মাত্র 35 দিনের শিশুর কোমরের অস্থিসন্ধিতে সংক্রমণ, ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারে সাফল্য বর্ধমান মেডিক্যালে
Surgery of 35-day-Old Infant: হাসপাতাল সূত্রে খবর, অস্ত্রোপচারের পর শিশুটির শারীরিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে ।
Published : November 26, 2026 at 10:15 PM IST
বর্ধমান, 26 নভেম্বর: পৃথিবীর আলো দেখেছে সবেমাত্র 35 দিন । অথচ জীবনের শুরুতেই একের পর এক কঠিন লড়াইয়ের মুখোমুখি ছোট্ট শিশুটি । জন্মগত ত্রুটি, হৃদ্যন্ত্রের সমস্যা, তার উপর রক্তে সংক্রমণ । পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছিল কোমরের বাঁদিকের অস্থিসন্ধিতে পুঁজ জমে যাওয়া । আসানসোল থেকে সংকটজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল তাকে । এতটুকু প্রাণকে বাঁচাতে তাই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই শুরু হয় চিকিৎসকদের লড়াই । হয় অস্ত্রোপচারও ৷ তাতেই মেলে সাফল্য ৷ আপাতত ছোট্ট শিশুটির শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে ধীরে ধীরে ৷
চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমান মেডিক্যালের এসএনসিইউ-তে চিকিৎসাধীন শিশুটির জন্মগতভাবেই ঠোঁট ও তালু কাটা । রয়েছে হৃদ্যন্ত্রের সমস্যাও । সেপ্টিসেমিয়া নিয়ে হাসপাতালে আসার পর পরীক্ষায় কোমরের বাঁদিকের অস্থিসন্ধিতে ধরা পড়ে সেপটিক আর্থ্রাইটিস । চিকিৎসকদের আশঙ্কা ছিল, এত কম বয়সে অস্থিসন্ধির এই সংক্রমণ দ্রুত ভয়াবহ আকার নিতে পারে । ফলে ঝুঁকি থাকলেও অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ।
গত 24 নভেম্বর অর্থোপেডিক্স, অ্যানেস্থেশিয়া ও পেডিয়াট্রিক মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসকেরা যৌথভাবে অস্ত্রোপচার করেন । অধ্যাপক দেবদত্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অস্ত্রোপচারের দায়িত্বে ছিলেন ড. অর্ণব মৌলিক, ড. তীর্থাশিস মণ্ডল, ড. সৌমেন মণ্ডল-সহ চিকিৎসকদের একটি দল । অ্যানেস্থেশিয়ার দায়িত্ব সামলান অধ্যাপক সুমন্ত ঘোষ মৌলিক ও তাঁর সহকর্মীরা । সহযোগিতায় ছিলেন ভার্গব মুখোপাধ্যায়, ব্যাসদেব পাল, সোহেল রানা ও সোমেনকান্তি সাহা ।
হাসপাতাল সূত্রে খবর, অস্ত্রোপচারের পর ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে শিশুটির শারীরিক অবস্থার । জীবনের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই এত প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েও আপাতত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সে । আর সেই লড়াইয়ে পাশে রয়েছেন বর্ধমান মেডিক্যালের চিকিৎসকেরা ।
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