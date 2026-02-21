ইলেকট্রিক পোস্টেই বর্ণপরিচয়! বিদ্যাসাগরের দেখানো পথে কুলতলিতে অভিনব পাঠশালা
প্রায় 45 টি ইলেকট্রিক পোস্টে 'বর্ণপরিচয়', ইংরেজি সংখ্যা ও প্রাথমিক অঙ্ক—গ্রামবাসীর হাত ধরে গড়ে উঠল চলমান শিক্ষাঙ্গন৷
Published : February 21, 2026 at 5:01 PM IST
কুলতলি, 21 ফেব্রুয়ারি: সুন্দরবনের প্রান্তিক এক গ্রাম । চারদিকে নোনা হাওয়া, কাঁচা রাস্তা আর প্রতিদিনের সংগ্রাম । সেই বাস্তবতার মধ্যেই শিক্ষার আলো ছড়াতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছে কুলতলির দেউলবাড়ি । বাংলার নবজাগরণের অগ্রদূত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শিক্ষাদর্শকে সামনে রেখে গ্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় 40-45টি ইলেকট্রিক পোস্টে আঁকা হয়েছে ‘বর্ণপরিচয়’-এর অক্ষর, ইংরেজি সংখ্যা এবং প্রাথমিক গণিতের যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগের চিহ্ন । ফলে স্কুলে যাওয়ার পথই এখন খোলা আকাশের নিচে এক চলমান পাঠশালায় পরিণত হয়েছে ।
এই উদ্যোগের নেপথ্যে এলাকার বাসিন্দা পুলক মণ্ডল । দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারে থাকা ইলেকট্রিক পোস্টগুলি জঙ্গল ও আগাছায় ঢেকে ছিল । কোথাও ছেঁড়া পোস্টার, কোথাও আবর্জনার স্তূপ । সেই দৃশ্য বদলাতেই হাতে তুলি তুলে নেন তিনি । স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রথমে পোস্টগুলি পরিষ্কার করা হয় । তারপর রঙিন রঙে লেখা হয় অ-আ-ক-খ, সঙ্গে 1,2,3—বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যা । পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে সহজ অঙ্কের চিহ্নও ।
গ্রামের বাসিন্দা মিনতি ভুঁইয়া জানান, আগে সন্তানদের নিয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে এই পোস্টগুলোর দিকে কেউ নজর দিত না । এখন বাচ্চারা হাঁটতে হাঁটতেই অক্ষর পড়ে, সংখ্যা গোনে । পথ চলাই যেন হয়ে উঠেছে অনুশীলনের সময় । অভিভাবকেরাও সুযোগ পাচ্ছেন সন্তানদের শেখানোর । এতে শিশুদের পড়াশোনার আগ্রহ যেমন বাড়ছে, তেমনি গ্রামজুড়ে তৈরি হয়েছে ইতিবাচক শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ ।
পুলক মণ্ডলের কথায়, সুন্দরবনের এই প্রান্তিক এলাকায় শিক্ষার আলো আরও ছড়িয়ে দিতেই ‘এক টাকার পাঠশালা’ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । শোনা যায়, বিদ্যাসাগর নাকি ছোটবেলায় মাইলস্টোন দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখেছিলেন—সেই ইতিহাস থেকেই অনুপ্রেরণা । তাই অবহেলিত ইলেকট্রিক পোস্টগুলিকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার ভাবনা । সীমিত সম্পদ, কিন্তু বড় স্বপ্ন—এই বিশ্বাসেই এগিয়ে চলা ।
বর্তমানে এলাকার খুদে পড়ুয়ারা এই উদ্যোগে ভীষণ উচ্ছ্বসিত । শুধু তারাই নয়, গ্রামবাসীরাও সাধুবাদ জানিয়েছেন । অনেকের মতে, এভাবে যদি গ্রামের প্রতিটি কোণ শিক্ষার বার্তা বহন করে, তবে আগামী প্রজন্ম আরও সচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে ।
কুলতলির দেউলবাড়ির এই প্রয়াস যেন নতুন করে মনে করিয়ে দেয়—শিক্ষা শুধু চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । ইচ্ছাশক্তি থাকলে পথঘাটও হয়ে উঠতে পারে পাঠশালা । বিদ্যাসাগরের আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি ছোট গ্রাম তাই আজ নিজস্ব উদ্যোগেই তার প্রতিদিনের চলার পথ রাঙিয়ে তুলেছে শিক্ষার রঙে ।
