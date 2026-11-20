অ্যাপ-ভিত্তিক কর্মীদের কেন্দ্রের বড় পদক্ষেপ, সুবিধা নথিভুক্ত করতে হবে নাম
App Based Workers: কী পদক্ষেপ কেন্দ্রের ? কীভাবে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ? পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : November 20, 2026 at 10:53 PM IST
কলকাতা, 20 নভেম্বর: অ্য়াপ নির্ভর পরিষেবা যাঁরা দেন, তাঁদের জন্য সুখবর ৷ তাঁদের এক ছাতার তলায় আনতে এবার উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার । শ্রম আইন মেনে তাঁরা যেন সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা পান সেই ব্যবস্থাই এবার করতে চলেছে কেন্দ্র ৷ একই পথে হাঁটল রাজ্যের পরিবহণও দফতর ।
কিন্তু কেন্দ্রের এই সুবিধা পেতে এখনই ই-শ্রম পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করতে হবে এই গিগ বা প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কারদের ৷ এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত সকলেই যাতে এই পরিষেবা পান, তার জন্য বিশেষ শিবিরেরও আয়োজন করা হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ-বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স বা আইফ্যাটের সভাপতি তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ড-এর সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
উল্লেখ্য, অ্য়াপ নির্ভর পরিষেবা এখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে ৷ খাবার থেকে ওষুধ, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে অ্যাপ নির্ভর পরিষেবার উপর ভরসা করেন বহু মানুষ ৷ এখন অসংখ্য ছেলে-মেয়ে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ৷ এই ধরনের কাজে রোজই কর্মীর সংখ্যা বাড়ছে ৷ কিন্তু যাঁরা বাড়ির দরজায় এসে পরিষেবা দিয়ে যান, তাঁদের ন্যূনতম সামাজিক সুরক্ষা ছিল না ৷ বিভিন্ন সময় হেনস্তার শিকারও হতে হয়েছে ৷ পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের ঘটনা বহুবার শোনা গিয়েছে ৷
এই সব পরিস্থিতির মুখোমুখি যাতে গিগ ওয়ার্কারদের পড়তে না হয়, তার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকার তৈরি করেছে ন্যাশনাল সোশাল সিকিউরিটি বোর্ড (এনএসএসবি)৷ মাস তিনেক আগে এই নিয়ে কাজ শুরু করে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রক ৷ খুব দ্রুত সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনও প্রণয়ন করবে কেন্দ্র । স্বাভাবিকভাবেই বাংলায় যে লক্ষ লক্ষ মানুষজন এ কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তাঁরাও উপকৃত হবেন ।
প্রসঙ্গত, কোড অন সোশাল সিকিউরিটি, 2020-র ধারা 6 ও ধারা 114-এর আওতায় এই বোর্ড গঠিত হয়েছে এবং গেজেট নোটিফিকেশনও প্রকাশিত হয়েছে । একই বোর্ড দু’টি পৃথক প্যানেলে কাজ করবে ৷ একটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য এবং অন্যটি গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য । এই বোর্ডের চেয়ারপার্সন হলেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবীয় এবং ভাইস-চেয়ারপার্সন হিসেবে থাকবেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের সচিব । এই বোর্ডে ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা সংগঠন,সংসদের দুই কক্ষ থেকে একজন করে মনোনীত প্রতিনিধি, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক, দিল্লি এবং মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিরা রয়েছেন ।
এছাড়াও বিভিন্ন অ্যাপ-সংস্থার প্রতিনিধিদের রাখা হয়েছে ৷ রয়েছেন আইফ্যাট, ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বিএমএস, এনএফটিইউ, টিউসিসি-র প্রতিনিধিরা ৷ ইএসআইসি, ইপিএফও, ভি ভি গিরি ন্যাশনাল লেবার ইনস্টিটিউট, দত্তোপন্ত ঠেঙ্গড়ি ওয়ার্কার্স এডুকেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর শ্রম দফতরের প্রতিনিধিরা সদস্য হিসেবে রয়েছেন ।
আফ্যাট-এর সভাপতি ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বোর্ডের সদস্য ৷ তিনি জানিয়েছেন যে ভবিষ্যতে বোর্ডের বৈঠক ও সুপারিশের ভিত্তিতেই বিস্তারিত বিধি নির্ধারণ করা হবে । দেশের অসংগঠিত ও গিগ কর্মীদের একটি বড় অংশ পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা কাজের সূত্রে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াত করেন । রাজ্যগুলির ডেটাবেসে তাই যাতে সবার নাম থাকে, তাই গিগ ওয়ার্কারদের ই-শ্রম পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের তথ্য দিয়ে নাম নথিভুক্ত করিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
তিনি বলেন, ‘‘তাই যাঁরা এখনও ই-শ্রম পোর্টালে নিজের নাম নথিভুক্ত করেননি, তাঁরা নিশ্চিতভাবে এই পোর্টালে নিজেদের সমস্ত তথ্য দিয়ে নথিভুক্ত করুন । আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে আগামী 10 থেকে 15 দিনের মধ্যেই এই নিয়ে বিশেষ ক্যাম্প করা হবে । এর ফলে যাঁরা এখনও নাম নথিভুক্ত করেননি বা বিষয়টি জানেন না বা নাম নথিভুক্ত করতে সমস্যা হচ্ছে, ক্যাম্পের মাধ্যমে তাঁরা একেবারে হাতে কলমে নিজেদের নথিভুক্ত করিয়ে নিতে পারবেন । কারণ, গিগকর্মীদের জন্য যখন বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে, তখন যাঁরা ই-শ্রম পোর্টালের তালিকাভুক্ত থাকবেন না, তাঁরা এইসব সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন ।’’
প্রসঙ্গত, এর আগে ই-শ্রম পোর্টালে গিগ বা প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের জন্য নথিভুক্ত করার কোনও সুবিধা ছিল না অতি সম্প্রতি নিয়ম পরিবর্তন করে গিগ বা প্ল্যাটফর্ম সেগমেন্টটিও যুক্ত করা হয়েছে ।
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