পালাবদলের বাংলায় ব্রাত্য় সুব্রত-ববি-অরূপ, সেরার তালিকায় সজলের পুুজো

পালাবদলের বাংলায় ব্রাত্য় সুব্রত-ববি-অরূপ, সেরার তালিকায় সজলের পুুজো
Durga Puja awards: সেরার সেরা সম্মান পেয়েছে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের পুজো । ইটিভি ভারতের সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ।
Published : October 16, 2026 at 7:17 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আঁচ এবার সরাসরি এসে পড়ল দুর্গাপুজোর সরকারি পুরস্কারের তালিকায়। বিগত 15 বছর ধরে সরকারি স্বীকৃতির মঞ্চে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের পুজোর। কিন্তু 2026 সালে সরকার বদলের পরেই সেই ছবিটা পুরোপুরি পাল্টে গেল। মমতা শিবির তো বটেই তৃণমূলে নতুন গড়ে ওঠা কোনও শিবিরের কোনও নেতার সঙ্গে এখন যোগাযোগ আছে বা অতীতে যোগাযোগ ছিল এমন পুজোও পুরস্কৃত হয়নি । অন্য দুটি পুজোর সঙ্গে সেরার সেরা সম্মান পেয়েছে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের পুজো ।
শুক্রবার রাজ্য সরকারের তরফে ‘দেবী দুর্গা সম্মান 2026’ ঘোষণা করা হয়েছে। আর সেই তালিকায় জায়গা পায়নি প্রাক্তন শাসক শিবিরের একটিও নামী পুজো। গত দেড় দশক ধরে রাজ্যের দুর্গাপুজোয় একডালিয়া এভারগ্রিন, চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সঙ্ঘ, ত্রিধারা সম্মিলনী কিংবা শ্রীভূমির মতো পুজোগুলির দাপট ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধুমাত্র তৎকালীন নেতা-মন্ত্রীদের পুজো হিসেবেই নয়, থিম থেকে শুরু করে আলোকসজ্জায় সাধারণ মানুষেরও পছন্দের তালিকায় থাকত এই পুজোগুলি। সরকারি পুরস্কারের তালিকায় ঘটা করে থাকত এদের নাম। এবার সেই নাম বাদ গিয়েছে । বিচারকদের একজন জানিয়েছেন, ওই পুজোগুলির নেপথ্যে থাকা নেতাদের মতো পুজোগুলিও গুরুত্ব হারিয়েছে । মানুষও মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছে ।
শুক্রবার নন্দনে সাংবাদিক সম্মেলন করে ‘দেবী দুর্গা সম্মান 2026’ ঘোষণা করে রাজ্য সরকার। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর, কলকাতা পুরনিগম এবং কলকাতা পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মানের আয়োজন করা হয়েছে। কলকাতার 3 হাজার 200টি পুজোর মধ্যে থেকে প্রাথমিকভাবে 52টিকে বাছাই করা হয়। তার মধ্যে থেকে চূড়ান্ত পর্বে বিভিন্ন বিভাগে মোট 23টি পুজো কমিটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হল।
এ বছরের ‘দেবী দুর্গা সম্মান 2026’-এ ‘সেরার সেরা’ বিভাগে জায়গা করে নিয়েছে তিনটি পুজো কমিটি। তালিকায় রয়েছে বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের পুজো সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, বৃন্দাবন গার্ডেন দুর্গাপুজো সমিতি এবং চোরবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতি। ‘সেরা প্রতিমা’ বিভাগে পুরস্কৃত চারটি পুজো কমিটি। সেগুলি হল মুদিয়ালি ক্লাব, টালা বারোয়ারি দুর্গোৎসব সমিতি, বেহালা অরুণোদয় সমিতি ও আহিরীটোলা সর্বজনীন।
‘সেরা মণ্ডপ’ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে খিদিরপুরের 25 পল্লি ক্লাব এবং আমরা ক’জন কল্যাণ সমিতি। আলোকসজ্জার বিচারে তিনটি পুজো কমিটিকে ‘সেরা আলোকসজ্জা’র সম্মান দেওয়া হয়েছে। প্রাপকরা হল সন্তোষপুর অ্যাভিনিউ সাউথ, বকুলবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব এবং শিবমন্দির সর্বজনীন দুর্গোৎসব। একই ভাবে ‘সেরা পরিবেশ বান্ধব’ বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে নলিন সরকার স্ট্রিট সর্বজনীন দুর্গোৎসব, পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্ক এবং রাজডাঙা নবোদয় সঙ্ঘ। ‘সেরা সমাজ সচেতনতা’ বিভাগে সম্মান জানানো হয়েছে চারটি পুজো কমিটিকে। তালিকায় রয়েছে কাশী বোস লেন দুর্গাপুজো সমিতি, বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, চক্রবেড়িয়া সর্বজনীন ও অজেয় সংহতি।
এছাড়া ‘বিশেষ পুরস্কার’ বিভাগে সম্মানিত হয়েছে বি.জি. লাইনস আবাসিক দুর্গাপুজো কমিটি, শ্যাম স্কোয়ার, ঠাকুরপুকুর স্টেট ব্যাঙ্ক সর্বজনীন এবং সমাজসেবী সঙ্ঘ। এদিন পুরস্কার ঘোষণা করতে গিয়ে রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, “রাজ্যে প্রথম জনগণের সরকার তথা রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে মহালয়ার দিনে মায়ের আগমনী অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ রাজ্যবাসী পেয়েছেন। এই ছবি দেখার জন্যই রাজ্যের মানুষ পরিবর্তন এনেছেন। এটাকে আমরা আরও বৃহত্তর রূপে দেখতে চাই। ভুলে গেলে চলবে না দুর্গাপুজো পশ্চিমবঙ্গের একটা বড় পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গ মানে দুর্গাপুজো। এটাকে যত বড় করা যায়, ততই ভালো।”
তিনি আরও বলেন, “বাস্তবে সব পুজোগুলোই সেরা। পুরস্কারের জন্য দুটো-একটাকে বাছতে হয়, সেই জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তবে আমরা সকলকে উৎসাহ জানাচ্ছি।” প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী 26 অক্টোবর মিলনমেলায় কলকাতার বিজয়ী পুজোগুলিকে পুরস্কৃত করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ট্রফির পাশাপাশি আর্থিক সাহায্যও থাকবে। ‘সেরার সেরা’ পুজো পাবে এক লক্ষ টাকা। বাকি সমস্ত ক্ষেত্রেই 50 হাজার টাকা করে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। জেলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই জেলাশাসকেরা তালিকা তৈরি করেছেন। জেলায় চারটি বিভাগে পুজোগুলিকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সেখানেও অতীতের মতো 50 হাজার টাকা করে পুরস্কার থাকছে।
বিচারক ও নেতাদের প্রতিক্রিয়া
পুরস্কারের তালিকায় তৃণমূল আমলের নেতা-মন্ত্রীদের পুজোর নাম না থাকা নিয়ে বিচারকদের এক জনকে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, “নেতাদের মতো এই পুজোগুলিও মানুষের কাছে গুরুত্ব হারিয়েছে। সেই কারণেই তালিকায় তাদের রাখা হয়নি।” তৃণমূল আমলের জনপ্রিয় পুজো সুরুচি সঙ্ঘের মাথায় এখন শাসক দল বিজেপির বিধায়ক রয়েছেন। তবুও কেন সেটি বিবেচনায় এল না, সেই প্রশ্নের উত্তরে অন্য এক বিচারক বলেন, “সুরুচি হয়তো মানুষের রুচি হারিয়ে ফেলেছে।”
পূজো নিয়ে তৃণমূলর তরফে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ষিয়ান তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় । তিনি বলেন, "সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের পুজো একডালিয়া এবার গ্রিন বরাবরই খুব জনপ্রিয় পুজো। সুব্রতদা পুরস্কারের লড়াইয়ে থাকার জন্য নয়, সাত্ত্বিক আচারে পুজো করতেই পছন্দ করতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার থাকাকালীন বরাবর এই পুজো পুরস্কৃত হয়েছে। রাজ্যে নতুন সরকার এসেছে । এবার তারা যদি এই পুজোকে পুরস্কার না দেয় তা নিয়ে আমাদের কী বলার থাকতে পারে ! একইভাবে এদিন অপর দুই জনপ্রিয় পুজো সুরুচি সংঘ এবং চেতলা অগ্রনীর প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এই নিয়ে কোনও কথা বলতে রাজি হননি। শুধু বলেছেন, "এসব নিয়ে এত চিন্তাভাবনা করার সময় আমাদের নেই।"