'ইনস্ট্যান্ট লোন' জালিয়াতি চক্র: কলকাতায় ভুয়া কল সেন্টারে পুলিশের হানা, গ্রেফতার 10

'ইনস্ট্যান্ট লোন' জালিয়াতি চক্র: কলকাতায় ভুয়া কল সেন্টারে পুলিশের হানা, গ্রেফতার 10
তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে 48টি কি-প্যাড মোবাইল ফোন, একটি স্মার্টফোন, একটি ল্যাপটপ, 6টি সিম কার্ড, দুটি ভুয়ো রাবার স্ট্যাম্প, সম্ভাব্য গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর লেখা নোটবই।
Published : July 12, 2026 at 8:53 AM IST
কলকাতা, 12 জুলাই: সামান্য তাৎক্ষণিক ঋণ (Instant Loan) পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগে বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের পোর্ট ডিভিশন। মেটিয়াবুরুজ থানায় দায়ের হওয়া একটি প্রতারণার মামলার তদন্তে শহরের বউবাজার এলাকায় চলা দুটি ভুয়ো কল সেন্টারে অভিযান চালিয়ে মোট 10 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, সিম কার্ড, ভুয়ো নথি ও প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেটিয়াবুরুজের এক বাসিন্দা অভিযোগ করেন যে, গত মে মাসের শেষ দিকে নিজেদের টাটা ক্যাপিটাল ফাইন্যান্স-এর কর্মী পরিচয় দিয়ে কয়েকজন প্রতারক তাঁকে 2 লক্ষ 18 হাজার টাকার তাৎক্ষণিক ঋণ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। খুব কম সুদের লোভ দেখিয়ে তারা প্রথমে ভুয়ো নথি ও জাল ডিমান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে বিশ্বাস অর্জন করে। এরপর প্রসেসিং ফি, বিমা, ডকুমেন্টেশন চার্জ-সহ বিভিন্ন অজুহাতে বারবার টাকা দাবি করা হয়। অভিযোগকারিণী মোট 20 দফায় 25 হাজার 450 টাকা পাঠালেও প্রতিশ্রুত ঋণ আর পাননি। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুনাল আগারওয়াল বলেন, "গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনই বলা ঠিক না।"
অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে মেটিয়াবুরুজ থানার পুলিশ। পোর্ট ডিভিশনের সাইবার সেলের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণে প্রতারণা চক্রের অবস্থান চিহ্নিত হয়। এরপর মেটিয়াবুরুজ থানার পুলিশ এবং সাইবার সেলের যৌথ দল গত 9 জুলাই বউবাজার থানা এলাকার 9/1 মালাঙ্গা লেন এবং 275, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিটে অভিযান চালায়।
অভিযানে দুটি ভুয়ো কল সেন্টারের হদিস মেলে, যেখান থেকে সাধারণ মানুষকে তাৎক্ষণিক ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করা হত বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থল থেকেই মোট 9 জনকে গ্রেফতার করা হয়। তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে 48টি কি-প্যাড মোবাইল ফোন, একটি স্মার্টফোন, একটি ল্যাপটপ, 6টি সিম কার্ড, দুটি ভুয়ো রাবার স্ট্যাম্প, সম্ভাব্য গ্রাহকদের নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা নোটবই এবং প্রতারণার জন্য ব্যবহৃত প্রস্তুত করা কলিং স্ক্রিপ্ট।
পুলিশি জেরায় ধৃতদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরে পাটুলি থানা এলাকায় আরও একটি অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে সুধীর মাহাতো নামে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের দাবি, প্রতারণার টাকা লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত 'মিউল অ্যাকাউন্ট' বা ভুয়ো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের ব্যবস্থা করাই ছিল তার মূল কাজ।
পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই চক্র দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো ঋণের প্রলোভন দেখিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষকে টার্গেট করছিল। উদ্ধার হওয়া নথি, মোবাইল ফোন এবং ডিজিটাল তথ্য খতিয়ে দেখে আরও প্রতারিত ব্যক্তির সন্ধান এবং চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সদস্যদের খোঁজে তদন্ত চলছে।