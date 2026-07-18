নম্বরহীন গাড়িতে 104 কেজি গাঁজা ! কল্যাণেশ্বরীতে আন্তঃরাজ্য পাচারচক্রের হদিশ
গভীর রাতে ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে নতুন, নম্বরপ্লেটবিহীন গাড়ি আসতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় । পুলিশ গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা করতেই চালক গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় ।
Published : July 18, 2026 at 12:28 PM IST
আসানসোল, 18 জুলাই: ঝাড়খণ্ড থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের ছক শেষ মুহূর্তে ভেস্তে দিল আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ । গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার গভীর রাতে কল্যাণেশ্বরী এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি নম্বরহীন চারচাকা গাড়ি থেকে 104 কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ । তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই গাড়ি ফেলে অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যায় চালক । ঘটনার নেপথ্যে একটি সুসংগঠিত আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্র সক্রিয় বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশ সূত্রে খবর, রাজ্যে মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেওয়ার পর ঝাড়খণ্ড-সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে । নিয়মিত নাকা তল্লাশির পাশাপাশি বেড়েছে গোয়েন্দা নজরদারিও । সেই সময় খবর আসে, ঝাড়খণ্ড থেকে একটি গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পশ্চিমবঙ্গে ঢোকানো হবে ।
তথ্য পাওয়ার পর আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগ এবং সালানপুর থানার কল্যাণেশ্বরী ফাঁড়ির পুলিশ যৌথভাবে কল্যাণেশ্বরী লেফট ব্যাঙ্ক এলাকায় নাকা তল্লাশি শুরু করে । গভীর রাতে ঝাড়খণ্ডের দিক থেকে একটি একেবারে নতুন, নম্বরপ্লেটবিহীন গাড়ি আসতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয় । পুলিশ গাড়িটিকে থামানোর চেষ্টা করতে চালক আচমকা গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় । এরপর গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ উদ্ধার করে 100টি প্যাকেটে রাখা মোট 104 কিলোগ্রাম গাঁজা । সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ও মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয় ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, গাড়ির পরিচয় গোপন রাখতে ইচ্ছাকৃতভাবে নম্বরপ্লেট ছাড়া নতুন গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল । উদ্ধার হওয়া গাঁজা কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কারা এই পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু হয়েছে ।
পুলিশের এক আধিকারিক জানান, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন পাচারের চেষ্টা নয়। এর পিছনে বড়সড় আন্তঃরাজ্য মাদক চক্র সক্রিয় থাকার সম্ভাবনাই বেশি । বাজেয়াপ্ত গাড়িটির মালিকানা যাচাই করা হচ্ছে । পাশাপাশি আশপাশের এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে পলাতক চালকের খোঁজ পাওয়ার চেষ্টা চলছে । মোবাইল টাওয়ারের তথ্য ও অন্যান্য প্রযুক্তিগত প্রমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
কমিশনারেটের কর্তার দাবি, ঝাড়খণ্ড-বাংলা সীমান্তকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করে মাদক পাচারের যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, তা রুখতে আগামী দিনেও আরও কড়া নজরদারি চালানো হবে । প্রয়োজনে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে এই চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হবে ।
104 কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধারের ঘটনাকে সাম্প্রতিক সময়ে কমিশনারেটের অন্যতম বড় সাফল্য বলেই মনে করছে পুলিশ । তবে তদন্তকারীদের কথায়, এই অভিযানের প্রকৃত সাফল্য মিলবে তখনই, যখন পলাতক চালক এবং গোটা আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারচক্রের মূল হোতাদের গ্রেফতার করে আইনের মুখোমুখি করা যাবে ।