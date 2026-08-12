রবীন্দ্রনাথের 'ভয়শূন্য চিত্ত'-এর দেশ গড়ার ডাক, শহরে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের তোড়জোর

রবীন্দ্রনাথের 'ভয়শূন্য চিত্ত'-এর দেশ গড়ার ডাক, শহরে ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের তোড়জোর
ছিলেন সিজেপি আন্দোলনে অনশনকারী AISA নেত্রী নেহা বোরা-সহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস ঘোষ, SFI রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি, আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার৷
Published : August 12, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 12 অগস্ট: সংগঠিত ছাত্র আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে উত্তর কলকাতার রামমোহন হলে আয়োজিত হল 'প্রতিস্পর্ধার যন্তর মন্তর' শীর্ষক সেমিনার ৷ সেখানে দেশের শিক্ষা, গণতন্ত্র, সংবিধান, কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক বক্তা সরব হন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিজেপি আন্দোলনে অনশনকারী AISA নেত্রী নেহা বোরা-সহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস ঘোষ, SFI রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি, আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার এবং যোগ্য চাকরিহারা আন্দোলনকারী মেহবুব মণ্ডল-সহ আরও অনেকে ৷
রবীন্দ্রনাথের 'ভয়শূন্য চিত্ত'-এর স্বপ্ন থেকে শুরু করে তরুণ প্রজন্মের প্রশ্ন করার অধিকার - এ দিনের আলোচনায় উঠে আসে নতুন সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা । বক্তাদের আহ্বান, ভয় ও বিভাজনের রাজনীতিকে পিছনে ফেলে যুক্তি, স্বাধীন চিন্তা এবং ঐক্যের ভিত্তিতে ভবিষ্যতের ভারত নির্মাণের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ।
নতুন ভারত কেমন হবে, সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘Where the mind is without fear and the head is held high’ কবিতার উল্লেখ করেন AISA নেত্রী নেহা বোরা । তাঁর বক্তব্য, এমন একটি দেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি বা নাট্যদলের উপর হামলার ভয় থাকবে না । মহিলারা নিরাপদে নিজেদের মতো করে চলাফেরা করতে পারবেন । তিনি বলেন, শিক্ষা ও সমাজ সম্পর্কে জানার অধিকার কোনও শর্তের মধ্যে আটকে থাকা উচিত নয় । সরকারি স্কুল বন্ধ হওয়া, শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশি দমন এবং ক্ষমতায় আসার পর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির অবসান প্রয়োজন বলেও দাবি করেন তিনি ।
তরুণদের প্রশ্ন করার অধিকার নিয়েও বক্তব্য রাখেন বোরা । আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের একটি সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "শুধুমাত্র বয়সে বা পদমর্যাদায় বড় হওয়ার কারণে কারও বক্তব্য মেনে নেওয়া যায় না । ভুল হলে বয়োজ্যেষ্ঠ বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছেও জবাবদিহি দাবি করা উচিত ।" শেষে তিনি এমন একটি ভারতের স্বপ্নের কথা বলেন যেখানে ভয় নয়, যুক্তি ও স্বাধীন চিন্তা মানুষের পথ দেখাবে । তাঁর কথায়, "দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের দায়িত্ব আমাদের, ভারতের জনগণের।"
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মানস ঘোষ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ তুলে বর্তমান সময়ের সঙ্গে তার তুলনা করেন । চার্লি চ্যাপলিনের 'The Great Dictator' চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেন কীভাবে শিল্প ও সংস্কৃতি স্বৈরাচারী ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠতে পারে । বর্তমান সময়ে Gen Z-র ভূমিকা নিয়েও কথা বলেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, তরুণ প্রজন্ম যন্তর মন্তর-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের আন্দোলনকে স্বাধীন গণমাধ্যম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং রিলসের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে ।
SFI-এর রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি বলেন, "শিক্ষা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ছাত্র, যুব, অভিভাবক এবং শিক্ষাবিদদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন ।" জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি । কলকাতার রাজপথে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উল্লেখ করে কার্জি বলেন, ছাত্র ও সাধারণ মানুষের সম্মিলিত আন্দোলনের কাছে সরকারকে পিছু হটতে হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন । রাজনৈতিক প্রতিশোধ এবং ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগও তোলেন তিনি । ক্ষুদিরাম বসুর প্রসঙ্গ তুলে ইতিহাস বিকৃতি রুখতে এবং বাংলার ঐতিহ্য রক্ষায় আন্দোলন জোরদার করার আহ্বান জানান এসএফআই রাজ্য সভাপতি ।
আরজি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিষ হালদার বলেন, "বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে ঐক্য তৈরি না হলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তার সুযোগ নেয় ।" তাঁর মতে, ঐক্য শুধু সংগঠনগত সমঝোতায় সীমাবদ্ধ না-থেকে নৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির উপর তৈরি হওয়া প্রয়োজন । সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের ‘দেশদ্রোহী’ বা বিদেশি শক্তির ইন্ধনে পরিচালিত বলে আখ্যা দেওয়ার অভিযোগও করেন তিনি । আরজি কর আন্দোলন, যন্তর মন্তর আন্দোলন, মধ্যপ্রদেশে নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং ছত্তিশগড়ের আদিবাসী আন্দোলনের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন গণআন্দোলনকে একটি বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা দরকার । ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে একটি ‘সূচিমুখ’ দাবি হিসেবে উল্লেখ করে দেবাশিস হালদার বলেন, শুধু কোনও ব্যক্তির পদত্যাগ নয়, জাতীয় শিক্ষানীতি-সহ বৃহত্তর নীতির বিরোধিতাও আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ।
যোগ্য চাকরিহারা আন্দোলনকারী মেহবুব মণ্ডল পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত বিতর্ক, বিচারব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক প্রভাব নিয়ে বক্তব্য রাখেন । তাঁর অভিযোগ, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে বহু যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । 17,200 জনের মধ্যে 15,600 জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না-থাকার তথ্য সামনে এসেছে । তাঁর বক্তব্য, নিরপেক্ষ তদন্তের রিপোর্ট রাজনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে গ্রহণ করা এবং অসুবিধাজনক হলে প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন ।