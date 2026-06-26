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অবশেষে গ্রেফতার বারাবনির প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা অসিত সিংহ, তবু ডিম-হামলা নেই!

বৃহস্পতিবার রাতে অসিত সিংহকে গ্রেফতার করা হয়৷ তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূল জমানায় একাধিক অভিযোগ ছিল৷ ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই তিনি পলাতক ছিলেন৷

Trinamool Leader Arrested
অবশেষে গ্রেফতার বারাবনির প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা অসিত সিংহ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 26, 2026 at 6:17 PM IST

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আসানসোল, 26 জুন: ভোলা সিংয়ের পর এবার গ্রেফতার বারাবনির প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা অসিত সিংহ।

কথাতেই ছিল, বারাবনির প্রাক্তন বিধায়ক তথা আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়ের ডান হাত ছিলেন অসিত সিংহ এবং বাম হাত ছিলেন ভোলা সিং। বারাবনি বিধানসভা জুড়ে মাত্রাতিরক্ত সন্ত্রাস, মানুষের উপর অত্যাচার করার অভিযোগ ছিল এই দু’জনের বিরুদ্ধে। কয়েকদিন আগে ভোলা সিং গ্রেফতার হয়েছেন। কিন্তু ভোটের ফলাফলের দিন থেকেই বেপাত্তা ছিলেন অসিত সিংহ।

বৃহস্পতিবার রাতে বাংলা-ঝাড়খণ্ড সীমানায় থেকে ডুবুরডিহি চেকপোস্টের কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয় অসিত সিংহকে। সঙ্গে তাঁর ভাই বিশ্বজিৎ সিংহ এবং অসিত সিংহের আরেক সাগরেদ আকবরকেও পুলিশ গ্রেফতার করেছে। শুক্রবার অসিত সিংহ-সহ বাকিদের কোমরে দড়ি পরিয়ে আসানসোল কোর্টে তোলা হয়। কোট চত্বরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা যায়৷ কিন্তু ভোলা সিংকে আদালতে নিয়ে আসার দিনের মতো এদিন ডিম থেরাপি দেখা যায়নি।

বারাবনি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসিত সিংহ। এছাড়াও তৃণমূলের বারাবনি ব্লকের সভাপতিও তিনি। প্রশাসনিক এবং দলীয় পরিচয় বাদ দিলেও অসিত সিংহ কার্যত নিজেই গোটা বারাবনি ব্লকের 'ত্রাস' হয়ে উঠেছিলেন বলে অভিযোগ। বিধান উপাধ্যায় বিধায়ক হলেও গোটা বারাবনি এলাকা কার্যত দখলে ছিল এই অসিত সিংহের। তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দল করতে না দেওয়া, কোনোরকমের রাজনৈতিক কর্মসূচি বিরোধীদের করতে না দেওয়া, বিরোধী রাজনীতি করলেই মারধর, বাড়ি ভাঙচুর, বাড়িছাড়া করার অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। এছাড়াও এলাকায় কয়লা, বালি পাথর-সহ বিভিন্ন বেআইনি কারবারে মদত দেওয়া, তোলাবাজি, হুমকি, দাদাগিরি সব অভিযোগই গত 15 বছরে অসিত সিংহের বিরুদ্ধে উঠেছে৷

শুধু তাই নয়, কয়লা মামলায় গ্রেফতার হওয়া পুলিশ আধিকারিক মনোরঞ্জন মণ্ডল বারাবনি থানায় থাকাকালীন অসিতের জন্মদিন থানার মধ্যে পালন করে সাসপেন্ড হয়েছিলেন। প্রথমবার মানুষের নজরে এসেছিলেন মনোরঞ্জন মণ্ডল এই অসিত সিংহের কাণ্ডকারখানাতে। অন্যদিকে বাবুল সুপ্রিয় যখন বিজেপি সাংসদ ছিলেন, তখন বারেবারে বাবুল সুপ্রিয়র কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল এই অসিত বাহিনীর বিরুদ্ধে।

গত 15 বছর ধরে গোটা বারাবনি এলাকায় একচ্ছত্র অধিকার কায়েম করে রেখেছিল এই অসিত সিংহ। ভোটের সময় বিরোধীদের মনোনয়ন দিতে না দেওয়া, ভোটের দিন সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, বুথে রিগিং, ভোট লুট, এলাকায় বোমাবাজি করা-সহ বহু অভিযোগ রয়েছে এই অসিত সিং ও তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে। বিজেপি নেতৃত্ব বারবার দাবি করছিল অসিতকে গ্রেফতার করার জন্য।

কিন্তু ফলাফলের দিন থেকেই অসিত সিংহ বেপাত্তা ছিলেন। জনরোষ গিয়ে পড়েছিল তাঁর দলীয় অফিস এবং বাড়ির উপরে। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। দলীয় অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। একইভাবে বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন ভোলা সিংহ। কয়েকদিন আগেই ভোলা সিংহ গ্রেফতার হয়েছে। তাঁকে কোর্টে তোলার দিন ডিম পর্যন্ত ছোড়া হয়েছিল। রুপনারায়ণপুর এলাকায় হাফপ্যান্ট পরিয়ে তাঁকে হাঁটানোও হয়।

বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেফতার হন অসিত সিংহ। বাংলা-ঝাড়খণ্ডের সীমায় ডুবুরডিহি চেকপোস্ট থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। কিন্তু বারাবনি থানা তাঁকে গ্রেফতার করলেও আগাম বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে অসিতকে হিরাপুর থানায় রাখা হয়। শুক্রবার সকালে হিরাপুর থানা থেকে তাঁকে কোমরে দড়ি পরিয়ে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে শারীরিক পরীক্ষার পর তাঁকে আসানসোল আদালতে তোলা হয়।

আসানসোল আদালতে বিক্ষোভকারীরা তাঁকে জুতো দেখিয়ে বিক্ষোভ করেন। যদিও এদিন ভোলা সিংয়ের মতো অসিত সিংহ কে ডিম ছুঁড়ে মারা হয়নি। আসানসোল জেলা হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় অসিত সিংহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ‘‘কী আর বলব সবই তো দেখতে পাচ্ছেন।’’

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TAGGED:

তৃণমূল
ডিম হামলা
গ্রেফতার
TMC
TRINAMOOL LEADER ARRESTED

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