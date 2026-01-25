ভোটের রাজনীতি থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বইমেলায় 'ভূতের ভবিষ্যৎ' অনুসন্ধান

ETV Bharat / state

রবিবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার ভিড়ের সংখ্যা ছিল 4 লাখ। তাদের অনেকই যোগ দিয়েছিলেন এই আলোচনা সভায়।

কলকাতা বইমেলায় 'ভূতের ভবিষ্যৎ' অনুসন্ধান (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 25, 2026 at 8:55 PM IST

কলকাতা, 25 জানুয়ারি: ভূতের আদৌ কোনও ভবিষ্যৎ আছে কি না— এই প্রশ্ন ঘিরেই কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালের শেষ দিনে জমে উঠেছিল এক আলোচনা। প্রথম রবিবারে বইমেলার ভিড়ের সংখ্যা ছিল 4 লাখ। তাদের অনেকই যোগ দিয়েছিলেন এই আলোচনা সভায়। রবিবার আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘ভূত: বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত’ শীর্ষক এই আলোচনা সভায় অংশ নেন সাহিত্যিক হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত, পরিচালক ও অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং লেখক অভীক সরকার। সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন সোমক। তিন অতিথির কাছেই একই প্রশ্ন রাখা হয়— ভূতের কি সত্যিই কোনও ভবিষ্যৎ আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসবোধে বলেন, “ভূতের একটা বড় রকমের ভবিষ্যৎ আছে। কিছুদিনের মধ্যেই নির্বাচন আসছে, দেখবেন ভূতের সংখ্যাও বেড়ে যাবে।” তাঁর এই মন্তব্যে সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে ফেটে পড়ে গোটা অডিটোরিয়াম। এরপর তিনি ব্যাখ্যা করেন, মানুষ আসলে ভয় পেতে ভালবাসে, কিন্তু সেই ভয় যতক্ষণ দূরে থাকে ততক্ষণই। ডাকাতের গল্প পড়তে মানুষ আগ্রহী হলেও, বাস্তবে ঘরে ডাকাত পড়ুক তা কেউই চায় না। ঠিক তেমনই মানুষ ভূতের গল্প উপভোগ করে, কিন্তু গভীর রাতে দরজায় কড়া নাড়ার পর খুলে দেখবে কেউ নেই— এমন অভিজ্ঞতা কেউই চাইবে না। তবুও তাঁর মতে, মানুষের এই ভয়প্রিয়তার কারণেই ভূতের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

অভীক সরকার ভূতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় নিয়ে আসেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, যুগের সঙ্গে সঙ্গে ভূতের চরিত্রও বদলেছে। একসময় শাকচুন্নি বা ব্রহ্মদৈত্যের মতো লোককথার ভূত ছিল, পরে তন্ত্র-মন্ত্র ঘিরে নানা ভৌতিক কল্পনা তৈরি হয়েছে। ভবিষ্যতে চ্যাটজিপিটির মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভূত আসবে না, এমনটা জোর দিয়ে বলা যায় কি? তাঁর কল্পনায় একটি সুপার কম্পিউটার ধীরে ধীরে চেতনা লাভ করছে এবং একদিন বুঝে যাচ্ছে কীভাবে পৃথিবী চালাতে হয়। শুধুমাত্র চাদর গায়ে দেওয়া, হাত-পা ছাড়া এক ভূতই যে ভয়ের একমাত্র রূপ— তা নয় বলেই মত তাঁর।

অনির্বাণ ভট্টাচার্য ভূতের ভবিষ্যৎকে দেখলেন আরও এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, ভবিষ্যতে ভূতের সংখ্যা অবশ্যই বাড়বে, তবে সেই ভূত আসলে মানুষের স্মৃতি। বর্তমানে মানুষ নানা প্রযুক্তির মাধ্যমে স্মৃতিকে সংরক্ষণ করছে। ভবিষ্যতে প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা যত বাড়বে, ততই অতীতের স্মৃতি জমা হবে। স্মৃতির সেই আলমারি যত বাড়বে, ততই সেখানে ভূতের সংখ্যাও বাড়তে থাকবে— এভাবেই ভবিষ্যতের ভূত তৈরি হবে।

