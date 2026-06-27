শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিতে অভিনব গণঅন্নপ্রাশন
37টি শিশু ও তাদের পরিবার এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয় । শিশুদের জন্য নতুন ধানের পায়েস এবং মায়েদের জন্য ফ্রায়েড রাইস-ডিমের কষা রান্না হয়েছিল ৷
Published : June 27, 2026 at 8:03 PM IST
গাইঘাটা, 27 জুন: গণবিবাহের কথা কম-বেশি সকলেরই জানা । কিন্তু গণঅন্নপ্রাশনের কথা কেউ শুনেছেন কখনও ? অবাক লাগলেও সত্যি । শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বার্তা দিতে শনিবার অভিনব গণঅন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হল উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার ফুলসরায় ।
পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামের 37টি বাচ্চাকে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে নিয়ে একসঙ্গে তাদের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করা হল । মাথায় ধান-দূর্বার আশীর্বাদ, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা আর মুখে নতুন ধানের পায়েস ছুঁইয়ে শিশুর মাঙ্গলিক 'মুখেভাতে'র সূচনা হল । হাসিমুখে মায়েরা শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার সহজপাঠও নিলেন ।
গাইঘাটার প্রত্যন্ত ফুলসরা গ্রাম । সকাল হলে রাখালের হাঁক । মেঠোপথে গড়ায় গরুর গাড়ির চাকা । হাঁক পেড়ে ছুটে যায় ফেরিওয়ালা । দিনভর দোয়েল-শ্যামার শিস । সময়ের সঙ্গে বদল এসেছে সেই গাঁয়ে । বিদ্যুতের আলো ঢুকেছে । কোটাবাড়িতে বসে পাঠশালা । আছে বড় স্কুল ও ডাকঘর । কিন্তু কোলের সন্তান হামাগুড়ি দিতে শিখলেই মায়ের বুকে আজও শিশুর মুখেভাতের স্বপ্ন উঁকি দেয় । কিন্তু অজপাড়া-গাঁয়ের সে সাধ্য সবার থাকে না ।
ফুলসরা পঞ্চায়েতের প্রধান টুসি রায় সেন গ্রাম ঘুরে দেখেছেন । নিম্নবিত্ত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কথা তিনি বেশ উপলব্ধি করেছেন । সন্তানের অন্নপ্রাশনের স্বপ্ন থাকলেও সাধ্য সবার নেই । অবশেষে পঞ্চায়েত প্রধান অভিনব এক উদ্যোগ নিলেন । গোটা পঞ্চায়েত ঘুরে তিনি পাঁচ মাস থেকে আট মাসের শিশুসন্তান আছে এমন পরিবারের নাম নথিভুক্ত করলেন । তাদের নিয়েই তিনি গণঅন্নপ্রাশনের আয়োজন করলেন ।
শনিবার ছিল অভিনব সেই গণঅন্নপ্রাশন । গোটা পঞ্চায়েতের 37টি শিশু ও তাদের পরিবারকে তিনি একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন । প্রত্যেক শিশুর জন্য আলাদা আলাদা করে ধান-দূর্বা ও শ্বেতচন্দন-সহ বরণপাত্র সাজানো ছিল । শিশুর মুখে প্রথম অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য নতুন ধানের পায়েসও রান্না হয়েছিল । শিশুর সঙ্গে মায়ের মধ্যাহ্নভোজ ওই অনুষ্ঠানে ছিল । ফ্রায়েড রাইস আর ডিমের কষা । স্বাস্থ্য আধিকারিক ও স্থানীয় বিধায়ক স্বপন মজুমদারকে অতিথি হিসেবে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ।
পঞ্জিকা মেনে নির্দিষ্ট তিথি ধরে মাঙ্গলিক শঙ্খের ধ্বনির সঙ্গে 37 শিশুর মুখেভাত অনুষ্ঠিত হয় একসঙ্গে । আমন্ত্রিত অতিথিরা শিশুর কপালে আশীর্বাদী ফোঁটা ছুঁয়ে দিয়ে অন্নপ্রাশনের সূচনা করেন । মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতা । চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা শিশুর পুষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কে মায়েদের পরামর্শ দিলেন । প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে মায়েদের অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টাও হল । সবশেষে 37 জন মায়ের একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে হাসিমুখের ছবিও দেখা গেল ।
পঞ্চায়েত প্রধান টুসি রায় সেন বলেন, "ধনী-গরিব সকলের বাড়ির ছোট্ট শিশুর অন্নপ্রাশন আমরা অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি । অন্নপ্রাশন শুধু শিশুর মুখে নতুন অন্ন তুলে দেওয়া নয় । মায়েদের মধ্যে তাঁর সন্তানের স্বাস্থ্য সচেতনতার সঠিক ধারণা তৈরি করারও দরকার । বাড়িতে অন্নপ্রাশন হলে কখনও কখনও বৈভব প্রচারের বিষয়টি থাকে । সেখানে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয় । আমরা গণঅন্নপ্রাশনের আয়োজন করেছি মূলত শিশুর মুখে নতুন ভাত তুলে দেওয়ার সঙ্গে মায়েদের শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য । আশা করছি, মায়েরা আমাদের অভিনব অন্নপ্রাশনের মধ্য দিয়ে শিশুকে কীভাবে লালন করবেন, সে ধারণাও গড়ে নিতে পেরেছেন ।"
বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "আজকের শিশু আগামিদিনের ভবিষ্যৎ । অন্নপ্রাশন শুধু অনুষ্ঠান নয় । শিশুর বড় হওয়ার অন্যতম একটি ধাপ । ফুলসরা পঞ্চায়েত অভিনব অন্নপ্রাশনের আয়োজন করেছে । আমি অভিভূত । আগে কখনও এমন অনুষ্ঠান দেখিনি । আশা করছি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশু ও মায়ের দু'জনেরই মঙ্গল হবে । মায়েরা তাঁদের সন্তানকে সঠিকভাবে লালন করতে পারবেন ।"
অনুষ্ঠান শেষে 37 শিশুকে কোলে নিয়ে মায়েরা একসঙ্গে বাড়ি ফিরলেন । ছোট্ট শিশুদের চোখে তখন যেন অবুঝ হাসির রেখা ভেসে উঠেছে । ফুলসরা গ্রামের বাতাসে ভাসছে সুনির্মল বসুর কবিতার লাইন-'আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে । কর্মী হওয়ার মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাই রে...।'