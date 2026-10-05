108 পদ্মের চাহিদা মেটাতে মালদায় অভিনব উদ্যোগ ! হিমঘরে ঢুকছে লক্ষ লক্ষ ফুল

108 পদ্মের চাহিদা মেটাতে মালদায় অভিনব উদ্যোগ ! হিমঘরে ঢুকছে লক্ষ লক্ষ ফুল
Innovative initiative in Malda : হিমঘরে 10 লক্ষ পদ্ম মজুত করা হচ্ছে। কদিন পর সেই ফুলই পৌঁছে যাবে পুজোমণ্ডপে, পুরোহিতের হাতে, দেবীর চরণে।
Published : October 5, 2026 at 9:01 PM IST
মালদা, 5 অক্টোবর: বাইরে শরতের রোদ । হিমঘরের সামনে একের পর এক ঝুড়ি নামছে গাড়ি থেকে । ঝুড়ি খুলতেই বেরিয়ে আসছে সারি সারি গোলাপি পদ্ম । শ্রমিকেরা ব্যস্ত ফুল গুনতে, বাছাই করতে, ঝুড়িতে সাজিয়ে প্যাক করতে । তার পর সেই পদ্ম চলে যাচ্ছে হিমঘরের ঠান্ডা ঘরে । আলু-পেঁয়াজের মতো নয়, এ ফুলের লক্ষ্য একটাই, দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে বাজারে যেন পদ্মের টান না পড়ে ।
বাঙালির দুর্গাপুজোয় পদ্ম শুধু একটি ফুল নয়, পুজোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ । পুজোয় 108টি পদ্ম নিবেদনের রীতি রয়েছে । ফলে মহাষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত পদ্মের চাহিদা আচমকাই কয়েক গুণ বেড়ে যায় । সেই বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এ বার পদ্মফুলও জায়গা করে নিয়েছে হিমঘরে । মালদা শহরের একটি হিমঘরে ইতিমধ্যেই মজুত হয়েছে প্রায় 5 লক্ষ পদ্মফুল । পুজোর আগে সেই সংখ্যা দ্বিগুণ করে 10 লক্ষে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছেন হিমঘর কর্তৃপক্ষ ।
সোমবার দুপুরে সেই হিমঘরে গিয়ে দেখা গেল, পুজোর আগে পদ্ম মজুতের ব্যস্ততা তুঙ্গে । মুর্শিদাবাদ-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা ট্রাকে করে ফুল নিয়ে আসছেন । কোথাও ঝুড়ি থেকে ফুল নামানো হচ্ছে, কোথাও চলছে বাছাই । কোনও ফুল যাবে পাইকারি বাজারে, কোনও ফুল আবার পুজোর কয়েক দিন আগে বিভিন্ন জেলার ব্যবসায়ীদের হাতে পৌঁছে যাবে ।
মুর্শিদাবাদ থেকে এ দিনই 12 হাজার পদ্মফুল নিয়ে এসেছিলেন ব্যবসায়ী মহম্মদ সেলিম শেখ । তাঁর কথায়, "এখানে ঝুড়িতে প্যাকিং করে ফুলগুলি হিমঘরে রাখছি । এখনও পর্যন্ত প্রায় 80 হাজার পদ্ম মজুত করেছি । পুজো পর্যন্ত ফুল রাখতে প্রতি ঝুড়ির জন্য 240 টাকা দিতে হচ্ছে । এ বার পদ্মের জোগানও ভালো রয়েছে । পুজোর সময়ে তিন-চার টাকা দাম পেলেই ফুল দিয়ে দেব ।"
ব্যবসায়ীদের কাছে অবশ্য এই মজুতের হিসাবটা শুধু ফুল গোনা নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ঝুঁকিও । মাঠ থেকে পদ্ম তোলার পর দ্রুত তা বাজারে পাঠানো সম্ভব না হলে ফুল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে । আবার পুজোর আগে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ ফুল বাজারে এলে দাম পড়েও যেতে পারে । তাই চাহিদার হিসাব কষে ধাপে ধাপে ফুল হিমঘরে তুলছেন ব্যবসায়ীরা । পুজোর বাজারে দাম বাড়লে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে, আবার প্রত্যাশামতো দাম না মিললে মুনাফা কমে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকছে ।
পদ্মের বাজারেও রয়েছে নানা রকমফের । সব পদ্মের দাম বা চাহিদা এক নয় । ব্যবসায়ী শেখ বরকত এ দিন মুর্শিদাবাদ থেকে নিয়ে এসেছিলেন প্রায় 10-12 হাজার 'সিঙ্গেল পদ্ম' । তাঁর কথায়, "আজ শুধু সিঙ্গেল পদ্ম এনেছি । এই ফুলে 11টি পাপড়ি থাকে । দামও তুলনায় কম ।"
এর পাশাপাশি রয়েছে 'হাজারি পদ্ম' । নামের মধ্যেই যার বৈশিষ্ট্য । এই ধরনের পদ্মে পাপড়ির সংখ্যা 100-র বেশি । বীরভূম ও বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় এই পদ্মের চাষ হয় । বাজারে এর কদরও বেশি । ব্যবসায়ীদের দাবি, পাইকারি বাজারে হাজারি পদ্মের দাম 600 থেকে 700 টাকা পর্যন্ত উঠতে পারে ।
এর পাশাপাশি রয়েছে পরিবহণের খরচ, প্যাকিংয়ের খরচ, হিমঘরের ভাড়া এবং শ্রমিকের মজুরি । সব খরচ বাদ দিয়ে কতটা লাভ থাকবে, সেটাই এখন ব্যবসায়ীদের হিসাব । পুজোর বাজারে চাহিদা বেশি থাকবে ধরে নিয়েই আগেভাগে ফুল কিনে রাখছেন তাঁরা । মালদা কোল্ড স্টোরেজ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহার কথায়, "হাতে আর বেশি সময় নেই । গত কয়েক দিন ধরেই ব্যবসায়ীরা পদ্মফুল মজুত করছেন । প্রতিটি পুজোয় 108টি পদ্মের প্রয়োজন হয় । এই সময় পদ্মের চাহিদা অনেকটাই বেড়ে যায় ।"
মালদার এই হিমঘরের পদ্মের বাজার অবশ্য শুধু মালদায় আটকে নেই । এখান থেকে জেলার পাশাপাশি দুই দিনাজপুরেও ফুল যায় । এমনকি পাশের রাজ্যেও পদ্ম পাঠানো হয় । ফলে পুজোর কয়েক দিন আগে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার বাজারে এই হিমঘরে রাখা পদ্মের উপর নির্ভরতা বাড়ে । উজ্জ্বলবাবুর হিসাব, ইতিমধ্যেই প্রায় 5 লক্ষ পদ্মফুল হিমঘরে ঢুকেছে । আরও প্রায় 5 লক্ষ ফুল মজুত করার প্রস্তুতি চলছে । অর্থাৎ পুজোর আগে লক্ষ্য পূরণ হলে ওই হিমঘরের ঠান্ডা ঘরে একসঙ্গে থাকবে প্রায় 10 লক্ষ পদ্ম । কয়েক দিন পর সেই ফুলই পৌঁছে যাবে পুজোমণ্ডপে, পুরোহিতের হাতে, দেবীর চরণে ।