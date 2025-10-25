কৃত্রিম জলাশয়ে ছট পুজো পালনের আগ্রহ বাড়ছে মহানগরে, খুশি কর্পোরেশন

কৃত্রিম জলাশয়ে ছট পুজো পালনের আগ্রহ বাড়ছে মহানগরে, খুশি কর্পোরেশন
কলকাতা পুরনিগমের কাছে অনেকে কৃত্রিম জলাশয় তৈরির করে দেওয়ার আবেদন করেছেন৷ অনেকে আবার নিজেরাই জলাশয় তৈরি করে নেওয়ার জন্য় আর্জি জানিয়েছেন৷
কলকাতা, 25 অক্টোবর: কালীপুজোর সময় যেমন প্রতিবারই শব্দ দূষণ এবং বায়ু দূষণের অভিযোগ ওঠে, তেমনই ছট পুজোর সময়ও অভিযোগ ওঠে জল দূষণের৷ বিশেষ করে গঙ্গা এবং রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরে দূষণ নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে৷ শেষপর্যন্ত জাতীয় পরিবেশ আদালতের নির্দেশে অনেকটাই রক্ষা করা গিয়েছে কলকাতা শহরের অন্যতম এই দুই সরোবরকে৷ কিন্তু গঙ্গায় দূষণ নিয়ে পরিবেশ কর্মীদের প্রতিবারই সরব হতে দেখা যায়৷
যদিও সেই পরিস্থিতিতে ক্রমশ বদল আসতে শুরু করেছে৷ একসময় যাঁরা ছট পুজোর জন্য গঙ্গার বিভিন্ন ঘাট, রবীন্দ্র সরোবর ও সুভাষ সরোবরে ভিড় জমাতেন, আদালতের নিষেধাজ্ঞার পরও এই দুই সরোবরে প্রবেশের জন্য হাঙ্গামা করতেন, তাঁদের মধ্যেই এখন পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে৷ অনেকেই কৃত্রিম জলাশয়ে ছট পুজো করার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে শুরু করেছেন৷
অনেকেই ব্যক্তিগত ভাবেই কলকাতা পুরনিগমের কাছে আবেদন করেছেন এলাকায় কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করে দেওয়ার জন্য। অনেকে অনুমতি নিয়ে কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করার জন্য জানিয়েছে কর্তৃপক্ষকে। আধিকারিকরা রীতিমতো খুশি এই প্রবণতার ফলে।
কলকাতা পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘ধীরে হলেও মনে হচ্ছে মানুষের মধ্যে দূষণ নিয়ে অল্পবিস্তর সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁরা নিজেদের এলাকায় বাড়ির ধারেকাছে ছোট আকারে হলেও কৃত্রিম জলাশয় তৈরির জন্য বলছেন। অনেকে আবার নিজেও করে নিচ্ছেন।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘বিশেষ করে বেলেঘটায় সুভাষ সরোবর লাগোয়া এলাকায় অনেকেই নিজে নিজে এই ধরনের জলাশয় করে নেন। এবার শহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে সেই আবেদন এসেছে। আমাদের পক্ষে তা বেশি সংখ্যায় করে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই যারা নিজেরা করতে চেয়েছেন, আমরা অনুমতি দিয়েছি। পরেরবার আলোচনার ভিত্তিতে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হবে।’’
উল্লেখ্য, কালী পুজোর পর্ব মিটতেই পুরদস্তুর শুরু হয়েছে ছটের প্রস্তুতি। কয়েক লাখ হিন্দিভাষী মানুষজন এই উৎসব পালন করেন কলকাতায়। এই ছট ঘিরে আগে থেকে অনেকটাই দূষণ ঠেকাতে সতর্ক থাকে কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভলপমেন্ট অথরিটি বা কেএমডিএ। কর্পোরেশন সূত্রে খবর, 85, 88, 89 ও 68 নম্বর ওয়ার্ড মিলিয়ে ছ’টি কৃত্রিম জলাশয় তৈরি করছে কলকাতা কর্পোরেশন। গত বছরের তুলনায় সংখ্যায় দু’টি অতিরিক্ত। পাশাপশি অনেকেই ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয় করার আবেদন এসেছে।
পুরনিগম সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, তাদের তরফে এই বছর সব মিলিয়ে 200-র বেশি জায়গা প্রস্তুত করা হয়েছে ছট পালনের জন্য। আগামী সপ্তাহের শুরুতেই সোম ও মঙ্গলবার ছট পুজো। তার আগেই গঙ্গার ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় 150টি ঘাট প্রস্তুত করা হচ্ছে। সেই জায়গাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে৷ পোশাক বদলের জায়গা করা হচ্ছে৷ পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর সঙ্গেই কর্পোরেশন ও কেএমডিএ কমবেশি 50টি পুকুর প্রস্তুত করেছে এই পুজো উপলক্ষে।
এর মধ্যেও কৃত্রিম জলাশয় বৃদ্ধির বিষয়টি ইতিবাচক বলেই মনে কর্পোরেশন। মানুষের মধ্য়ে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে ধীরে ধীরে সাধারণ পুকুর বা জলাশয় এবং গঙ্গার ঘাটে ছট পালন কমতে শুরু করবে৷ আর পরিবেশ বাঁচিয়ে কৃত্রিম জলাশয়েই ধর্মীয় আচার পালন সম্ভব হবে৷