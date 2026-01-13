যুবভারতী-কাণ্ড থেকে শিক্ষা, কলকাতা বইমেলা নিয়ে আরও সতর্ক বিধাননগর পুলিশ
22 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে 49তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ৷ মঙ্গলবার বইমেলার নিরাপত্তা-সহ একাধিক বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করল বিধাননগর পুলিশ এবং গিল্ড ৷
Published : January 13, 2026 at 7:26 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: যুবভারতী-কাণ্ড থেকে শিক্ষা ৷ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার নিরাপত্তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ করল বিধাননগর পুলিশ ৷ আগামী 22 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে 49তম কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা 2026 ৷ এবারের বইমেলার থিম 'কান্ট্রি আর্জেন্তিনা' ৷
মঙ্গলবার বইমেলা প্রাঙ্গণ অর্থাৎ সেন্ট্রাল পার্ক পরিদর্শন করেন গিল্ড কর্তৃপক্ষ ৷ সেই সঙ্গে, বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা ৷ বইমেলার নিরাপত্তায় কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে দুই পক্ষ ৷ গিল্ডের তরফে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি সুধাংশ শেখর দে ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গিল্ডের বাকি সদস্যরা । পুলিশের তরফে বৈঠকে একাধিক আধিকারিকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনার শ্রী মুকেশ ।
প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলে বৈঠক ৷ বৈঠকের পর বিধাননগর পুলিশ কমিশনার শ্রী মুকেশ বলেন, "গত বছর আমরা যে সমস্ত পদক্ষেপ করেছিলাম, এবারও সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হল ৷ পাশাপাশি, মেলার আয়োজনের কাজ কতদূর এগিয়েছে, কতটা বাকি রয়েছে, এদিন সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ সিসিটিভি ক্যামেরা-সহ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাকি সমস্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, এই বছর মেট্রো পরিষেবা বর্ধিত করা হয়েছে ৷ সুতরাং কোথা থেকে বেশি মানুষ আসতে পারেন, সেই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, পুলিশ কমিশনার আরও বলেন, "দমকল বাহিনীকেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা রয়েছে ৷ প্রত্যেকটি বুক স্টলে আগুন নির্বাপক ব্যবস্থার পাশাপাশি স্টলের কর্মীদের প্রাথমিক কিছু প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ৷"
সম্প্রতি, 'গোট ট্যুর'-এর অংশ হিসেবে কলকাতায় আসেন আর্জেন্তিনার ফুটবল তারকা লিওনেল মেসি ৷ সল্টলেক যুবভারতী স্টেডিয়ামে তাঁর জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ মেসিকে দেখতে যুবভারতী স্টেডিয়ামে ভিড় জমান হাজার হাজার মেসিভক্ত ৷ কিন্তু, মেসিকে দেখতে না-পেয়ে অশান্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷ স্টেডিয়ামে ভাঙচুর চালানো হয়, অগ্নিসংযোগ করা হয় ৷ সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় পড়ে যায় । সেই প্রসঙ্গে এদিন পুলিশ কমিশনার বলেন, "স্টেডিয়ামেও আমাদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ৷ বইমেলাতেও আমরা সেই ব্যবস্থা রাখছি ।"
বিধাননগর পুলিশের সঙ্গে বৈঠক শেষে গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানান, "বিগত 49 বছর ধরে আমরা আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা করছি । সামনের বছর মেলার সুবর্ণজয়ন্তী । আমরা অত্যন্ত খুশি ৷ সরকার আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করছেন, বিশেষকরে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী সবসময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন । 2017 সাল থেকে এখানে বইমেলা করতে পেরে আমরা অনেকটাই নিরাপদ বোধ অনুভব করি ।"