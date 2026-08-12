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রবীন্দ্রনাথের 'ভয়শূন্য চিত্ত'-এর দেশ গড়ার ডাক, শহরে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের তোড়জোর

ছিলেন সিজেপি আন্দোলনে অনশনকারী AISA নেত্রী নেহা বোরা-সহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস ঘোষ, SFI রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি, আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার৷

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শহরে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের তোড়জোর (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2026 at 2:51 PM IST

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কলকাতা, 12 অগস্ট: সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে উত্তর কলকাতার রামমোহন হলে আয়োজিত হল 'প্রতিস্পর্ধার যন্তর মন্তর' শীর্ষক সেমিনার ৷ সেখানে দেশের শিক্ষা, গণতন্ত্র, সংবিধান, কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বক্তা সরব হন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিজেপি আন্দোলনে অনশনকারী AISA নেত্রী নেহা বোরা-সহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস ঘোষ, SFI রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি, আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার এবং যোগ্য চাকরিহারা আন্দোলনকারী মেহবুব মণ্ডল-সহ আরও অনেকে ৷

রবীন্দ্রনাথের 'ভয়শূন্য চিত্ত'-এর স্বপ্ন থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের প্রশ্ন করার অধিকার - এ দিনের আলোচনায় উঠে আসে নতুন সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা । বক্তাদের আহ্বান, ভয় ও বিভাজনের রাজনীতিকে পিছনে ফেলে যুক্তি, স্বাধীন চিন্তা এবং ঐক্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ভারত নির্মাণের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।

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রবীন্দ্রনাথের 'ভয়শূন্য চিত্ত'-এর দেশ গড়ার ডাক (নিজস্ব চিত্র)

নতুন ভারত কেমন হবে, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘Where the mind is without fear and the head is held high’ কবিতার উল্লেখ করেন AISA নেত্রী নেহা বোরা । তাঁর বক্তব্য, এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বা নাট্যদলের উপর হামলার ভয় থাকবে না । মহিলারা নিরাপদে নিজেদের মতো করে চলাফেরা করতে পারবেন । তিনি বলেন, শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে জানার অধিকার কোনও শর্তের মধ্যে আটকে থাকা উচিত নয় । সরকারি স্কুল বন্ধ হওয়া, শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশি দমন এবং ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন বলেও দাবি করেন তিনি ।

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অনশনকারী AISA নেত্রী নেহা বোরা (নিজস্ব চিত্র)

তরুণদের প্রশ্ন করার অধিকার নিয়েও বক্তব্য রাখেন বোরা । আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের একটি সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র বয়সে বা পদমর্যাদায় বড় হওয়ার কারণে কারও বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না । ভুল হলে বয়োজ্যেষ্ঠ বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছেও জবাবদিহি দাবি করা উচিত ।" শেষে তিনি এমন একটি ভারতের স্বপ্নের কথা বলেন যেখানে ভয় নয়, যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তা মানুষের পথ দেখাবে । তাঁর কথায়, "দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্ব আমাদের, ভারতের জনগণের।"

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শহরে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের তোড়জোর (নিজস্ব চিত্র)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস ঘোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ তুলে বর্তমান সময়ের সঙ্গে তার তুলনা করেন । চার্লি চ্যাপলিনের 'The Great Dictator' চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন কীভাবে শিল্প ও সংস্কৃতি স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠতে পারে । বর্তমান সময়ে Gen Z-র ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, তরুণ প্রজন্ম যন্তর মন্তর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আন্দোলনকে স্বাধীন গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং রিলসের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ।

SFI-এর রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি বলেন, "শিক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ছাত্র, যুব, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ।" জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি । কলকাতার রাজপথে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উল্লেখ করে কার্জি বলেন, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের কাছে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন । রাজনৈতিক প্রতিশোধ এবং ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগও তোলেন তিনি । ক্ষুদিরাম বসুর প্রসঙ্গ তুলে ইতিহাস বিকৃতি রুখতে এবং বাংলার ঐতিহ্য রক্ষায় আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান এসএফআই রাজ্য সভাপতি ।

আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিষ হালদার বলেন, "বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে ঐক্য তৈরি না হলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তার সুযোগ নেয় ।" তাঁর মতে, ঐক্য শুধু সংগঠনগত সমঝোতায় সীমাবদ্ধ না-থেকে নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির উপর তৈরি হওয়া প্রয়োজন । সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ‘দেশদ্রোহী’ বা বিদেশি শক্তির ইন্ধনে পরিচালিত বলে আখ্যা দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি । আরজি কর আন্দোলন, যন্তর মন্তর আন্দোলন, মধ্যপ্রদেশে নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ছত্তিশগড়ের আদিবাসী আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন গণআন্দোলনকে একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার । ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে একটি ‘সূচিমুখ’ দাবি হিসেবে উল্লেখ করে দেবাশিস হালদার বলেন, শুধু কোনও ব্যক্তির পদত্যাগ নয়, জাতীয় শিক্ষানীতি-সহ বৃহত্তর নীতির বিরোধিতাও আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ।

যোগ্য চাকরিহারা আন্দোলনকারী মেহবুব মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্ক, বিচারব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন । তাঁর অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বহু যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । 17,200 জনের মধ্যে 15,600 জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না-থাকার তথ্য সামনে এসেছে । তাঁর বক্তব্য, নিরপেক্ষ তদন্তের রিপোর্ট রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্রহণ করা এবং অসুবিধাজনক হলে প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন ।

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SFI
AISA
ছাত্র সংগঠন
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