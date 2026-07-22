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ভবানীপুরে আন্তর্জাতিক মাদকচক্রের হদিশ ! গ্রেফতার থাইল্যান্ডের 2 তরুণী

বেশ কিছুদিন ধরেই থাইল্যান্ডের ওই দুই তরুণীর গতিবিধির উপর নজর রাখছিল পুলিশ । পরে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ভবানীপুর থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয় ৷

drug smuggling
ভবানীপুরে আন্তর্জাতিক মাদকচক্রের হদিশ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 22, 2026 at 4:35 PM IST

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কলকাতা, 22 জুলাই: আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালানো হয় ৷ এই অভিযানে থাইল্যান্ডের দুই তরুণীকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । সেসময় তাঁদের কাছ থেকে কোনওরকমের সদুত্তর না-মেলায় পরে গ্রেফতার করা হয় ।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হয়েছে । প্রাথমিক তদন্তে এসটিএফের অনুমান, ওই মাদক আন্তর্জাতিক চক্রের মাধ্যমে ভারতে আনা হয়েছে এবং শহরের কোনও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল । দুই তরুণীকে জেরা করে বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আমরা তদন্ত করে দেখছি এবং এই ঘটনায় যা যা করার তাই করা হচ্ছে ৷"

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই দুই বিদেশি নাগরিকের গতিবিধির উপর নজর রাখছিলেন তদন্তকারীরা । এরপর নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ভবানীপুর এলাকায় ফাঁদ পেতে অভিযান চালানো হয় । সেখান থেকেই গ্রেফতার করা হয় দুই তরুণীকে । তাঁদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ ও বাজারমূল্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে । কী ধরনের মাদক উদ্ধার হয়েছে, তা জানতে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে ৷

তদন্তকারীদের কাছে এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কবে ভারতে এসেছিল ওই দুই তরুণী? তারা কি শুধুই 'ক্যারিয়ার' নাকি আন্তর্জাতিক মাদক পাচার চক্রের সক্রিয় সদস্য? ভারতে প্রবেশের জন্য কোন রুট ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এই মাদক কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সেই বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে ।

পুলিশ আরও জানার চেষ্টা করছে, উদ্ধার হওয়া মাদক কলকাতার কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? এর পিছনে কোনও বড় মাদকচক্র বা স্থানীয় নেটওয়ার্ক জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধৃতদের মোবাইল ফোন, ভ্রমণ সংক্রান্ত নথি, পাসপোর্ট এবং অন্যান্য ডিজিটাল তথ্য পরীক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র পাওয়ার আশায় রয়েছেন তদন্তকারীরা ।

লালবাজার সূত্রে খবর, ধৃত দুই তরুণীকে জেরা করে তাঁদের ভারত সফরের উদ্দেশ্য, যোগাযোগের সূত্র এবং মাদক পাচারের পুরো নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে । প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গেও তথ্য আদান-প্রদান করা হতে পারে । কলকাতাকে ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মাদক পাচারের কোনও নতুন রুট তৈরি হয়েছে কি না, সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা । ধৃতদের জেরা থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলতে পারে বলে মনে করছে এসটিএফ । সেই সূত্র ধরেই এই চক্রের সঙ্গে যুক্ত অন্য সদস্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে । তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বড়সড় গ্রেফতারির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না ।

TAGGED:

INTERNATIONAL DRUG RACKET
DRUG SMUGGLING
মাদক কারবারি
থাইল্যান্ডের তরুণী
THAILAND WOMEN ARRESTED

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