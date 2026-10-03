ETV Bharat / state

কংগ্রেস শিবিরে কোন্দল চরমে, মালদা জেলা পরিষদের ভোটের আগে বাড়ল অস্বস্তি

Malda Zilla Parishad Congress: ইশা খান কেসি বেণুগোপালকে জানান, বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করার জন্য মোস্তাক আলমকে পাঁচ থেকে ছ’লাখ টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয় ৷

Malda Zilla Parishad Congress
নির্বাচনের আগে কোন্দল চরমে কংগ্রেস শিবিরে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মালদা, 2 অক্টোবর: আগামী 6 অক্টোবর মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি নির্বাচন ৷ ইতিমধ্যেই জেলা পরিষদের সদস্যদের কাছে প্রশাসনের চিঠি পৌঁছে গিয়েছে ৷ এই নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের মধ্যে বোঝাপড়াও শেষ ৷ নির্দিষ্ট সূত্রে খবর, 19 জন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি হতে চলেছেন তৃণমূলের কোনও মহিলা সদস্য ৷ পূর্বতন বোর্ডের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে সমর্থন করার পুরস্কার হিসাবে কংগ্রেসকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে সহকারি সভাধিপতির চেয়ার ৷ কিন্তু তার আগেই কংগ্রেসের গৃহযুদ্ধ চরমে উঠেছে ৷

হরিশ্চন্দ্রপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মোস্তাক আলম এবং জেলা কমিটির অন্যতম সদস্য তথা বিধানসভা নির্বাচনে ইংরেজবাজার কেন্দ্রের হাত প্রার্থী মাসুদ আলমের বিরুদ্ধে দলবিরোধী কাজের অভিযোগ তুলে এআইসিসিকে চিঠি দিয়েছেন দলের জেলা সভাপতি ইশা খান চৌধুরী ৷ যদিও এনিয়ে সংবাদমাধ্যমকে বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি ইশা ৷ মুখ খুলতে নারাজ মোস্তাক আর মাসুদও ৷

সম্প্রতি ইশা খান চৌধুরী এআইসিসির নেতা কেসি বেণুগোপালকে চিঠি দিয়ে জানান, ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে দলের এক নেতাকে প্রার্থী করার জন্য মোস্তাক আলমকে পাঁচ থেকে ছ’লাখ টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয় ৷ মোস্তাক সেই টাকা নিতে অস্বীকার করেননি ৷ এই টাকা শুধু মোস্তাক নয়, দলের একাধিক নেতার কাছে যাওয়ার কথা ছিল ৷ তাঁদের মধ্যে এআইসিসির একজন নেতার নামও পাওয়া যাচ্ছে ৷ ইশার দাবি, এই ডিলের অডিয়ো ক্লিপ তাঁর কাছে রয়েছে ৷

ইশার আরও অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে মোস্তাক মিম-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছিলেন ৷ রতুয়া এবং মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মিম প্রার্থীকে দাঁড় করানো নিয়ে তিনি ফোনে এক মিম নেতার সঙ্গে আলোচনাও করেন ৷ এমনকী মালতিপুর কেন্দ্র নিজের ঘনিষ্ঠ একজনকে মিমের টিকিট দেওয়ার আবেদনও জানান তিনি ৷ তিনি ওই মিম নেতাকে তিনি পরামর্শ দেন, এই দুই কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীর প্রচারে তাঁরা যেন মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসিকে এলাকায় নিয়ে আসেন ৷ নির্বাচনে সব ধরনের সাহায্য করার জন্য মোস্তাক নাকি মিমের কাছেও টাকা দাবি করেন ৷ ইশা দাবি করেন, এই অভিযোগের সমস্ত প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে ৷

ওই চিঠিতে জেলা কংগ্রেস সভাপতি তথা মালদা দক্ষিণ কেন্দ্রের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী কেসি বেণুগোপালকে জানান, তিনি চিঠির সঙ্গে চারটি অডিয়ো ক্লিপ পাঠিয়ে দিচ্ছেন৷ প্রয়োজনে অডিয়ো ক্লিপগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করানো যেতে পারে ৷ দলের অন্যতম শীর্ষ নেতাকে ইশার আবেদন, সব কিছু খতিয়ে দেখে মোস্তাক এবং মাসুদের বিরুদ্ধে দল যেন কঠোর পদক্ষেপ করে ৷ তা না হলে মালদা জেলার দলীয় কর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হবে ৷

এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে সংযমী ইশার বক্তব্য, “এটা পুরোপুরি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ দলের কোনও নেতা কিংবা নেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে ৷ আমার বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছিল, আমি নাকি বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট বিক্রি করেছি ৷ কিন্তু অভিযোগ করলেই হবে না ৷ তার প্রমাণও দেখাতে হবে ৷ আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারেনি ৷ যেহেতু বিষয়টি পুরোপুরি দলীয়, তাই সংবাদমাধ্যমকে এনিয়ে কিছু বলতে চাই না ৷”

একই কথা মোস্তাকেরও ৷ তিনি বলেন, “দলে কারও বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ থাকতেই পারে ৷ কারও বিরুদ্ধে এআইসিসিতে অভিযোগ দায়েরও হতে পারে ৷ দলই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করবে ৷ আমরা কংগ্রেসের কর্মী ৷ দলকে শক্তিশালী রাখা আমাদের দায়িত্ব ৷ আমরা সেই কাজ করে যাব ৷ এই বিষয়ে আমি কিছু বলব না ৷”

TAGGED:

MALDA CONGRESS
মালদা কংগ্রেস
CONGRESS
ইশা খান
MALDA ZILLA PARISHAD CONGRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.