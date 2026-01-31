ইটিভি ভারতের উদ্যোগ, বন্ধবাড়ির তালা ভেঙে পোষ্য বিড়ালকে উদ্ধার করল পুলিশ

ইটিভি ভারতের উদ্যোগ, বন্ধবাড়ির তালা ভেঙে পোষ্য বিড়ালকে উদ্ধার করল পুলিশ
তিনদিন ধরে বন্ধ বাড়িতে আটকে ছিল বিড়ালটি ৷ পশুপ্রেমী সংস্থা ও পুলিশের উদ্যোগে উদ্ধার আটকে থাকা বিড়াল ৷
Published : January 31, 2026 at 8:54 PM IST
আসানসোল, 31 জানুয়ারি: বন্ধ বাড়ি থেকে একটি বিড়ালকে উদ্ধার করা নিয়ে হুলস্থুলকাণ্ড ঘটল আসানসোলে ৷ তিন-চারদিন ধরে বন্ধ বাড়িতে আটকে পড়েছিল একটি পোষ্য বিড়াল ৷ তার ক্রমাগত আর্তনাদে, এলাকাবাসীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ৷ তাই তার প্রাণ বাঁচাতে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ করেন ৷ কিন্তু, তাঁরা বিফল হন ৷ কারণ, বাড়ির মালিকের অবর্তমানে তাঁর বাড়ির তালা ভাঙা নিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল ৷ উপায়ান্তর না-পেয়ে বাসিন্দারা ইটিভি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ তারপর ইটিভি ভারতের বিশেষ উদ্যোগে পশু উদ্ধারকারী দল ও পুলিশ সমস্তরকমের আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে বাড়ির তালা ভেঙে ওই বিড়ালটিকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করে ৷
গোটা ঘটনায় ইটিভি ভারতের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন স্থানীয়রা ৷ শনিবার সকালে ইটিভি ভারতের কাছে আসানসোলের কোর্ট মোড় এলাকা থেকে ফোন আসে ৷ তাঁরা জানান, কোর্ট মোড় এলাকায় একটি বন্ধ বাড়িতে দোতলার উপরে বিড়াল আটকে পড়েছে ৷ গত তিন-চারদিন ধরে বিড়ালটি আটকে আছে এবং সে ক্রমাগত আর্তনাদ করছে ৷ যেখানে বিড়ালটি আটকে পড়েছে সেখানে জল আছে কি না, এমনকি খাবারের কোনও ব্যবস্থা আছে কি না, তাও জানা ছিল না ৷ সুতরাং, বিড়ালটির প্রাণ বাঁচানো নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বাসিন্দারা ৷
বিষয়টি জানার সঙ্গে-সঙ্গে গৃহপালিত পশু উদ্ধারকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ গৃহপালিত পশু উদ্ধারকারী সংস্থার সদস্যরা জানতে পেরে আসানসোল দক্ষিণ থানার সাউথ পুলিশ পোস্টের দ্বারস্থ হয় ৷ কারণ, ঘটনাটি নিয়ে বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল ৷ বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আসানসোলের স্বেচ্ছাসেবী পশু সংস্থাগুলিকে তারা ফোন করলেও, যেহেতু বাড়ির মালিক নেই এবং তাঁর অবর্তমানে ঘরের তালা ভাঙতে হবে, তাই কেউ এই আইনি জটিলতায় এগিয়ে আসতে চাইছিলেন না ৷
পশুপ্রেমী সংস্থার সদস্যরা পুলিশকে অনুরোধ করলে, একটি জেনারেল ডায়েরি করতে বলা হয় ৷ এরপর কোর্টমোড় এলাকার বাসিন্দারাই সেই জেনারেল ডায়েরি করে থানায় জমা দেন ৷ এরপর পুলিশ ওই বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলে ৷ তার কাছে মেইল মারফত লিখিত অনুমতি গ্রহণ করে বাড়ির তালাভাঙা হয় ৷ এরপর পুলিশ আধিকারিকরা গিয়ে ওই বাড়িটির তালা ভাঙেন এবং বিড়াল থেকে সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেন ৷ সম্পূর্ণ উদ্ধার প্রক্রিয়াটি ভিডিয়ো করা হয় ৷
আসানসোল দক্ষিণ থানার সাউথ পুলিশ পোস্টের এএসআই কুশ রাজবংশী বলেন, "আমরা বাড়ি মালিকের কাছ থেকে লিখিত অনুমতি নিয়ে তালা ভেঙে বিড়ালটি উদ্ধার করতে পেরেছি ৷ আবার নতুন তালা লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছি ৷ বাড়ির মালিক এসে সেই নতুন তালার চাবি থানা থেকে নিয়ে আসবেন ৷"
এলাকার বাসিন্দা পায়েল চট্টরাজ বলেন, "গত তিন-চারদিন ধরে বিড়ালটি আটকে পড়েছিল দোতলা বাড়িটির উপরে ৷ ওই বাড়িটিতে তালা দেওয়া রয়েছে ফলে বিড়ালটি বেরতে পারছিল না ৷ সে চিৎকার করছিল ৷ আমরা বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংস্থার সঙ্গে কথা বলি ৷ কিন্তু, যেহেতু মালিক নেই এবং মালিকের অনুমতি না-পেলে বাড়িতে তালাভাঙা যাবে না, সেই কারণে অনেকেই এগিয়ে আসতে চাইছিলেন না ৷ শেষ পর্যন্ত আমরা ইটিভি ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ করি ৷ তারাই উদ্যোগী হয়ে পশু উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে কথা বলে ৷ সমস্ত আইনী প্রথা মেনে বিড়ালটিকে উদ্ধার করা গিয়েছে ৷"
অন্যদিকে আসানসোলের গৃহপালিত পশু উদ্ধারকারী সংস্থার সদস্য মহুয়া ঘোষ বলেন, "ইটিভি ভারতের তরফে আমরা খবর পাই এবং খবর পেয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি ৷ এরপরে নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন মেনেই পুলিশ আসে এবং তালা ভেঙে বিড়ালটিকে উদ্ধার করেছে ৷ বিড়ালটি সুস্থ অবস্থায় আছে ৷ আমরা এটা দেখেও খুব আনন্দিত যে এলাকার লোকজন বিড়ালটিকে উদ্ধার করতে পেরে খুব খুশি হয়েছেন ৷"