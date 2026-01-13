ETV Bharat / state

যুবভারতী-কাণ্ড থেকে শিক্ষা, কলকাতা বইমেলা নিয়ে আরও সতর্ক বিধাননগর পুলিশ

22 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ৷ মঙ্গলবার বইমেলার নিরাপত্তা-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করল বিধাননগর পুলিশ এবং গিল্ড ৷

KOLKATA INTERNATIONAL BOOKFAIR 2026
বইমেলার প্রস্তুতি পরিদর্শনে গিল্ড ও বিধাননগর পুলিশ (ইটিভি ভারত)
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: যুবভারতী-কাণ্ড থেকে শিক্ষা ৷ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার নিরাপত্তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ করল বিধাননগর পুলিশ ৷ আগামী 22 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে 49তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা 2026 ৷ এবারের বইমেলার থিম 'কান্ট্রি আর্জেন্তিনা' ৷

মঙ্গলবার বইমেলা প্রাঙ্গণ অর্থাৎ সেন্ট্রাল পার্ক পরিদর্শন করেন গিল্ড কর্তৃপক্ষ ৷ সেই সঙ্গে, বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা ৷ বইমেলার নিরাপত্তায় কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দুই পক্ষ ৷ গিল্ডের তরফে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি সুধাংশ শেখর দে ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের বাকি সদস্যরা । পুলিশের তরফে বৈঠকে একাধিক আধিকারিকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনার শ্রী মুকেশ ।

বইমেলার নিরাপত্তায় একাধিক পদক্ষেপ বিধাননগর পুলিশের (ইটিভি ভারত)

প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে বৈঠক ৷ বৈঠকের পর বিধাননগর পুলিশ কমিশনার শ্রী মুকেশ বলেন, "গত বছর আমরা যে সমস্ত পদক্ষেপ করেছিলাম, এবারও সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হল ৷ পাশাপাশি, মেলার আয়োজনের কাজ কতদূর এগিয়েছে, কতটা বাকি রয়েছে, এদিন সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ সিসিটিভি ক্যামেরা-সহ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাকি সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে ৷"

তিনি আরও জানান, এই বছর মেট্রো পরিষেবা বর্ধিত করা হয়েছে ৷ সুতরাং কোথা থেকে বেশি মানুষ আসতে পারেন, সেই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, "দমকল বাহিনীকেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা রয়েছে ৷ প্রত্যেকটি বুক স্টলে আগুন নির্বাপক ব্যবস্থার পাশাপাশি স্টলের কর্মীদের প্রাথমিক কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷"

KOLKATA INTERNATIONAL BOOKFAIR 2026
49তম বইমেলার জন্য প্রস্তুতি তুঙ্গে (ইটিভি ভারত)

সম্প্রতি, 'গোট ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে কলকাতায় আসেন আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি ৷ সল্টলেক যুবভারতী স্টেডিয়ামে তাঁর জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ মেসিকে দেখতে যুবভারতী স্টেডিয়ামে ভিড় জমান হাজার হাজার মেসিভক্ত ৷ কিন্তু, মেসিকে দেখতে না-পেয়ে অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷ স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালানো হয়, অগ্নিসংযোগ করা হয় ৷ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায় । সেই প্রসঙ্গে এদিন পুলিশ কমিশনার বলেন, "স্টেডিয়ামেও আমাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ বইমেলাতেও আমরা সেই ব্যবস্থা রাখছি ।"

KOLKATA INTERNATIONAL BOOKFAIR 2026
বইমেলা প্রাঙ্গন ঘুরে দেখলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনার (ইটিভি ভারত)

বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে বৈঠক শেষে গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানান, "বিগত 49 বছর ধরে আমরা আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা করছি । সামনের বছর মেলার সুবর্ণজয়ন্তী । আমরা অত্যন্ত খুশি ৷ সরকার আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করছেন, বিশেষকরে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী সবসময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন । 2017 সাল থেকে এখানে বইমেলা করতে পেরে আমরা অনেকটাই নিরাপদ বোধ অনুভব করি ।"

