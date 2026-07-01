বিধানচন্দ্র রায়ই প্রেরণা, মন্ত্রী হয়েও বিনা পয়সায় রোগী দেখেন অজয় পোদ্দার

বিধানচন্দ্র রায়ই প্রেরণা, মন্ত্রী হয়েও বিনা পয়সায় রোগী দেখেন অজয় পোদ্দার
তিনি অসংখ্য গরিব ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা করেছেন বিনামূল্যে । শুধু চিকিৎসাই নয়, প্রয়োজনে নিজের উদ্যোগে রোগীদের ওষুধ কিনেও দিয়েছেন । তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : July 1, 2026 at 8:10 PM IST
আসানসোল, 1 জুলাই: রাজ্যবাসীর কাছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় একটা অনুপ্রেরণা । মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানোর পাশাপাশি চিকিৎসক হিসেবে আমৃত্যু মানুষের সেবা করে গিয়েছেন তিনি । সেই আদর্শকেই যেন অনুসরণ করছেন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী তথা এমবিবিএস চিকিৎসক ডা. অজয় পোদ্দার ।
পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ । রাজ্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলালেও, আসানসোলের বরাকরে নিজের বাসভবনে থাকলে অজয় পোদ্দার আজও নিয়ম করে বিনামূল্যে রোগী দেখেন । গত প্রায় 45 বছর ধরে চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ডা. পোদ্দার । দীর্ঘ এই সময়ে অসংখ্য গরিব ও অসহায় মানুষের চিকিৎসা করেছেন বিনামূল্যে । শুধু চিকিৎসাই নয়, প্রয়োজনে নিজের উদ্যোগে রোগীদের ওষুধ কিনেও দিয়েছেন ।
মন্ত্রী হওয়ার পরেও তাঁর এই মানবিক উদ্যোগে কোনও পরিবর্তন আসেনি । বরং বর্তমানে তিনি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রোগী দেখেন । প্রতিদিনই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ আসেন তাঁর কাছে চিকিৎসা করাতে । আসানসোলের কুলটির বরাকরে পেঁড়াগলি এলাকার তাঁর পুরনো চেম্বারটি আজও আগের মতোই চালু রয়েছে । বরাকরে নিজের বাসভবনে থাকলে প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে বসে রোগী দেখেন ।
মন্ত্রী হওয়ার পর তো অনেক দায়িত্ব । রোগী দেখার সময় পাচ্ছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে ডা. অজয় পোদ্দার জানান, "বিধানচন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনিও নিয়মিত রোগী দেখেছেন, পরিষেবা দিতেন । মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর চেয়েও তো বেশি । তাহলে আমি পারব না কেন । আসলে সবটাই হল মানসিকতা । আমার মধ্যে আজও সেই মানুষের সেবা করার মানসিকতা রয়েছে তাই এটা করতে পারছি ।"
আগেও বিধায়ক ছিলেন অজয় পোদ্দার । আবারও জিতে পুনর্নিবাচিত হয়ে মন্ত্রী হয়েছেন । রোগীদের পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে ? ডা. অজয় পোদ্দার জানান, আগে বিরোধী দলের বিধায়ক থাকাকালীন অনেক ক্ষেত্রেই রোগীদের সরকারি হাসপাতালে রেফার করা বা প্রয়োজনীয় সরকারি সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল । বর্তমানে মন্ত্রী হিসেবে সেই সুযোগ তৈরি হয়েছে । তাঁর কথায়, "এখন সহজেই রাজ্যের বড় বড় হাসপাতালে রোগীদের রেফার করতে পারি । প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল বা অন্যান্য সরকারি সহায়তার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি । মানুষের সেবা করতে পারাটাই আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ।"
স্থানীয় বাসিন্দারাও ডা. পোদ্দারের এই উদ্যোগে অত্যন্ত খুশি । এক বাসিন্দা অরুণকুমার মাসকারা জানালেন, "আমরা গর্বিত । আমাদের এলাকার ডাক্তারবাবু আজ রাজ্যের মন্ত্রী । কিন্তু এত বড় দায়িত্বে থেকেও তিনি আজও বিনা পয়সায় রোগী দেখেন, মানুষের পাশে থাকেন ।" আরেক রোগী ভারতী বাউরি জানান, "প্রায় 20-25 বছর ধরে আমরা ডাক্তারবাবুর কাছে চিকিৎসা করাচ্ছি । কখনও ফি নেননি । প্রয়োজন হলে নিজের টাকায় ওষুধও কিনে দিয়েছেন ।"
ডক্টরস ডে-র দিনেও দেখা গেল একই চিত্র । সকাল থেকেই চেম্বারে রোগীদের ভিড় । দীর্ঘ সময় ধরে একের পর এক রোগী দেখে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন রাজ্যের মন্ত্রী অজয় পোদ্দার । তাঁর কথায়, "চিকিৎসকদের মানুষ ঈশ্বরের মতো ভরসা করেন । সেই বিশ্বাস অটুট রাখাই আমাদের দায়িত্ব । ঈশ্বর যতদিন শক্তি দেবেন, ততদিন মানুষের সেবা করে যেতে চাই ।"