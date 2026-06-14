ক্ষমতায় এসে বদলেছে অবস্থান, রাজ্যে দু’কোটি বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর তোড়জোড়

ক্ষমতায় এসে বদলেছে অবস্থান, রাজ্যে দু’কোটি বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর তোড়জোড়
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার সমগ্র রাজ্যজুড়ে প্রায় দু’কোটি বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর এক বিশাল লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে।
Published : June 14, 2026 at 9:51 AM IST
কলকাতা, 14 জুন: রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাসকদলের নীতিগত অবস্থানেও যে ব্যাপক রদবদল ঘটে, রাজ্য রাজনীতিতে ফের তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলতে চলেছে। বিরোধী আসনে থাকাকালীন যে স্মার্ট মিটারের তীব্র বিরোধিতা করে জনমত গঠনের চেষ্টা করেছিল বর্তমান শাসকদল, ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করার পর সেই বিতর্কিত প্রকল্পকেই এবার নিঃশব্দে ছাড়পত্র দেওয়া হল।
রাজ্যের নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার সমগ্র রাজ্যজুড়ে প্রায় দু’কোটি বিদ্যুৎ গ্রাহকের বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসানোর এক বিশাল লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে। সাড়ে চারশো টাকায় রান্নার গ্যাস প্রদানের যে আকর্ষণীয় নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা এখনও বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। এই পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই আমজনতার নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। তার মাঝেই বিদ্যুৎ বিলের এই সম্ভাব্য বাড়তি বোঝা রাজ্যের সাধারণ মানুষের কপালে নতুন করে চিন্তার গভীর ভাঁজ ফেলেছে।
সম্প্রতি খাস কলকাতায় এসে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী জুলাই মাস থেকেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে রাজ্যে স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা গ্রাহকদের জন্য আদতে ঠিক কতটা সহায়ক, তা নিয়ে শুরু থেকেই রীতিমতো সংশয় রয়েছে। সাধারণ মানুষের এই জোরালো আশঙ্কার অন্যতম কারণ হল অতীতের একটি অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা।
পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে বা পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে এই স্মার্ট মিটার বসানোর কাজ শুরু হয়েছিল। কিন্তু সেই সময় গ্রাহকদের তরফ থেকে অভাবনীয় মাত্রায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ উপভোক্তাই অভিযোগ করেছিলেন যে, সাধারণ ডিজিটাল মিটারে আগে যে পরিমাণ বিল আসত, স্মার্ট মিটার বসানোর পর সেই বিলের অঙ্ক কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ মানুষের সেই প্রবল বিক্ষোভ এবং অসন্তোষের মুখে পড়ে বাধ্য হয়ে তৎকালীন রাজ্য সরকারকে এই প্রকল্প থেকে পিছু হটতে হয়।
বর্তমানে এই স্মার্ট মিটারের আনুষঙ্গিক খরচ নিয়েও তৈরি হয়েছে এক নতুন বিতর্ক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই নতুন স্মার্ট মিটারের জন্য প্রত্যেক গ্রাহককে টানা একানব্বই মাস ধরে প্রতি মাসে একশো টাকা করে ভাড়া গুনতে হবে। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অধিকার রক্ষার অন্যতম প্রধান সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশনের (অ্যাবেকা) দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে অন্য কথা। তাদের মতে, বর্তমানে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে যে ডিজিটাল মিটারগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তার মাসিক ভাড়া মাত্র দশ টাকার কাছাকাছি। তাছাড়া একটি ডিজিটাল মিটার অনায়াসেই পঁচিশ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা দিতে সক্ষম। কিন্তু সেই তুলনায় আধুনিক স্মার্ট মিটারের মেয়াদ বা আয়ু বড়জোর আট থেকে নয় বছর। স্বভাবতই গ্রাহকদের মনে প্রশ্ন উঠছে, এই স্বল্প মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কি তাঁদের ফের চড়া দামে নতুন করে মিটার কিনতে বাধ্য করা হবে?
এই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছে গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস কেন্দ্রের এই স্মার্ট মিটার সংক্রান্ত নীতির কড়া সমালোচনা করে বলেন, "স্মার্ট মিটারের ক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময় বিদ্যুতের চাহিদা অনুযায়ী রেট চালুর কথা বলছে কেন্দ্র। যে সময় বিদ্যুতের চাহিদা সর্বত্র বেশি, তখন গ্রাহককে বেশি মাশুল গুনতে হবে। অর্থাৎ, কারখানার বোঝা চাপবে গরিব মানুষের উপরও।" এই বিশেষ ট্যারিফের জেরে সাধারণ গৃহস্থের খরচ যে বহুগুণ বাড়বে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল।
তবে এই গোটা বিতর্কে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে রাজনৈতিক অবস্থানের চূড়ান্ত বৈপরীত্য। মাত্র এক বছর আগে বিরোধী দলনেতা হিসেবে এই শুভেন্দু অধিকারীই স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, রাজ্যের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্যই জোর করে এই মিটার চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 2024 সালের 20 এপ্রিল রেগুলেটরি কমিশনের একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করে তিনি সেই সময় স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, "স্মার্ট মিটার বসানো বাধ্যতামূলক নয়। ইচ্ছা হলে গ্রাহক বসাবেন। ইচ্ছা না হলে বসাবেন না। যদি কেউ জোর করে বাড়িতে স্মার্ট মিটার বসাতে আসে, তাহলে তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবেন।" এমনকি পূর্বতন শাসকদল মোটা অঙ্কের কমিশনের বিনিময়ে জোরজুলুম করে এই কাজ করছে বলেও তিনি গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন।
অথচ, ক্ষমতার পালাবদলের পর সেই রাজনৈতিক চিত্র এখন পুরোপুরি বিপরীত। খোদ সংসদে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বয়ং জানিয়েছিলেন যে প্রিপেইড স্মার্ট মিটার বসানো কোনওভাবেই বাধ্যতামূলক নয়। তা সত্ত্বেও কেন রাজ্যে প্রথম ধাপেই দু’কোটি বাড়িতে এই মিটার বসানোর এমন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হল, তা নিয়ে এক বিরাট ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের বাসভবনে এই মিটার বসানোর নির্দেশিকা জারি করেছে বর্তমান প্রশাসন।
আগামী দিনে এই সমস্ত মিটারকেই প্রিপেইড ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা হবে বলেও জানা গিয়েছে। সাধারণ গ্রাহকদের এখন একটাই প্রশ্ন, এই মিটার বসানো কি আদৌ ঐচ্ছিক থাকছে, নাকি ঘুরপথে সাধারণ মানুষের উপর তা বাধ্যতামূলকভাবেই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে? উত্তরহীন এই একগুচ্ছ প্রশ্নের ভিড়ে রাজ্যের আমজনতা এখন আগামী দিনের খরচের কথা ভেবে প্রমাদ গুনছেন।