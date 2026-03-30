প্রার্থী বদলের দাবিতে কার্যালয় ভাঙচুর কংগ্রেস কর্মীদের, মালদায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

প্রার্থী বদলের দাবিতে কার্যালয় ভাঙচুর কংগ্রেস কর্মীদের, মালদায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ
মালদার চাঁচলের প্রাক্তন বিধায়ককে প্রার্থী করেছে কংগ্রেস ৷ এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলীয় কর্মীরা ৷ অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে আসিফ মেহবুবকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷
Published : March 30, 2026 at 11:26 AM IST
মালদা, 30 মার্চ: কংগ্রেসের তরফে রবিবার রাতে বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই তা বদলের দাবিতে বিক্ষোভ মালদার চাঁচলে । দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়ে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কংগ্রেস কর্মীরা ।
তাঁদের অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে এই প্রার্থী তালিকা তৈরি করা হয়েছে । যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক তথা চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী আসিফ মেহবুব ।
উল্লেখ্য, 2016 সালে কংগ্রেসের প্রতীকে চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন আসিফ । 2021 সালে এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী নীহাররঞ্জন ঘোষ বিধায়ক নির্বাচিত হন । আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনে জাতীয় কংগ্রেস ফের আসিফ মেহবুবের উপরেই ভরসা রেখেছেন । তবে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মীদের একাংশ আনজারুল হক জনিকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী হিসেবে চাইছেন ।
- উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে প্রাক্তন আইপিএস তথা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ বিজেপির তরফে রতন দাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ও সিপিআইএম আনোয়ারুল হক'কে টিকিট দিয়েছে ৷
চাঁচল ব্লক কমিটির সদস্য দীপক দাস বলেন, "কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে । আনজারুল হক জনি 2020 সাল থেকে তৃণমূল স্তরে নেমে কাজ করে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল । কিন্তু তাঁকে প্রার্থী না-করে এমন একজনকে প্রার্থী করা হয়েছে যার 12টি অঞ্চলের মধ্যে একটিতেও যোগাযোগ নেই । তাই ওই অঞ্চলের কংগ্রেস কর্মীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন । আমাদের সাফ দাবি, প্রাক্তন বিধায়ক আসিফ মেহবুবকে প্রার্থী থেকে সরিয়ে আনজারুল হক জনিকে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হোক । আমাদের দাবি মানা না-হলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ।"
মিজানুর আলম নামে এক কংগ্রেস কর্মী বলেন, "আজ আমরা দেখলাম চাঁচল বিধানসভা কেন্দ্রে আসিফ মেহবুবকে প্রার্থী করা হয়েছে । আসিফ মেহবুব দীর্ঘদিন ধরে ময়দানে নেই । তাঁর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ নেই । আমরা ওনাকে প্রার্থী হিসেবে মানছি না । আনজারুল হক জনি গত কয়েক বছর ধরে পঞ্চায়েত স্তর থেকে মানুষের পাশে রয়েছেন । আমাদের ধারণা, টাকার বিনিময়ে এখানে প্রার্থী দেওয়া হয়েছে । অবিলম্বে প্রার্থী বদল না-করা হলে আমরা প্রার্থীকেই পার্টি অফিসে ঢুকতে দেব না । আর কোনও কর্মী ভোটের কাজ করব না ।"
এই বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়ক তথা কংগ্রেসের প্রার্থী আসিফ মেহবুব বলেন, "আমি আস্থা রাখি, কংগ্রেসের ধ্যান ধারণার প্রতি তাঁদেরও নিয়ম রয়েছে । তবে সাময়িক তাঁদের ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকতে পারে । অথবা আমার প্রতি অভিমান হয়ে থাকতে পারে । এখানে অনেকেই প্রার্থী হওয়ার আবেদন দিয়েছিলেন । আমাদের তিলে তিলে তৈরি করা পার্টি অফিসে ভাঙচুর করে সম্পত্তি নষ্ট করা হলে দলীয়ভাবে বিষয়টি দেখা উচিত । ওনারা যদি কংগ্রেসকে মন থেকে ভালোবাসেন, তবে প্রার্থী (আমাকে)-কে সমর্থন করবেন । কংগ্রেসে টাকা দিয়ে টিকিট পাওয়া যায় না । আমাদের প্রার্থী তালিকায় অনেক মধ্য ও নিম্নবিত্ত প্রার্থীরাও রয়েছেন । এটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছুই নয় ।"