অনুপ্রেরণা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, এক দশকের বেশি চণ্ডীপাঠে মগ্ন অটোচালক ভবতোষ
Auto-driver performs Chandipath: প্রতিদিন মোবাইলে অন্তত 10 মিনিট হলেও বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনা অভ্যাস ভবতোষের । এটা তাঁর কাছে নেশার মতো ৷
Published : October 8, 2026 at 3:26 PM IST
পোলবা, 8 অক্টোবর: সাদামাটা চেহারা ৷ পরনে পুরোহিতের গেরুয়া পোশাক ৷ করেন চণ্ডীপাঠও ৷ শুধু চণ্ডীপাঠ নয়, নিজের গ্রামের বিভিন্ন পুজোপার্বণে লোকে তাঁকেই ডাকে ৷ আবার পুজো সারা হলে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় একেবারে অন্য ভূমিকায় ! তিন চাকার গাড়ির স্টিয়ারিং হাতে গ্রামের আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে তিনি তরতরিয়ে চলে যান ৷ তিনি, পোলবার ভবতোষ পাল ৷ পৈতেধারী ব্রাহ্মণ নন, তাঁর চণ্ডীপাঠের শুরু ব্যতিক্রমী কিছু কারণে ৷
সংসার টানতে অটোরিকশা চালাতে হয় তাঁকে ৷ কিন্তু চণ্ডীপাঠের সময় তাঁর মন জুড়ে থাকে শুধুই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নাম ৷ ভবতোষের বাড়ি পোলবার মহানাদ দক্ষিণপাড়ায় ৷ প্রৌঢ় মানুষটি উদয়াস্ত খাটলেও পুজোপাঠে বসলে ক্লান্তি উধাও হয়ে যায় তাঁর মুখ থেকে ৷
দীর্ঘ 15 বছর ধরে ভবতোষ চণ্ডীপাঠ করে আসছেন পাড়ার পুজোয়। বয়স এখন 57 ৷ শুধু চণ্ডীপাঠই নয় মনসামঙ্গল, মা চণ্ডী, রামায়ণ ও শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে গীতাপাঠও করেন তিনি । এলাকায় তিনি সকলের কাছে পরিচিত ‘সাধুদা’ নামে । সংসার সামলে অটো চালানোর কঠিন জীবনের মধ্যে ধর্মগ্রন্থ ও শিল্পসাধনাকেই আঁকড়ে ধরে রয়েছেন । আর তাঁকে যোগ্য সঙ্গত করছেন তাঁর স্ত্রী গোপা পাল ৷ বিড়ি বেঁধে সংসারের হাল ধরার চেষ্টা করেন তিনিও ৷ স্বামী ভালো কাজ করেছেন, এটাই তাঁর কাছে সন্তুষ্টির জায়গা ৷
ইটিভি ভারতকে ভবতোষ জানালেন, ছোটবেলা থেকেই শিল্পের প্রতি তাঁর ছিল গভীর টান । আর্থিক অনটনের কারণে নবম শ্রেণির পর পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় তাঁকে । 18-19 বছর বয়স থেকেই শিল্প-সংস্কৃতির জগতের সঙ্গে যুক্ত হন । এরই মধ্যে কোনও এক সময় রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শুনে অনুপ্রাণিত হন তিনি । তবে তখনও নিজে থেকে চণ্ডীপাঠ শুরু করেননি ৷
এর মধ্যে আর্থিক টানাটানি থাকলেও নিজের ভালো লাগার বিষয়গুলি থেকে নিজেকে কখনও দূরে সরিয়ে নিয়ে যাননি ভবতোষ ৷ অশোক মজুমদারের কাছে রামায়ণ গান শেখার পাশাপাশি একসময় যাত্রাপালাতেও অভিনয় করেছেন তিনি । অভিনেতা নিমু ভৌমিকের সঙ্গে ‘আসছে কলির কেষ্ট’ যাত্রাতেও অভিনয় করেছেন । অধিকাংশ সময় বিবেক ও পাগলের চরিত্রে অভিনয় করতেন । শিল্পসাধনার সঙ্গে রুটিরুজি জোগাড়ের জন্য পাণ্ডুয়া-মহানাদ রুটে অটো চালান ভবতোষ । এভাবেই দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন ।
কিন্তু তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও পরিবারের অন্দরে নানা সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছিলেন এই প্রবীণ মানুষটি ৷ শান্তি ছিল না মনে ৷ হঠাৎই ভবতোষের দাদা, ভাই ও বোন পরপর আত্মহত্যা করেন । পরিবারে আচমকা অঘটন নেমে আসে ৷ দাদার মৃত্যুর পরে শ্মশানে গিয়ে নিজের ইষ্টদেবতার নির্দেশ পেয়েছিলেন ৷ জানতে পারেন, পূর্ববঙ্গে ভবতোষের দিদিমা তাঁর সন্তানের জন্য কাঁসার বাটি বুলিয়ে মা মনসার নামে মানত করে রেখেছিলেন ৷ দিদিমা মানত করেন, জোড়া মোষ বলি দিয়ে তারপর মনসা মায়ের পুজো দেবেন ৷ কিন্তু সেই পুজো আর দেওয়া হয়নি ৷
ভবতোষের কথায়, "সেই থেকে আমাদের পরিবারে একের পর এক দুর্যোগ চলতে থাকে ৷ কেউ অপঘাতে মারা যান ৷ কেউ আত্মহত্যা করেন ৷ কেউ নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন ৷ কাউকে খুন করা হচ্ছে ৷ কেউ রেলে কাটা পড়ছেন, এমন নানা দুর্ঘটনা চলতেই থাকে ৷ আমাদের বংশ প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিল ৷ তারপর আমার ঠাকুরের (ইষ্টদেবতা) নির্দেশে আমি মা মনসাকে স্মরণ করি ৷ জোড়া মোষ উৎসর্গ করেছিলাম ৷ সাত দিন ধরে গানবাজনা করিয়ে, দুই ব্রাহ্মণকে দিয়ে মা মনসার পুজো করাই ৷ এরপর থেকে আমি মা মনসার ভক্ত ও সেবায়েত হয়ে উঠি ৷ মনসামঙ্গল পাঠ করতে শুরু করি ৷ আমার পরিবারের দুর্যোগও কেটে যায় ৷"
রামায়ণ গান দিয়ে ধর্মের সঙ্গে যোগাযোগ প্রথমে শুরু হলেও পরবর্তীকালে মা মানসার ভক্ত হয়ে মনসামঙ্গলে মন দেন ভবতোষ ৷ সেই থেকেই ব্রাহ্মণ সন্তান না হলেও ধর্মগ্রন্থ পাঠের সিদ্ধান্ত নেন । বাড়িতে মনসা পুজো শুরু করেন ।
মনসামঙ্গল থেকে আবার চণ্ডীপাঠেও আগ্রহী হন ৷ আর চণ্ডীপাঠের আগে ও পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে সবসময় স্মরণ করেন । প্রতিদিন মোবাইলে অন্তত 10 মিনিট হলেও তাঁর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ শোনা অভ্যাস ভবতোষের । এটা তাঁর কাছে নেশার মতো ! বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠের সঙ্গে এভাবেই নিজেকে যুক্ত করেছেন তিনি ।
ভবতোষ বলেন, "বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের যে সুর, তা আমাকে অনুপ্রাণিত করে । ওঁকে স্মরণ করেই চণ্ডীপাঠ করি । মনসামঙ্গল কাব্য, রামায়ণ, মা চণ্ডী, গীতা সহ একাধিক গ্রন্থ পাঠ করি । গানের সুরেও করতে পারি ৷ এই অঞ্চলেই দুর্গা ও কালী পুজোয় চণ্ডীপাঠ করি । সবাই আমাকেই ডাকে ৷ আমি সারা দিন অটো চালানোর পর বাকি সময়টা মাকে নিয়েই থাকি ৷"
ভবতোষের স্ত্রী গোপা বলেন, "স্বামী অটো চালান, আর আমি বিড়ি বাঁধি ৷ এভাবেই সংসার চলে যায় ৷ পুজোর সময় উনি চণ্ডীপাঠ করেন । বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক আসে । ওঁর ভালো লাগে, তাই করেন । আমি বারণ করি না । এটা তো ভালো কাজ !"
পোলবার 'সাধুদা'কেও এই কারণেই পছন্দ করেন এলাকার মানুষজন ৷ অটোরিকশা চালানো তাঁর পেশা, কিন্তু তিনি চণ্ডীপাঠের নেশাতেই নিজেকে মগ্ন রেখেছেন ৷