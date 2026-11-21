পুরনিয়োগে সুপারিশ করেছিলেন কারা ? জেলেই সুজিতকে জেরা সিবিআইয়ের
Influential recommendations in municipal recruitment: পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যেই একাধিক পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন আধিকারিক, কাউন্সিলর এবং কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআই আধিকারিকরা ।
Published : November 21, 2026 at 1:37 PM IST
কলকাতা, 21 নভেম্বর: পুরসভায় নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে এবার জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুকে জেরা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের । তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের দাবি, রাজ্যের একাধিক পুরসভায় নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের তরফে প্রাক্তন মন্ত্রীকে সুপারিশ করা হয়েছিল !
কারা চাকরিপ্রার্থীদের নাম পাঠিয়েছিলেন এবং সেই সুপারিশের সূত্র ধরে নিয়োগ কীভাবে হয়েছিল, তা জানতেই প্রাক্তন মন্ত্রীর মুখোমুখি হয়েছেন তদন্তকারীরা । গোয়েন্দাদের নজরে মূলত পুর নিয়োগের পিছনে থাকা সুপারিশের নেটওয়ার্ক ।
এ ব্যাপারে আদালতের বিশেষ অনুমতি নিয়েই প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে সুজিতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে সিবিআই । পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে ইতিমধ্যেই একাধিক পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন আধিকারিক, কাউন্সিলর এবং কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআই আধিকারিকরা । দক্ষিণ দমদম পুরসভা-সহ একাধিক পুরসভার নিয়োগ সংক্রান্ত নথি ও তথ্য খতিয়ে দেখেছেন তাঁরা । তদন্তকারীদের হাতে আসা বিভিন্ন নিয়োগ তালিকা এবং ডিজিটাল নথিতে একাধিক সুপারিশের সূত্র মিলেছে বলে খবর ।
সেই সূত্রগুলির সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি কোন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বিভিন্ন পুরসভায় চাকরির জন্য নাম সুপারিশ করেছিলেন ? তাঁদের সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়ার কোনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল কি ? সুপারিশের ভিত্তিতে কারা চাকরি পেয়েছিলেন ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই জেলবন্দি প্রাক্তন মন্ত্রীকে জেরা বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর । তদন্তকারীদের মতে, সুপারিশের উৎস এবং তার সঙ্গে নিয়োগের যোগসূত্র স্পষ্ট করতে সুজিতের জিজ্ঞাসাবাদ গুরুত্বপূর্ণ ।