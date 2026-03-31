চেনা মাঠে অচেনা লড়াইয়ে অধীর, উন্নয়নে আস্থা তৃণমূলের ; বহরমপুরে গড় রক্ষার ব্রত বিজেপির

30 বছর বাদে আবারও বিধায়ক হওয়ার দৌড়ে অধীর ৷ কড়া চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির বিজেপি-তৃণমূল ৷ বহরমপুর কেন্দ্রে টানাটান উত্তেজনা ৷ পড়ুন তাপস ঘোষের প্রতিবেদন ৷

BAHARAMPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
ভোট-যুদ্ধে অধীর (ইটিভি ভারত)
Published : March 31, 2026 at 8:32 PM IST

বহরমপুর, 31 মার্চ: নিজেকে 'জেলার নেতা' ভাবতে তাঁর ভালো লাগে ৷ পাঁচবার লোকসভার সাংসদ থাকাকালীন সামলেছেন মন্ত্রক থেকে শুরু করে লোকসভার প্রধান বিরোধী দলের নেতার পদ ৷ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের অধিনায়কও ছিলেন একটা লম্বা সময় ৷ শুরুটা অবশ্য হয়েছিল নবগ্রামের বিধায়ক হওয়া দিয়েই ৷ এবার 30 বছরের ব্যবধানে আবারও বিধায়ক হওয়ার লড়াইয়ে সামিল অধীর, যাঁকে রাজনীতির অলিন্দে অনেকে মুর্শিদাবাদের মুকুটহীন সম্রাটও বলেন ৷

প্রত্যাবর্তনের এই লডাইয়ে বাকিদের মাত দিতে নিজের এককালের 'মৃগয়াভূমি' বহরমপুরকেই বেছে নিয়েছেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী ৷ কড়া টক্কর দিতে তৈরি একসময়ে তাঁর হাত ধরে রাজনীতিতে আসা দুই 'অনুরাগী'৷ নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় এখন বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল প্রার্থী ৷ সুব্রত মৈত্র বিজেপির পাঁচ বছরের বিধায়ক ৷ দু'জনেই একসময় কংগ্রেসে অধীরের ছায়াসঙ্গী ৷ সবমিলিয়ে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখার অপেক্ষায় একদা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাদের ঘাঁটি বহরমপুর ৷

অধীরের নাম ঘোষনা হতেই সুর চড়াল বিরোধীরা (ইটিভি ভারত)

দিল্লি থেকে ফিরেই প্রচারে

দিল্লি থেকে শহরে ফিরেই সোমবার রাতে জনসংযোগ শুরু করেছেন অধীর। কর্মী-সমর্থকদের পাশে নিয়ে হেঁটে রাতের শহরে ঘুরলেন। মন্দিরে বিগ্রহের সামনে মাথা নোয়ালেন। রাস্তার দু'পাশে মানুষের সঙ্গে কথা বললেন। চায়ের দোকানে চুটিয়ে আড্ডা দিলেন। পথচলতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে দলীয় কর্মীদের খাওয়ালেন বিস্কুটও। প্রতিপক্ষ অবশ্য জনসংযোগের কাজ শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই ৷ সোমবারও দিনভর শহরে ভোট প্রচারে ঝড় তুলেছেন তৃণমূল এবং বিজেপি প্রার্থীরা। রাতের দিকে অবশ্য় নজর কেড়েছেন অধীর ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকে তিন পক্ষই ময়দানে ৷ বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার, ছোট ছোট মিছিলের ফাঁকে দেওয়াল লিখন-সবই চলছে ৷ আর তার মাঝে অল্প ফুরসতে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা ৷

কে কী বলছেন ?

অধীর বলছেন, বিধানসভা ভোটে এই প্রথম দাঁড়াচ্ছেন না ৷ নির্বাচন তাঁর কাছে জলভাত ৷ মাত্র বছর দুয়েক আগেও নির্বাচনে লড়াই করেছেন ৷ বহরমপুর-মুর্শিদাবাদের মানুষ তাঁকে ভালোবাসেন ৷ তিনি তাঁদের স্বর হতে চান ৷ কড়া জবাব দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল ৷ তিনি বলেন, "দাদা-দাদা করে মানুষের পেটে ভাত জোগানো যাবে না। দাদা-দাদা করে পরিষেবাও মিলবে না। এখানকার উন্নয়ন যা হয়েছে, তা বহরমপুর পুরসভাই করেছে।" আরও চাঁচাছোলা বর্তমান বিধায়ক বিজেপি প্রার্থী সুব্রত. তিনি বলেন, "রাজনীতিতে টিকে থাকার জন্য আজ তাঁকে (অধীর চৌধুরী) ভোটে দাঁড়াতে হচ্ছে। বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ত্রিশঙ্কু হলে উনি কাকে সমর্থন করবেন ? আমরা জানি বিজেপিকে সমর্থন করবেন না। তার মানে সেই তৃণমূলকেই সমর্থন করবেন। কারণ, আপনার লক্ষ্য আগামী লোকসভা নির্বাচনে জেতা ৷ তার জন্য তোষণের রাজনীতি করতে হবে ৷ সংখ্যালঘুদের ভোট পেতে হবে ৷"

baharampur
জনসংযোগে তৃঁণমূল প্রার্থী (ইটিভি ভারত)

ভোটের হিসেব-নিকেশ

2021 সালে এই কেন্দ্র থেকে 25 হাজার 924 ভোটের ব্যবিধানে নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল 87 হাজার 759 টি। মোট ভোটের 45.2 শতাংশই গিয়েছিল তাঁর ঝুলিতে। তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন 61 হাজার 835টি ভোট। শতাংশের হিসেবে 31.62 শতাংশ। কংগ্রেস ছিল তৃতীয় স্থানে। তবে 2024 সালের লোকসভা ভোটে বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে অধীর বহরমপুর বিধানসভায় এগিয়েছিলেন ৷ পেয়েছিলেন 83 হাজার 401টি ভোট । বিজেপি প্রার্থী নির্মল সাহা 76 হাজার 474টি ভোট পেয়েছিলেন। তৃতীয় স্থানে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠান ৷ তিনি পেয়েছিলেন 46 হাজার 994টি ভোট ৷ তবে অন্য বিধানসভাগুলিতে এগিয়ে থাকার নিরিখে শেষ হাসি হাসেন গুজরাত থেকে আসা জোড়াফুলের বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠানই ৷ অধীর-গড়ে ধস নামিয়ে জিতে নেন বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র ৷

অধীরনামা

নয়ের দশকের গোড়ায় আরএসপি প্রার্থী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন অধীর । কিন্তু বামেদের সঙ্গে খুব বেশিদিন থাকা হয়নি ৷ 1991 সালে কংগ্রেস নেতা সোমেন মিত্রের উৎসাহে অধীরকে নবগ্রাম বিধানসভা থেকে ভোটে লড়াই করেন ৷ সেবার অবশ্য হারতে হয়েছিল সিপিএম প্রার্থী শিশির সরকারের কাছে ৷ মাত্র 1,401 ভোটের ব্যবধানে ৷ পাঁচ বছরের অপেক্ষার পর এল 1996 সালের নির্বাচন ৷ অধীর আবার প্রার্থী ৷ কিন্ত একটি মামলার তদন্তে পুলিশ তাঁকে খুঁজছে ৷ থাকছেন এলাকার বাইরেই ৷ গাছে গাছে মাইক বেঁধে অধীরের বক্তব্য রেকর্ড করে প্রচার করতেন কংগ্রেস কর্মীরা। শেষমেশ 20 হাজার ভোটে জয়ী হন অধীর। তবে বিধায়ক পদে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দিল্লির দরবারে প্রবশ হয় অধীরের। 1999 সালে প্রথমবার বহরমপুর কেন্দ্র থেকে লোকসভার সদস্য হন। 2024 পর্যন্ত তিনিই ছিলেন সাংসদ ৷ এই দীর্ঘ সময়ে কখনও কেন্দ্রে কংগ্রেসের সরকার, কখনও আবার dol বিরোধী আসনে ৷ 2019 সালের জয়ের পর পাঁত বছর লোকসভায় কংগ্রেসের নেতার দায়িত্ব সামলেছেন অধীর ৷

শেষ হাসি কার ?

এবার অধীরের লড়াই ফিরে আসার ৷ বিজেপির লড়াই আসন রক্ষার আর তৃণমূলের লড়াই প্রথমবারের মতো বহরমপুর-বিজয় ৷ তৃণমূলের শীর্ষনেতারাও লাগাতার নিশানা করছেন অধীরকে ৷ নির্বাচনী জনসভা থেকে অধীর কেন কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা পান বা লোকসভায় পরাজিত হওয়ার পরও কেন দিল্লিতে সাংসদদের জন্যে নির্দিষ্ট বাংলো ছাড়তে চান নি, সেই প্রশ্ন তুলেছেন খোদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায় ৷ বিজেপি প্রার্থীও আক্রমণের রাস্তাতেই হেঁটেছেন ৷

তবে, অধীরের মন আপাতত নিখাদ জনসংযোগে ৷ তাঁর ছোট ছোট মিছিল ঘুরবে বহরমপুরের অলিতে-গলিতে, সাথে চলবে চায়ের দোকানে আড্ডা । কী হবে বহরমপুর কেন্দ্রে ? পাঁচবারের সাংসদকেই কি বিধানসভায় পাঠাবেন বহরমপুরবাসী নাকি গতবারের মতো ফের পদ্মফুল ফোঁটাবেন সুব্রত ? পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপালও যে হিসেব পাল্টে দিতে পারেন, তাও অজানা হয় রাজনৈতিক মহলের ৷ সবমিলিয়ে ভবানীপুর, নন্দীগ্রাম আর শিলিগুড়ির মতোই মুর্শিদাবাদের বহরমপুরেও নির্বাচন এবারে জমজমাট, লড়াই হাড্ডাহাড্ডি ৷

BAHARAMPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY
BAHARAMPUR ASSEMBLY CONSTITUENCY

