পার্ক ইনস্টিটিউশনের শতবর্ষে ইন্টার স্কুল দাবা প্রতিযোগিতা, পুরস্কৃত সেরা 18
4টি বয়স ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে ছেলে ও মেয়েদের আটটি টুর্নামেন্টের আয়োজন ৷ টুর্নামেন্টে অংশ নেয় 90টি স্কুলের 276 জন ছাত্র-ছাত্রী ৷
Published : January 19, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: শতবর্ষ উদযাপন করছে কলকাতার অন্যতম প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পার্ক ইনস্টিটিউশন ৷ সেই উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ দু‘দিনের দ্বিতীয় অল বেঙ্গল ইন্টার-স্কুল দাবা টুর্নামেন্ট 2026 আয়োজন করা হয়েছিল ৷ যেখানে ছেলে ও মেয়েদের বয়স ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় ৷ এই টুর্নামেন্টগুলিতে টপ-ব়্যাংকে থাকা প্রতিযোগীদের সংখ্যার ভিত্তিতে স্কুলগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী হিসাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে ৷
এই ইন্টার-স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় বয়সের ভিত্তিতে চারটি ক্যাটাগরি করা হয় ৷ আর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে দু’টি করে মোট আটটি টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে টুর্নামেন্টগুলিতে বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম তিনের মধ্যে থাকা স্কুলগুলিকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয় ৷ সেখানে মোট 12 জন ছাত্র এবং 6 জন ছাত্রী সেরার পুরস্কার জিতেছে ৷
17 ও 18 জানুয়ারি দু’দিন ধরে এই ইন্টার-স্কুল দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ এই টুর্নামেন্টে 90টি স্কুলের 276 জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে ৷ অনূর্ধ্ব-7, অনূর্ধ্ব-11, অনূর্ধ্ব-15 এবং অনূর্ধ্ব-18 এই চারটি বয়স ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল ৷
জানা গেছে, ছেলে ও মেয়েদের চারটি বয়স ভিত্তিক ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে- অনূর্ধ্ব-7 (ছাত্র): গ্যারি রায়, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, কাশীপুর ৷ অনূর্ধ্ব-7 (ছাত্রী): মৌলী সুর, কলকাতা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৷ অনূর্ধ্ব-11 (ছাত্র): দেবদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঠভবন স্কুল ৷ অনূর্ধ্ব-11 (ছাত্রী): অনুপ্রিয়া দত্ত, পাঠ ভবন ৷ অনূর্ধ্ব-15 (ছাত্র): শিবরাজ মণ্ডল, ডন বসকো ৷ অনূর্ধ্ব-15 (ছাত্রী): সৃজিতা হালদার, সেন্ট নিনিয়ানস স্কুল ৷ অনূর্ধ্ব-18 (ছাত্র): গ্রন্থিক মল্লিক, স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল ৷ অনূর্ধ্ব-18 (ছাত্রী): নিদীপ্ত পাল, এইচএম এডুকেশন কেয়ার ৷
এই প্রতিযোগিতাগুলিতে যে-যে স্কুলের সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী শীর্ষস্থানে ছিল, সেই স্কুলগুলিকে অল বেঙ্গল ইন্টার-স্কুল দাবা টুর্নামেন্ট 2026-এ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে 12 জন ছাত্র এবং 6 জন ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে ৷
এই প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন, স্থানীয় বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে এবং কলকাতা জেলা দাবা সংস্থার কার্যকরী সভাপতি শ্রী অতীন সেনগুপ্ত ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 12 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মিনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায় ৷
শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সচিব ড. সুপ্রিয় পাঁজা বলেন, "দ্য পার্ক ইনস্টিটিউশনের শতবর্ষ উদযাপন কমিটি ও কলকাতা দাবা অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় এই টুর্নামেন্টটি আয়োজন করা হয়েছে ৷ এই অনুষ্ঠানটি বাংলা জুড়ে দাবা খেলার প্রচার যেমন করবে, তেমনই এই ক্ষেত্রে তরুণ প্রতিভাদের লালন করার জন্য পার্ক ইনস্টিটিউশনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে ৷"