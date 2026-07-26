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সিঙ্গুরে শিল্প হবেই, টাটাদের ফেরানোর চেষ্টা চলছে: সুকান্ত মজুমদার

হেলমেট ছাড়া স্কুটির পিছনে মমতার বসা নিয়ে বিতর্কে সুকান্ত বলেন, ওঁর বয়স হয়েছে, বিনা হেলমেটে চলাফেরা ঠিক নয়। পড়ে গেলে বলবে, মোদি ফেলে দিয়েছেন !

Sukanta Majumdar
সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 26, 2026 at 6:12 PM IST

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তারকেশ্বর, 26 জুলাই: সিঙ্গুরে টাটা গোষ্ঠী আদৌ ফিরবে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলতে চাননি । তবে সিঙ্গুরে শিল্প ফিরবেই, এই প্রতিশ্রুতি দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার । রবিবার সিঙ্গুরে বিজেপির 'মন কি বাত' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর সিঙ্গুরকে ঘিরে শিল্পোন্নয়নের আলাদা পরিকল্পনা রয়েছে ।

সুকান্ত বলেন, "সিঙ্গুরে অবশ্যই শিল্প ফিরবে । টাটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য যা যা প্রয়োজন, আমরা তা করব । এ বিষয়ে আমাদের রাজ্য সভাপতি আগেই বলেছেন, শিল্পমন্ত্রীও বলেছেন । সিঙ্গুর নিয়ে আমরা আলাদা করে ভাবছি । এখানে ইতিমধ্যেই জুয়েলারি শিল্প রয়েছে । আরও শিল্প আনার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে । একটু সময় দিন ।"

সিঙ্গুরে শিল্প হবেই, টাটাদের ফেরানোর চেষ্টা চলছে: সুকান্ত মজুমদার (ইটিভি ভারত)

বাম আমলে টাটা মোটরসের ছোট গাড়ির কারখানাকে কেন্দ্র করে সিঙ্গুর আন্দোলন রাজ্য রাজনীতির অন্যতম বড় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল । সেই আবহেই আবার সিঙ্গুরে শিল্প ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করলেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ।

ছাত্র আন্দোলনের অশান্তি নিয়ে কড়া সুর

কলকাতায় সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনের সময় সংঘর্ষ ও অশান্তির ঘটনাকে কেন্দ্র করেও সরব হন সুকান্ত । তাঁর দাবি, আন্দোলনের নামে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হয়েছে । তিনি বলেন, "এরা কেউ ছাত্র নয় । সুযোগ নিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা হয়েছে । বাম, অতিবাম- যাঁরা আছেন, তাঁরা বা তাঁদের কাঁধে ভর করে গোলমাল পাকানোর চেষ্টা হয়েছে । পুলিশের দিকে বোতল, জুতো ছোড়া হয়েছে, সাংবাদিকদের হেনস্তা করা হয়েছে । উদ্দেশ্য ছিল পুলিশকে লাঠিচার্জে বাধ্য করা । সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি ।"

এর পরেই আরও কড়া মন্তব্য করে তিনি বলেন, "এখন এআই প্রযুক্তির সাহায্যে প্রত্যেকের পরিচয় খুঁজে বের করা হবে । মুখ্যমন্ত্রী যেমন বলেছেন, গুন্ডা দমন আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব, অভিযুক্তদের সম্পত্তি ক্রোক করে সরকারি সম্পত্তির ক্ষতির টাকা আদায় করা হোক ।"

মেটিয়াবুরুজ–পার্ক সার্কাস কোম্পানি

কলকাতার অশান্তির নেপথ্যে কারা রয়েছে, সেই প্রশ্নের উত্তরে সুকান্ত বলেন, তিনি নিশ্চিত নন কে পাঠিয়েছে । তবে তাঁর দাবি, "এই মেটিয়াবুরুজ–পার্ক সার্কাস কোম্পানি তৃণমূল, সিপিএম বোঝে না । কখনও তৃণমূল, কখনও সিপিএম, কখনও আইএসএফ, কখনও কংগ্রেসকে ব্যবহার করে । উদ্দেশ্য একটাই, গোলমাল পাকানো, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করা, হিন্দুদের ভয় দেখানো এবং মহিলা সাংবাদিকদের হেনস্তা করা ।"

তিনি আরও বলেন, "এই শক্তির কোমর ভেঙে না দিলে বাংলার মাটি থেকে এই বিষ দূর হবে না । গুন্ডা দমন আইনে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা উচিত । প্রয়োজনে বিধায়কদের ভূমিকাও তদন্ত করা উচিত ।"

21 জুলাইয়ের গুলিকাণ্ডে নতুন তদন্ত প্রসঙ্গ

1993 সালের 21 জুলাইয়ের গুলিকাণ্ড নিয়ে নতুন করে তদন্তের প্রসঙ্গেও প্রতিক্রিয়া দেন সুকান্ত । তিনি বলেন, "এক সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই অভিযোগ করেছিলেন, ওই গুলিকাণ্ডে মনীশ গুপ্ত যুক্ত ছিলেন । পরে দেখলাম তিনিই তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জিতলেন, মন্ত্রীও হলেন । ফলে যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তাঁর কোনও শাস্তিই হল না । এখন যদি তদন্তের দাবি ওঠে, তদন্তকারী সংস্থা নিশ্চয়ই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ।"

নতুন বিধানসভা ও আবাসনের প্রয়োজনীয়তা

মুখ্যমন্ত্রীর নতুন বিধানসভা ভবন ও জনপ্রতিনিধিদের আবাসনের পরিকল্পনা নিয়েও সমর্থন জানিয়েছেন সুকান্ত । তিনি বলেন, "মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করতে হলে ডিলিমিটেশন প্রয়োজন । ডিলিমিটেশন হলে বিধানসভা কেন্দ্রগুলিরও পুনর্বিন্যাস হবে । সেই পরিস্থিতিতে নতুন পরিকাঠামোর দরকার পড়বে । উত্তরবঙ্গ বা জঙ্গলমহল থেকে আসা বিধায়কদের কলকাতায় থাকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই । সব দলের জনপ্রতিনিধিদের জন্যই আবাসন থাকা উচিত । এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের কথা ভেবেই নেওয়া হয়েছে ।"

হেলমেট বিতর্কে কটাক্ষ

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে হেলমেট ছাড়া স্কুটির পিছনে বসে যেতে দেখা নিয়ে ওঠা বিতর্কেও মন্তব্য করেন সুকান্ত । তিনি বলেন, "প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বয়স হয়েছে । হেলমেট ছাড়া তাঁকে এভাবে যেতে দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল । যদি পড়ে যান, তখন আবার বলা হবে মোদি ফেলে দিয়েছেন, বিজেপি ফেলে দিয়েছে । উনি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন । আমার অনুরোধ, বাইকে না উঠে গাড়িতে যাতায়াত করুন । প্রয়োজন হলে আমরা গাড়ির ব্যবস্থাও করে দেব ।"

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TAGGED:

SINGUR INDUSTRY
TATA
WEST BENGAL INDUSTRY
সিঙ্গুরে টাটা
SUKANTA MAJUMDAR

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