকালীন ছুটি উপভোগ করেছে আমজনতা । আর সেই সময়েই হাজির 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । গত শুক্রবার থেকে সোমবার পর্যন্ত বইমেলা প্রাঙ্গণে থিক থিক করেছে ভিড় ৷ যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই চোখে পড়েছে মানুষের মাথা । বই কেনাবেচা চলেছে দেদার ৷
ভিড়ের আরেক অনুঘটক মেট্রোর বিস্তার
তবে ছুটির সঙ্গে সঙ্গে এই ভিড়ের অন্যতম অনুঘটক হল এবারের মেট্রো পরিষেবা ৷ শিয়ালদা থেকে হাওড়া - সবদিক থেকেই মানুষজন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বইমেলা প্রাঙ্গণে ৷ আবার মেট্রোর সুবিধে থাকায় বইপ্রেমীরা অনেকটা রাত পর্যন্ত ঘুরে দেখেছেন বিভিন্ন স্টল ৷
এ বছর বইমেলায় উপরি পাওনা হিসেবে রয়েছে মেট্রো পরিষেবা । গত বছর থেকেই শিয়ালদা থেকে সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা জুড়েছিল । কিন্তু এইবার সেখানে হয়েছে আরও সংযোজন । শিয়ালদার বদলে সেক্টর ফাইভ থেকে মেট্রো পরিষেবা পৌঁছেছে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত । মাঝে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে আগতরা গ্রিন লাইন থেকে ব্লু লাইনে নিজেদের রুট পরিবর্তন করতে পারছেন । যেটায় অনেকটাই সুবিধা করেছে বলেই মনে করছেন বইমেলায় আসা লোকজনেরা । তার সঙ্গে বইমেলার দুই নম্বর গেটের ভিতরেই হয়েছে একটা মেট্রোর টিকিট কাটার কাউন্টার । যা বইপ্রেমীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছে বলে জানাচ্ছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ।
পাঠক সংখ্যার হিসেব-নিকেশ
আর এসবেরই নিট ফল মাত্র চারদিনেই আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ভেসেছে জনসমুদ্রে ৷ গিল্ডের কথায়, আগত পাঠকের সংখ্যায় রেকর্ড তৈরি হয়েছে । শুক্রবার অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিন আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় পাঠকের ভিড় হয়েছে প্রায় আড়াই লাখ । শনিবার সেই সংখ্যাটা ছাপিয়ে গিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ হয়েছে । আর রবি ও সোমবার সেই সংখ্যাটা পৌঁছে গিয়েছে প্রায় চার লাখে । সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত বইমেলায় আসা পাঠকের সংখ্যা প্রায় 12 লাখ । এমনকী বিভিন্ন বয়সের মানুষ মেলায় আসার দরুণ ডিজিটাল ম্যাপের পাশাপশি কাগজের ম্যাপও দেওয়া হচ্ছে ।
যার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সভাপতি সুধাংশুশেখর দে বলেন, "কিছু বয়স্ক মানুষ আছেন । যাঁরা মোবাইলে অভ্যস্ত নন । মোবাইল দেখে তাঁরা এই ম্যাপ বের করতে পারবেন না । তাই কাগজের ম্যাপও দেওয়া হচ্ছে ৷" পাশাপশি তিনি বলেন, "প্রচুর মানুষ এসেছেন । অন্যান্য বছরের থেকে রেকর্ড ভিড় হয়েছে শুরুর কয়েক দিনের মধ্যেই ৷ এই চার দিনে প্রচুর মানুষ এসেছেন ।"
চেটেপুটে উপভোগ বইপ্রেমীদের
সল্টলেক থেকে এসেছেন আত্রেয়ী ভট্টাচার্য । তিনি বলেন, "আমরা একটা লম্বা ছুটি পেয়েছি । যার কারণে পুজো সামাল দিয়েই আনন্দ করার একটা সময় আমরা পেয়েছি । এটা অবশ্যই ভালো হয়েছে ।" দমদম ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসছেন সুচেতা । তাঁর মতে, "এই লম্বা ছুটিটার সদ্ব্যবহার করার জন্যই হয়তো বইমেলাটা এবার একটু আগে হচ্ছে । তাতে আমাদের অনেকটাই সুবিধা হয়েছে ৷" যদিও বলাই বাহুল্য, আন্তর্জাতিক মানের একটি ক্যালেন্ডার দেখে প্রত্যেক বছর এই বইমেলার আয়োজন করা হয় । সেখানে যে দেশের যখন সময় নির্ধারণ করা থাকে, সেই ভাবেই বইমেলার আয়োজন হয় ।
যাদবপুর থেকে এসেছেন পার্থপ্রতিম সাধুখাঁ । তিনি বলেন, "আগে যেটা হতো, একটা সময়ের পর আর বাস পাওয়া যেত না । বাড়ি ফেরা অনেক সমস্যা হয়ে যেত । এখন মেট্রো পরিষেবাটা হওয়ায় খুব সুবিধা হয়েছে । মেট্রো করে শিয়ালদা চলে যাব, সেখান থেকে যাদবপুরগামী ট্রেন পাব ।" রাজারহাট থেকে আসছেন এক দম্পতি ৷ তাঁদের কথায়, "মেট্রো যাতায়াতের জন্য খুবই ভালো ব্যবস্থা । ট্র্যাফিক নেই, কোনও সমস্যাই নেই ।"
কল্যাণী থেকে এসেছেন সাগ্নিক দাস । তাঁর হাত ভরে গিয়েছে বইয়ের ব্যাগে । সেই ভারী ব্যাগ নিয়ে মেট্রো করে শিয়ালদা গিয়ে, তারপর ট্রেনে কল্যাণী ফিরবেন তিনি । তিনি জানান, "বইমেলা একটা আকর্ষণ । এমন দিনও হয়েছে যেদিন একটাও বই কিনিনি কিন্তু পুরো মেলাটা ঘুরেছি । এই টানা ছুটিটা ছিল সোনায় সোহাগা । ছুটি থাকায় বাড়তি চাপ নেই, পরের দিন অফিস ছোটার । এর সঙ্গে মেট্রো পরিষেবা আরও সেই সুবিধা বাড়িয়েছে । আগে ঘড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তাম । অনেক বই শেষের দিকে কেনা হত না । এই মেট্রো পরিষেবা হওয়ায় অনেক সুবিধা হয়েছে ।"
'বইমেলায় বিপ্লব', বলছে গিল্ড
এই বিষয়ে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান, "এই কানেকশনটা একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিল । শিয়ালদা, হাওড়া, এসপ্ল্যানেড পুরো সেক্টরটা মেট্রো কভার করছে । যার জন্য টালিগঞ্জ, বাঁশদ্রোণী, আসানসোল থেকেও বহু মানুষ আসতে পারছেন । যখন আমরা প্রথম মিলন মেলা থেকে এই মাঠে এসেছিলাম, তখন সবাই বলেছিল কলকাতা বইমেলা কলকাতা ছেড়ে একটা কোণায় গিয়ে পড়ল । এটা ভুল প্রমাণ হয়ে গেল । কোণার জায়গাটাই এখন সেন্ট্রাল লোকেশন হয়ে গিয়েছে ।"