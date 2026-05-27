হাকিমপুর সীমান্তে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আত্মসমর্পণের হিড়িক
আইনি জটিলতা ও প্রশাসনিক কড়া ব্যবস্থা থেকে বাঁচতেই এই আত্মসমর্পণ ৷ হাকিমপুর সীমান্ত থেকে সাহাজান পুরকাইত ও শামীম মোল্লার বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : May 27, 2026 at 8:14 PM IST
হাকিমপুর, 27 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ রুখতে নজিরবিহীন তৎপরতা শুরু হয়েছে । রাজ্যে বসবাসকারী অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর তোরজোড় শুরু করে দিয়েছে নবগঠিত সরকার । মুখ্যমন্ত্রীর এই সংক্রান্ত ঘোষণার পর থেকেই উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর থানা এলাকায় হাকিমপুর চেকপোস্ট সংলগ্ন সীমান্তে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে । আইনি জটিলতা ও প্রশাসনিক কড়া ব্যবস্থা থেকে বাঁচতে গত কয়েকদিন ধরে শয়ে শয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে এসে আত্মসমর্পণ করতে শুরু করেছেন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত পরশু থেকে হাকিমপুর সীমান্তে ভিড় ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী । গত রাতেও সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দিয়ে প্রায় 250 জন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে রাত তিনটে নাগাদ তিনটি অস্থায়ী হোল্ডিং সেন্টারে স্থানান্তরিত করেছে । তবে এরপরও দলে দলে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করা নাগরিকরা সীমান্তে জড়ো হচ্ছেন ।
আন্তর্জাতিক এই অনুপ্রবেশের নেপথ্যে সক্রিয় এক বিশাল দালালচক্র, একথা অকপটে স্বীকার করেছেন আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিরা ৷ তাঁরা জানান, কোনও বৈধ নথিপত্র ছাড়াই ওপার থেকে এপারে আসার জন্য দালালদের মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছিল । কেউ পাঁচ হাজার, কেউ সাত হাজার, আবার কেউ কেউ 10 হাজার টাকার বিনিময়ে এই আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে ভারতের ভূখণ্ডে পা রাখেন । মোটা টাকার এই লেনদেন যে সীমান্তের ওপার ও এপার - উভয় দিকের দালালচক্রের যোগসাজশেই চলত, তা এখন স্পষ্ট ।
এ দেশে প্রবেশ করার পর এই অনুপ্রবেশকারীরা মূলত কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন এবং রাজমিস্ত্রি, জোগাড়ে বা পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ বেছে নিয়েছিলেন । এই সমস্ত কাজ থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়েই বিগত কয়েক বছর ধরে এ দেশে তাঁরা কোনওমতে সংসার চালাচ্ছিলেন । এঁদের মধ্যে এক শ্রেণির মানুষ এ দেশে আসার পর জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে ভারতীয় ভোটার কার্ড বা আধার কার্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়পত্রও তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন । এছাড়া রাজ্য সরকারের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন বেশ কয়েকজন অবৈধ বাংলাদেশি । আবার এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা বিগত 30 থেকে 35 বছর ধরে এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন ।
তবে বর্তমান সরকারের অনুপ্রবেশ বিরোধী কঠোর অবস্থানের পর পরিস্থিতি আমূল বদলে গিয়েছে । আত্মসমর্পণকারীদের দাবি, আইনি জটিলতা ও পুলিশি অভিযানের ভয়ে রাজ্যের সাধারণ মানুষ ও বাড়ির মালিকরা এখন সতর্ক । যে সমস্ত বাড়ি বা বস্তি এলাকায় এই বাংলাদেশিরা এতদিন ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করছিলেন, ভারতীয় বাড়ির মালিকরা আইনি ঝামেলার ভয়ে তাঁদের আর আশ্রয় দিতে চাইছেন না । রাতারাতি ঘর ছাড়ার নির্দেশ দেওয়ায় কার্যত ঘরছাড়া ও আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছেন অনুপ্রবেশকারীরা ।
একদিকে মাথার ওপর থেকে ছাদ চলে গিয়েছে, তার উপর কাজ হারানোর ফলে দেখা দিয়েছে তীব্র সংকট ৷ ফলে কোনও উপায় না-দেখে, নতুন করে গ্রেফতারি বা শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা সরাসরি হাকিমপুর চেকপোস্টে এসে বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন । বর্তমানে বিএসএফ এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন যৌথভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে । আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কীভাবে এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে দ্রুত ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তা নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা চলছে । গতকাল রাত তিনটে নাগাদ প্রায় 250 জনকে স্বরূপনগরের তিনটি সরকারি আবাসনে হোল্ডিং সেন্টার করে সেখানে রাখা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁদের পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে পাঠানো হবে ।
বাংলাদেশের খুলনার বাসিন্দা মণিরুল শেখ । বামফ্রন্ট আমলে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমবঙ্গে ঢুকেছিলেন পরিবার নিয়ে । এখানে কখনও রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন, বা কখনও দিনমজুরের । ছেলে-মেয়ের জন্মও এখানে ৷ ফলে তাদের জন্মশংসাপত্র থেকে শুরু করে স্কুল শংসাপত্র সবই আছে । নিজে বামফ্রন্ট আমলের ভোটার কার্ড করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক নেতৃত্বরা সুযোগ করে দেননি ।
মণিরুল শেখ বলেন, "জ্যোতি বসুর আমলে এসেছিলাম ৷ তখন দুর্গানগরের এক সিপিএম নেতাকে বহুবার বলেছিলাম ভোটার কার্ড তৈরি করে দেওয়ার কথা । তারা পালটা বলেছিল তোমরা বাংলাদেশি ? তোমাদের কার্ড তৈরি করে দিলে, আজ বাদে কাল চলে যাবে । তারপর বহু বছর বাদে ক্যাম্পে গিয়ে আবেদন করে ভোটার কার্ড তৈরি করেছিলাম । 24 সালে ভোট দিয়েছি । কিন্তু 26 সালে ভোট হল না । বাতিল হয়ে গেল । কিন্তু, আমার স্ত্রীর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড হয়েছে ৷ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, রেশন সমস্ত কিছুই পেতাম । এবার সরকার পরিবর্তন হল । সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আমাদের তারা থাকতে দেবে না । কারণ আমরা অনুপ্রবেশকারী । আমাদের এখন ভালোভাবে দেশে ফেরত পাঠালেই খুশি ।"
বছর কুড়ি আগে বাংলাদেশ থেকে এপার বঙ্গে এসেছিলেন রিম্পা বিবি । এখানে এসে ঘর ভাড়া নিয়ে পরিচারিকার কাজ করতেন । ছেলেমেয়ে হয়েছে ৷ তাঁদের পড়াশোনা এখানেই চলছিল । কিন্তু আচমকাই বিজেপি সরকারের কঠোর সিদ্ধান্তে তাঁরা দেশে ফিরতে উদ্যোগী হয়েছেন । রিম্পা বিবির কথায়, "এখানে তো একটু ভালোভাবে থাকা খাওয়ার জন্য এসেছিলাম । এটা ঠিক, পাসপোর্ট ছাড়াই চোরাই পথে এসেছিলাম দালালকে টাকা দিয়ে । আমরা অবৈধভাবে এসেছিলাম । আমাদের মতো যারা অবৈধভাবে এসেছিল, তাদেরকে সরকার রাখবে না বলছে । ফলে ফিরে যেতে হবে । কিন্তু এখানে তো ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করেছে । মেয়েটা কলেজে পড়তো । বইখাতা, তাদের কাগজপত্র সব ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে । বাংলাদেশের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা হয়েছে ৷ তাঁরা চিন্তিত আছেন । যতক্ষণ না ভালোভাবে সেখানে পৌঁছতে পারছি উদ্বেগ কাটবে না ।"
আজ থেকে 39 বছর আগে বাবা-মায়ের হাত ধরে অবৈধভাবে এপার বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন বাচ্চু মুন্সি । দমদম বিমানবন্দর এলাকায় বড় হয়েছেন । বিয়ে করেছেন । 38 বছরেরও বেশি সময় ধরে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে থাকার সুবাদে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সমস্ত কিছুই তৈরি করে ফেলেছেন । এমনকি পাঁচ ছেলে-মেয়ের স্কুল সার্টিফিকেট ও জন্ম সার্টিফিকেটও তৈরি আছে । কিন্তু এসআইএর পর্বে নিজের নাম ভোটার তালিকায় রাখতে পারেননি । কারণ বাচ্চু তাঁর বাবা-মায়ের কোনও ভোটার কার্ড দেখাতে পারেননি ।
বাচ্চুর ছেলে মহম্মদ আলি বলেন, "আমার জন্ম এখানে । বড় হয়েছে এখানে । যখন যেমন কাজ পেয়েছি সেভাবেই কাজ করেছি । বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার কিছুই জানা নেই । কিছুই ভাবিনি । কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি হয়েছে তাতে আমাদের ফিরে যেতে হবে । দাদু, দাদিমার ভোটার কার্ড এখানকার নয় ৷ সেই কারণে আমরাও আমাদের ভোটার আইডি কার্ডের সঙ্গে যে সমস্ত কাগজ চেয়েছিল তা দিতে পারিনি । সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । বাবা যেহেতু দাদু দাদিমার হাত ধরে চোরাপথে এসেছিলেন, ফলে ফিরে যেতে হবে, কিছুই করার নেই ।"
মাথাপিছু 10 হাজার টাকার বিনিময়ে বছর চারেক আগে দালালের হাত ধরে এদেশে এসেছিলেন আখতারুল মণ্ডল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৷ সীমান্ত পার করে দুর্গানগর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় থাকতে শুরু করেন । এখানে দিনমজুরের কাজ করতেন । কিন্তু এখন পড়েছেন বিপাকে । কারণ কোনও ভোটার কার্ড বা আধার কার্ড বা অন্য কোনও সরকারি নথি তৈরি করতে পারেননি তিনি । রাজ্যে পালাবদলের পরে বিজেপি সরকারের কঠোর সিদ্ধান্তে তাঁদের ফিরে যাওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে । এলাকায় পুলিশ মাইকিং করে বলে যাচ্ছে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ফিরে যেতে হবে । দ্রুত ফিরে যান, না-হলে পরে সমস্যায় পড়বেন । সেই বার্তা পাওয়ার পরেই সপরিবারে আবার দেশের বাড়িতে ফিরতে হাকিমপুর সীমান্তে জড়ো হয়েছেন আখতারুলরা ।
বাংলাদেশের যশোর জেলার অভয়নগরের বাসিন্দা মহম্মদ লাল মিয়াঁ । বছর চারেক আগে পরিবারের চার সদস্যকে নিয়ে অবৈধভাবে সীমান্ত পার করেছিলেন । দুর্গানগর রেল স্টেশনে এক ঝুপড়িতে থাকতেন । রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করতেন । কিন্তু এখন ফিরে যেতে হচ্ছে তাঁদের । লাল মিয়াঁ বলেন, "সরকার যেটা সুবিধা বলে মনে করেছে সেটাই করেছে । আমরা তো এখানকার নাগরিক নই । আমরা অবৈধভাবে এসেছিলাম । ফলে সেই সরকারের ঠিক ভুল বিচার করার ক্ষমতা তো আমাদের নেই । সরকার যেটাই করবে সেটা মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে ।"