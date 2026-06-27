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শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিতে অভিনব গণঅন্নপ্রাশন

37টি শিশু ও তাদের পরিবার এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয় । শিশুদের জন্য নতুন ধানের পায়েস এবং মায়েদের জন্য ফ্রায়েড রাইস-ডিমের কষা রান্না হয়েছিল ৷

mass rice ceremony in Gaighata
গণঅন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান গাইঘাটায় (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 27, 2026 at 8:03 PM IST

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গাইঘাটা, 27 জুন: গণবিবাহের কথা কম-বেশি সকলেরই জানা । কিন্তু গণঅন্নপ্রাশনের কথা কেউ শুনেছেন কখনও ? অবাক লাগলেও সত্যি । শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিতে শনিবার অভিনব গণঅন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হল উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার ফুলসরায় ।

পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামের 37টি বাচ্চাকে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে নিয়ে একসঙ্গে তাদের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করা হল । মাথায় ধান-দূর্বার আশীর্বাদ, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আর মুখে নতুন ধানের পায়েস ছুঁইয়ে শিশুর মাঙ্গলিক 'মুখেভাতে'র সূচনা হল । হাসিমুখে মায়েরা শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার সহজপাঠও নিলেন ।

অভিনব গণঅন্নপ্রাশন গাইঘাটায় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

গাইঘাটার প্রত্যন্ত ফুলসরা গ্রাম । সকাল হলে রাখালের হাঁক । মেঠোপথে গড়ায় গরুর গাড়ির চাকা । হাঁক পেড়ে ছুটে যায় ফেরিওয়ালা । দিনভর দোয়েল-শ্যামার শিস । সময়ের সঙ্গে বদল এসেছে সেই গাঁয়ে । বিদ্যুতের আলো ঢুকেছে । কোটাবাড়িতে বসে পাঠশালা । আছে বড় স্কুল ও ডাকঘর । কিন্তু কোলের সন্তান হামাগুড়ি দিতে শিখলেই মায়ের বুকে আজও শিশুর মুখেভাতের স্বপ্ন উঁকি দেয় । কিন্তু অজপাড়া-গাঁয়ের সে সাধ্য সবার থাকে না ।

mass rice ceremony in Gaighata
ফুলসরা পঞ্চায়েতের তরফে আয়োজিত গণঅন্নপ্রাশন (নিজস্ব ছবি)

ফুলসরা পঞ্চায়েতের প্রধান টুসি রায় সেন গ্রাম ঘুরে দেখেছেন । নিম্নবিত্ত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা তিনি বেশ উপলব্ধি করেছেন । সন্তানের অন্নপ্রাশনের স্বপ্ন থাকলেও সাধ্য সবার নেই । অবশেষে পঞ্চায়েত প্রধান অভিনব এক উদ্যোগ নিলেন । গোটা পঞ্চায়েত ঘুরে তিনি পাঁচ মাস থেকে আট মাসের শিশুসন্তান আছে এমন পরিবারের নাম নথিভুক্ত করলেন । তাদের নিয়েই তিনি গণঅন্নপ্রাশনের আয়োজন করলেন ।

mass rice ceremony in Gaighata
37 শিশুর মুখেভাত অনুষ্ঠিত হয় একসঙ্গে (নিজস্ব ছবি)

শনিবার ছিল অভিনব সেই গণঅন্নপ্রাশন । গোটা পঞ্চায়েতের 37টি শিশু ও তাদের পরিবারকে তিনি একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন । প্রত্যেক শিশুর জন্য আলাদা আলাদা করে ধান-দূর্বা ও শ্বেতচন্দন-সহ বরণপাত্র সাজানো ছিল । শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য নতুন ধানের পায়েসও রান্না হয়েছিল । শিশুর সঙ্গে মায়ের মধ্যাহ্নভোজ ওই অনুষ্ঠানে ছিল । ফ্রায়েড রাইস আর ডিমের কষা । স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে অতিথি হিসেবে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ।

mass rice ceremony in Gaighata
ফুলসরা পঞ্চায়েতের প্রধান টুসি রায় সেন মূল উদ্যোক্তা (নিজস্ব ছবি)

পঞ্জিকা মেনে নির্দিষ্ট তিথি ধরে মাঙ্গলিক শঙ্খের ধ্বনির সঙ্গে 37 শিশুর মুখেভাত অনুষ্ঠিত হয় একসঙ্গে । আমন্ত্রিত অতিথিরা শিশুর কপালে আশীর্বাদী ফোঁটা ছুঁয়ে দিয়ে অন্নপ্রাশনের সূচনা করেন । মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা । চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুর পুষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কে মায়েদের পরামর্শ দিলেন । প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মায়েদের অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টাও হল । সবশেষে 37 জন মায়ের একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে হাসিমুখের ছবিও দেখা গেল ।

mass rice ceremony in Gaighata
শিশুদের সঙ্গে মায়েরাও অংশ নেন এই অনুষ্ঠানে (নিজস্ব ছবি)

পঞ্চায়েত প্রধান টুসি রায় সেন বলেন, "ধনী-গরিব সকলের বাড়ির ছোট্ট শিশুর অন্নপ্রাশন আমরা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি । অন্নপ্রাশন শুধু শিশুর মুখে নতুন অন্ন তুলে দেওয়া নয় । মায়েদের মধ্যে তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্য সচেতনতার সঠিক ধারণা তৈরি করারও দরকার । বাড়িতে অন্নপ্রাশন হলে কখনও কখনও বৈভব প্রচারের বিষয়টি থাকে । সেখানে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয় । আমরা গণঅন্নপ্রাশনের আয়োজন করেছি মূলত শিশুর মুখে নতুন ভাত তুলে দেওয়ার সঙ্গে মায়েদের শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য । আশা করছি, মায়েরা আমাদের অভিনব অন্নপ্রাশনের মধ্য দিয়ে শিশুকে কীভাবে লালন করবেন, সে ধারণাও গড়ে নিতে পেরেছেন ।"

mass rice ceremony in Gaighata
অভিনব গণঅন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হল গাইঘাটায় (নিজস্ব ছবি)

বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "আজকের শিশু আগামিদিনের ভবিষ্যৎ । অন্নপ্রাশন শুধু অনুষ্ঠান নয় । শিশুর বড় হওয়ার অন্যতম একটি ধাপ । ফুলসরা পঞ্চায়েত অভিনব অন্নপ্রাশনের আয়োজন করেছে । আমি অভিভূত । আগে কখনও এমন অনুষ্ঠান দেখিনি । আশা করছি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশু ও মায়ের দু'জনেরই মঙ্গল হবে । মায়েরা তাঁদের সন্তানকে সঠিকভাবে লালন করতে পারবেন ।"

mass rice ceremony in Gaighata
গণঅন্নপ্রাশনের মেনু (নিজস্ব ছবি)

অনুষ্ঠান শেষে 37 শিশুকে কোলে নিয়ে মায়েরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরলেন । ছোট্ট শিশুদের চোখে তখন যেন অবুঝ হাসির রেখা ভেসে উঠেছে । ফুলসরা গ্রামের বাতাসে ভাসছে সুনির্মল বসুর কবিতার লাইন-'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে । কর্মী হওয়ার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে...।'

TAGGED:

MASS RICE CEREMONY IN GAIGHATA
INNOVATIVE RICE CEREMONY
গণঅন্নপ্রাশন
মুখেভাত
MASS RICE CEREMONY

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