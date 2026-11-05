পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণির সিলেবাসে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ! আসছে সরকারি আইসিটি বই
Minister Dipak Barman: স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন জানিয়েছেন, এবার নতুন সিলেবাসে সিঙ্গুরের আন্দোলন থাকবে না ৷ রয়েছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস ৷
Published : November 5, 2026 at 5:27 PM IST
সল্টলেক, 5 নভেম্বর: পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির সিলেবাসে এবার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা 'আইসিটি' ৷ পাশাপাশি, নির্দিষ্ট সিলেবাস মেনে কম্পিউটার শিক্ষার সরকারি বই দেওয়া হবে পড়ুয়াদের । এমনটাই বিকাশ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন ।
তিনি বলেন, "সিলেবাস কমিটি ইতিমধ্যে তাদের কাজ সম্পন্ন করেছে । এবার থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত, আরবি ও হিন্দি ভাষার পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে । এর পাশাপাশি পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা 'আইসিটি'-র বই দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে । আগে এই বিষয়ের জন্য ক্লাসে নির্দিষ্ট সময় বা স্লট বরাদ্দ থাকলেও নির্দিষ্ট কোনও পাঠ্যক্রম ছিল না । এবার থেকে বিধিবদ্ধ সিলেবাস অনুযায়ী পড়ুয়াদের কম্পিউটার ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত পাঠ দেওয়া হবে ।"
একইসঙ্গে এবার নতুন সিলেবাসে সিঙ্গুরের আন্দোলন বাদ দিয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস থাকবে ৷ স্কুল শিক্ষামন্ত্রী বলেন, "সিঙ্গুরের গল্প ইতিহাসে দেওয়া হয়েছিল ৷ সেটায় গোলযোগ হয়েছিল ৷ তাই সংশোধন করার চেষ্টা হচ্ছে ৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস পাঠ্যবইয়ে রাখা হয়েছে ৷"
ওই সাংবাদিক বৈঠক থেকে নতুন পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা, টেট আন্দোলন, পার্শ্বশিক্ষক সমস্যা এবং এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্য সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন দীপক বর্মন । তিনি জানান, টেট চাকরিপ্রার্থীদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে ৷ তারা সদ্য ঘোষিত 4,431টি নতুন শূন্যপদকে আগের 13,421টি শূন্যপদের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়োগ সম্পন্ন করার দাবি জানিয়েছিল ।
তবে, তাদের সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছেন মন্ত্রী ৷ দীপক বর্মনের কথায়, নতুন পদগুলিকে কোনওভাবেই পুরনো শূন্যপদের সঙ্গে মেলানো সম্ভব নয় । নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত কাজ সংবিধান এবং নির্ধারিত সরকারি নিয়ম মেনেই সম্পন্ন হবে । সরকারের তরফ থেকে এই আশ্বাস মেলার পর টেট পরীক্ষার্থীরা তাঁদের আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন ।
এদিন পার্শ্বশিক্ষকদের সমস্যা নিয়েও মুখ খোলেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী । তিনি জানান, এই শিক্ষকেরা শিক্ষা দফতরের কোনও অনুমোদিত পদে নিযুক্ত নন । ফলে তাঁদের বেতনের সম্পূর্ণ দায়ভার শিক্ষা দফতরের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয় । বিভিন্ন বিদ্যালয় তাঁদের নিজস্ব উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এই শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দিয়ে থাকে । ফলে বর্তমান প্রশাসনিক ও আইনি পরিস্থিতিতে সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়ে বাড়তি কিছু করার জায়গা নেই বলেই শিক্ষকদের পরিষ্কার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘদিনের ক্ষোভের প্রেক্ষিতে আশার বাণী শুনিয়েছেন দীপক বর্মন । তিনি বলেন, "2016 সালের এসএসসি নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি ও প্রশাসনিক জট মিটে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যে পরবর্তী পর্যায়ের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে ।" উচ্চশিক্ষিত যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাই সরকারের মূল লক্ষ্য বলে মন্তব্য করেন তিনি ।
তবে নিয়োগের ক্ষেত্রে পিছনের দরজা দিয়ে ঢোকা বা অযথা চাপ সৃষ্টি করে চাকরি আদায়ের প্রবণতার বিরুদ্ধে দিয়ে মন্ত্রী বলেন, "এই ধরনের অবৈধ উপায়ে নিয়োগ চলতে থাকলে আগামী বহু বছরেও যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীরা সুযোগ পাবেন না । রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হল দুর্গাপুজোর উৎসবের মতোই প্রতি বছর নিয়ম মেনে স্বচ্ছভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু রাখা । তবে এই গোটা প্রক্রিয়ার গতিপ্রকৃতির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের দিকেও নজর রাখছে রাজ্য ৷"
জনগণনার জেরে কি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে যেতে পারে ? দীপক বর্মন বলেন, "দিল্লি সেনসাস বোর্ডের তরফ থেকে জনগণনার কাজের বিজ্ঞপ্তি এসেছে । পূর্বঘোষিত মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ধারিত সময়েই সেনসাসের কাজ চলার কথা । সেই কারণেই পরীক্ষার সূচি বদল করার প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয়েছে । মাধ্যমিক পরীক্ষা পিছিয়ে গেলে স্বাভাবিকভাবেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়সূচিতেও রদবদল ঘটানোর চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে ।"
তবে উচ্চমাধ্যমিক কোনও অবস্থাতেই মাধ্যমিকের আগে নেওয়া হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রী । তিনি বলেন, "মাধ্যমিক শেষ হওয়ার পরই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই পরিবর্তনের ফলে সর্বভারতীয় কোনও প্রবেশিকা পরীক্ষার সূচিতে কোনও সমস্যা বা ব্যাঘাত ঘটবে না । আগামী সপ্তাহের মধ্যে যাবতীয় পর্যালোচনা সেরে পরীক্ষার চূড়ান্ত নির্ঘণ্ট জানিয়ে দেওয়া হবে ।"