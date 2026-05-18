গ্রেফতার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা, কোমরে দড়ি পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কোর্টে

পুরনিগমের পার্কে গিয়ে একটি নার্সারিতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে । রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মলয় ঘটকের অনুগামী বলেই পরিচিত রাজু আলুওয়ালিয়া ।

গ্রেপ্তার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 18, 2026 at 2:29 PM IST

আসানসোল, 18 মে: তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল আসানসোলের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা রাজু আলুওয়ালিয়াকে । রবিবার রাতে আসানসোলের বিএনআর এলাকা থেকে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ রাজু আলুওয়ালিয়াকে গ্রেফতার করে । অটো, টোটো, বাস, মিনিবাস-সহ বিভিন্ন যানবাহন থেকে তোলা আদায়ের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । সোমবার তাঁকে কোমরে দড়ি পরিয়ে আসানসোল আদালতে নিয়ে যায় আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ ।

আসানসোলের সিটি বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূলের মোটর ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন রাজু আলুওয়ালিয়া । শহরের বুকে যে কোনও আন্দোলন কিংবা কর্মসূচিতে তাঁকে অতিসক্রিয় ভাবে পাওয়া যেত । বিজয় মিছিল হোক কিংবা কোনও আন্দোলন বা প্রতিবাদ কর্মসূচি, সিটি বাসট্যান্ড সংলগ্ন জিটি রোডে রাজু আলুওয়ালিয়া তাঁর অনুগামীদের নিয়ে হাজির হয়ে যেতেন সবার আগে ।

কোমরে দড়ি পরিয়ে ধৃত নেতাকে নিয়ে যাওয়া হল কোর্টে

এর আগে জিতেন্দ্র তিওয়ারি যখন তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন, তখন শহর জুড়ে জিতেন্দ্র তিওয়ারির নামে যত হোডিং ছিল তা অতিসক্রিয়তায় নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেলতে দেখা গিয়েছিল রাজু আলুওয়ালিয়াকে । ইদানিংকালে আসানসোল পুরনিগম বেশকিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । সরাসরি তার বিরোধিতা করেছিলেন রাজু আলুওয়ালিয়া । এমনকি পুরনিগমের পার্কে গিয়ে একটি নার্সারিতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে । রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী মলয় ঘটকের অনুগামী বলেই পরিচিত রাজু আলুওয়ালিয়া ।

তোলাবাজির অভিযোগে ধৃত প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আসানসোল শহরে যত টোটো, অটো চলে, কিংবা আসানসোল সিটি বাসস্ট্যান্ডে যত বাস এবং মিনিবাস যাতায়াত করে, সেই প্রত্যেকটি যানবাহন থেকে বলপূর্বক তোলাবাজি করতেন রাজু আলুওয়ালিয়া । এই অভিযোগ বহুকালের । রাজ্যে পরিবর্তনের পর সেই অভিযোগে শিলমোহর পড়েছে । গতকাল রাতে আসানসোলের বিএনআর এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় রাজু আলুওয়ালিয়াকে । আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে । এরপর সোমবার সকালে তাঁর কোমরে দড়ি পরিয়ে তাঁকে আসানসোল আদালতে নিয়ে যাওয়া হয় । আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে আসানসোল জেলা হাসপাতালে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয় ।

সেখানে রাজু আলুওয়ালিয়াকে গ্রেফতারির কারণ জানার জন্য জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "আমি চিরকাল তোলাবাজির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছি । আজকে আমাকেই তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার করা হল । এটা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয় ।"

