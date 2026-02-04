ভিড় থেকে বিক্রিবাটা, গত বছরকে পিছনে ফেলল ছাব্বিশের বইমেলা
গিল্ড কর্তৃপক্ষের দাবি, গতবারের থেকে এবছর বেড়েছে পাঠকের সংখ্যা । তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিক্রির পরিমাণও ।
Published : February 4, 2026 at 11:01 AM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: শেষ হল চলতি বছরের আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা । আগামী বছর 50তম বর্ষে পা রাখবে কলকাতা বইমেলা ৷ তাই একে শেষ বলতে নারাজ বইমেলা কর্তৃপক্ষ পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড ৷ বরং তারা বলছে, এই শেষ থেকেই শুরু আগামী বছরের আন্তর্জাতিক বইমেলার তোড়জোর ৷ সামনের মেলা নিয়ে বিশেষ কিছু ভাবনার কথাও জানিয়েছে গিল্ড কর্তৃপক্ষ ।
একই সঙ্গে তাদের দাবি, গতবারের থেকে এবছর বেড়েছে পাঠকের সংখ্যা । তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিক্রির পরিমাণও । মানুষের আগমন এবং বিক্রির পরিমাণ বেড়েছে 15 শতাংশ । একই সঙ্গে জানা গিয়েছে, এবছর আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় আসা পাঠকের সংখ্যা ছিল প্রায় 32 লক্ষ । গতবছর সেই সংখ্যা ছিল 27 লক্ষ । গতবছর বই বিক্রি হয়েছিল 23 কোটি টাকার । এবছর বই বিক্রি হয়েছে প্রায় 27 কোটি টাকার । এর অন্যতম কারণ এবছর মেলা চলাকালীন 6 দিন ছিল ছুটির দিন । আর অন্যতম হল মেট্রো পরিষেবা ।
তবে আগামী বছর বইমেলার 50 বছর । সেই বছর নিয়ে বিভিন্ন ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে গিল্ড । এই বিষয়ে গিল্ডের সভাপতি সুধাংশু শেখর দে বলেন, "1997 সালে ময়দানে আগুন লাগার কারণে অনেক পুরনো নথি নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ সেই নথি যদি সংগ্রহ করে আপনারা (আমজনতা) দিতে পারেন ৷ তাহলে আমরা 50তম বছরে সেটা নিয়ে একটা প্রদর্শনী করতে পারি ৷ তুলে ধরার চেষ্টা করতে পারি আমরা । এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতাও প্রয়োজন ।"
ইতিমধ্যেই, গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব কুমার চট্টোপাধ্যায় বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তীকে অনুরোধ করেছেন আগামী বছর যাতে এই বইমেলা প্রাঙ্গণের পরিধি আরও কিছুটা বৃদ্ধি করা যায় । এই বিষয়ে তিনি বলেন, "আমরা পরিধি নিয়ে ভাবছি ৷ আমরা বলব, আমাদের 50তম বছরের জন্য অতিরিক্ত একটু জায়গা দেওয়া হোক । এছাড়াও বইতীর্থ হবে একটা অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ৷"
সল্টলেকের সেন্ট্রাল পার্কে অনুষ্ঠিত এবারের মেলায় 1000টিরও বেশি বইয়ের স্টল ছিল বলে গিল্ড জানিয়েছে । পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আইকেবিএফ-এ রেকর্ড 32 লক্ষ মানুষের সমাগম হয়েছে ৷ যা সংখ্যার নিরিখে এশিয়ার বৃহত্তম বইমেলা হিসেবে পরিচিত হয়েছে ।"
গিল্ডের কোষাধ্যক্ষ রাজু বর্মন বলেন, "আমি চাই পরের বছর 21 জানুয়ারি বইমেলা উদ্বোধন করা হোক । মুখ্যমন্ত্রীকেও অনুরোধ করব 21 জানুয়ারি যদি বইমেলা শুরু করা যায় । কারণ, 22 জানুয়ারি শুক্রবার পড়েছে । তাহলে 23 জানুয়ারি, 26 জানুয়ারির ছুটিটাও পাওয়া যাবে । ছুটি পেলে বইপ্রেমীরা বেশি সময় পাবেন মেলায় আসার ৷"
এবারের মেলার থিম দেশ ছিল আর্জেন্টিনা ৷ এছাড়াও ব্রিটেন, স্পেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইউক্রেন এবং চিনও এবারের মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল । রাত ন'টায় ঐতিহ্যবাহী হাতুড়ি 49বার ঠুকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় । এই বছর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, বিধাননগরের মেয়র কৃষ্ণা চক্রবর্তী, পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী-সহ বহু সাহিত্যিকরা ।