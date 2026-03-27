বাংলায় তিমিরে শিল্প ! ভোট-আবহে জমি ফেরতের দাবি বীরভূমের শিবপুরের চাষিদের

বাম-আমলে বোলপুরের শিবপুর মৌজায় 'শিল্পের নামে' প্রায় 300 একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু পরের এক দশকেও এই জমি শিল্পের মুখ দেখেনি ৷

Industry in Bengal into Darkness
বাংলায় তিমিরে শিল্প ! (ইটিভি ভারত)
Published : March 27, 2026 at 3:20 PM IST

বোলপুর, 27 মার্চ: ভোট আসে, ভোট যায় কিন্তু বাংলায় শিল্পের ভবিষ্যৎ সেই তিমিরেই থেকে যায় ৷ তা সে সিঙ্গুর হোক বা দেউচা-পাচামি কিংবা বীরভূমের শিবপুর ৷ সব ক্ষেত্রেই শুধুই প্রতিশ্রুতি আর অলীক স্বপ্ন।

বাম-আমলে বোলপুরের শিবপুর মৌজায় 'শিল্পের নামে' প্রায় 300 একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৷ কিন্তু পরের এক দশকেও এই জমি শিল্পের মুখ দেখেনি ৷ তারপর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলে জমির মালিকদের অবস্থা হয়ে ওঠে আরও শোচনীয় ৷

জমি ফেরতের দাবি চাষিদের (ইটিভি ভারত)

2013 সালে তৃণমূলের শাসনকালে শিল্পের বদলে দো-ফসলি এই জমিতে সম্পূর্ণ কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে গড়ে ওঠে আবাসন প্রকল্প ও বিশ্বক্ষুদ্র বাজার ৷ একযুগ পরেও যা বাস্তবিকরূপ পায়নি ৷ বছরের পর বছর ধরেই কৃষি ও শিল্পের মধ্যবর্তী অবস্থায় পড়ে রয়েছে বোলপুরের শিবপুর মৌজার এই জমি ৷

অনিচ্ছুক জমিদাতা চাষিরা শিল্প ও ন্যায্য মূল্যের দাবিতে প্রথম থেকেই আন্দোলন করে চলেছেন ৷ একদা আন্দোলন ভেস্তে দিতে মাঠে নেমেছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ও রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ । তাই আজও ওই এলাকায় ভোট চাইতে যেতে পারেন না তৃণমূল প্রার্থী ৷ নির্বাচনী আবহে শিবপুরের চাষিদের দাবি, হয় শিল্প হোক, না-হলে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক ৷ তাঁদের অভিযোগ, শিল্পের নামে জমি অধিগ্রহণ করে রাজ্য সরকার সেই জমির দালালি করেছে ৷

2001 সালে রাজ্যে বামেদের শাসনকালে বোলপুরের শিবপুর মৌজায় শিল্পের নামে এই জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৷ শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতন উন্নয়ন পর্ষদের তত্ত্বাবধানে এই জমি অধিগ্রহণের কাজ হয়েছিল ৷ বিঘা প্রতি চাষিদের 48 হাজার থেকে 68 হাজার টাকা দিয়ে বিপুল পরিমাণ জমি নেওয়া হয় ৷ তিন দিকে বড় রাস্তা, জমি থেকে মাত্র 3 কিলোমিটার দূরে অজয় নদ ৷ অর্থাৎ, সড়ক পথ ও জল পথের সুবিধা দেখেই শিল্পের সম্ভাবনা গড়ে উঠেছিল ৷ জমিদাতা চাষিদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, শিল্প হলে পরিবার পিছু মিলবে চাকরি ৷

কিন্তু, শিল্প না-হওয়ায় সেই সময় আন্দোলনে নেমেছিলেন জমিদাতা চাষিরা ৷ আর চাষিদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল তৎকালীন বিরোধী দল তৃণমূল-কংগ্রেস ৷ পরবর্তীকালে রাজ্যে পালাবদলের পর এই জমিতে কেমিক্যাল হাব তৈরির কথা বলেছিলেন রাজ্যের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ পরে এই সিদ্ধান্ত বদল করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এই জমিতে গীতবিতান আবাসন প্রকল্প তৈরির কথা ঘোষণা করেন তিনি। এরপরেই জমিদাতা কৃষকদের একাংশ জমি দিতে নারাজ হন ৷ জমি ফিরে পেতে শুরু হয় আন্দোলন ৷

Industry in Bengal into Darkness
একযুগ পরেও শিল্পের মুখ দেখেনি শিবপুরের এই জমি (ইটিভি ভারত)

'শিল্প হলে জমি দেব, নইলে জমি ফিরিয়ে দিতে হবে', এই দাবিতে চলতে থাকে আন্দোলন। জমি ফেরত চেয়ে বোলপুর মহকুমা শাসক, বীরভূম জেলাশাসক, এমনকী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিও দেন অনিচ্ছুক জমিদাতা কৃষকেরা। কিন্তু, তাদের এই দাবিকে কার্যত অগ্রাহ্য করে আবাসন প্রকল্পের কাজ শুরু করে প্রশাসন ৷ সরকারি কাজ বন্ধ করে দিয়ে আন্দোলন শুরু করেন কৃষকরা। আন্দোলন ভেস্তে দিতে আসরে নামেন খোদ অনুব্রত মণ্ডল ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ৷

শিবপুরে গিয়ে কর্মরত ডিএসপি-কে ঘড়ি দেখিয়ে সময় বেঁধে দিয়ে আন্দোলনকারীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন অনুব্রত ৷ গ্রেফতার না-করলে 'তাণ্ডবলীলা খেলে' দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন কেষ্ট ৷ যা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল রাজ্যজুড়ে ৷ তবুও থামেনি আন্দোলন ৷

প্রথমে কলকাতা হাইকোর্ট, পরে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন অনিচ্ছুক জমিদাতা চাষিরা ৷ সম্প্রতি অর্থাৎ গত 6 অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট জমিদাতা চাষিদের ক্ষতিপূরণের বিষয়ে রাজ্য মন্ত্রিসভাকে সিদ্ধান্তের নির্দেশ দেয় ৷ এইটুকুই আশার আলো ৷ কিন্তু, শিল্পের স্বপ্ন বিশ বাঁও জলে ৷

বিধানসভা নির্বাচনে দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে । জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন সব দলের প্রার্থীরা ৷ কিন্তু, শিবপুর মৌজায় জমিদাতা অনিচ্ছুক চাষিদের কথায়, তাঁদের এলাকায় 'কোন মুখে ভোট চাইতে আসবেন তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ ? তাঁরা আরও জানান, বাম-আমলে শিল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হলেও বলা হয়েছিল যতদিন না শিল্প হচ্ছে, সেই জমিতে তাঁরা চাষ করতে পারবেন বলে সরকার থেকে বলা হয়েছিল ৷ সেই মত চাষ করছিলেন চাষিরা ৷ কিন্তু রাজ্যে পালাবদলের পর চাষ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ দো-ফসলি উর্বর চাষ জমিতে কমপক্ষে 4 ফুট গভীর কংক্রিটের ঢালাই করে দেওয়া হয় ৷

Industry in Bengal Plunged into Darkness
শিবপুরে শিল্পের নামে নেওয়া জমিতে হয়েছে আবাসন প্রকল্প (ইটিভি ভারত)

একদিকে হিডকোর তত্ত্বাবধানে সেখানে প্রায় 131 একর জমিতে গীতবিতান আবাসন প্রকল্প গড়ে উঠলেও তা এখনও জনশূন্য ৷ চারদিকে ঘাস, আগাছা গজিয়ে উঠছে ৷ অন্যদিকে, প্রায় 50 একর জমিতে গড়ে উঠেছে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার । এটিও সারা বছর অচল হয়েই পরে থাকে ৷ বছরে মাত্র 10 দিনের জন্য রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্প দফতরের উদ্যোগে একটি মেলা বসে ৷ অর্থাৎ শিল্পের নামে অধিগৃহীত জমি সেভাবে কাজে লাগাতেই পারেনি রাজ্য সরকার ৷

অভিযোগ, চাষিদের কাছ থেকে বিঘা প্রতি 48 থেকে 68 হাজার টাকায় জমি কিনেছে রাজ্য সরকার ৷ আর সেই জমি কমপক্ষে বিঘা প্রতি 88 লক্ষ টাকা বিক্রি করেছে ৷ একদিকে দেখতে গেলে শিল্পের নামে জমি অধিগ্রহণ করে রাজ্য সরকার জমির দালালি করেছে ৷ আর জমি ফেরৎ চাইতে গেলে মিলেছে শাসকদলের মার, গ্রামছাড়া করার হুমকি এবং দেওয়া হচ্ছে মিথ্যা মামলা ৷

অনিচ্ছুক জমিদাতা চাষিদের মধ্যে ইসরাইল মণ্ডল, রাধেশ্যাম ব্যাপারী, শেখ সেলিম, চন্দন দে প্রত্যেকেরই একই বক্তব্য ৷ তাঁদের বক্তব্য, "শিল্পের নামে আমাদের কাছ থেকে জমি নেওয়া হয়েছিল ৷ শিল্প হবে, কর্মসংস্থান হবে, এই আশায় তখন আমরা জমি দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু, শিল্প তো দূর, জমিগুলো ঢালাই করে আবাসন বানিয়ে মেলা-খেলা হচ্ছে ৷ আমরা জমির ন্যায্যমূল্য পর্যন্ত পাইনি ৷ আমরা যখন জমি ফেরৎ পেতে আন্দোলন শুরু করেছিলাম, তখন অনুব্রত মণ্ডল ও মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ তাঁদের গুন্ডাবাহিনী আমাদের উপর লেলিয়ে দিয়েছিল ৷

তাঁরা আরও বলেন, "আমাদের ঘরছাড়া করেছে ৷ মিথ্যা কেস দিয়েছে, তাও আন্দোলন দমাতে পারেনি ৷ তাই এখন এই এলাকায় ভোট চাইতে আসতে পারে না ৷ কোন মুখে আসবে ৷ আমাদের একটাই দাবি, শিল্পের জন্য জমি দিয়েছি, হয় শিল্প হোক, আর না-হলে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হোক ৷ আমাদের ছেলেরা কেন বাইরে কাজ করতে যাবে ? হয় চাষ করে খাবে, আর শিল্প হলে ঘরের কাছে চাকরি করবে ৷"

অনিচ্ছুক জমিদাতা চাষিদের নেতা মীর্জা জসিমউদ্দিন ওরফে রিপন বলেন, "সরকারি গেজেটে লেখা আছে পুরোপুরি শিল্পের নামে এই শিবপুরে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু শিল্প হয়নি ৷ বদলে রাজ্য সরকার জমির দালালি করেছে ৷ কম দামে চাষিদের কাছ থেকে জমি নিয়ে বেশি দামে বহিরাগতদের বিক্রি করেছে ৷ শিল্প হলে কর্মসংস্থান হত, এমনই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ৷ আবাসন করে কী লাভ চাষিদের ! মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেছিলেন, যারা আন্দোলন করছে তারা নেশাগ্রস্ত ৷ তাই ভোট চাইতে এই এলাকায় আসতে পারেন না ৷ তবে আমাদের আন্দোলন থামবে না ৷ ন্যায়ের দাবিতে আদালতেই হোক বা পথে নেমে আন্দোলন চলবে ৷"

Industry in Bengal into Darkness
'শিল্পের নামে নেওয়া জমিতে 'বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার' (ইটিভি ভারত)

যদিও এই প্রসঙ্গে তৃণমূল-কংগ্রেসের বীরভূম জেলা মুখপাত্র জামশেদ আলি খান বলেন, "সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, ভোটের পর রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠন হলে চাষিদের বিষয়টি দেখা হবে ৷ আমাদের সরকার সব সময় চাষি, শ্রমিকদের পাশে থাকে ৷ আর এই শিবপুরের জমি বাম-আমলে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাও তো সেখানে বিশ্ব ক্ষুদ্র বাজার, গীতবিতান, বাস টার্মিনাস করেছে ৷ আগামীতে আরও উন্নয়নমূলক কাজ হবে ৷ এমনিতেই রাজ্যের 80টির বেশি জনমুখী প্রকল্প করা হয়েছে ৷ কোন মানুষ বঞ্চিত হবেন না ৷"

নির্বাচন ও প্রতিশ্রুতি শব্দ দু'টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই ভোটের শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া রাজনীতিবিদদের কাছে নতুন কিছু নয় ৷ কিন্তু ভোট মিটলেই প্রতিশ্রুতি শুধু কথাতেই থেকে যায় ৷ তবে বোলপুরে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, "আমাদের সরকারি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঠকায়নি ৷ মন্ত্রিসভা গঠন হলে চাষিদের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে ৷ কেউ বঞ্চিত হবেন না।"

এর আগে রাজ্যবাসী দেখেছে কৃষি আর শিল্পের দ্বন্দ্ব ৷ সিঙ্গুর থেকে বিদায় নিয়েছে টাটরা ৷ হয়নি শিল্প ৷ সেখানেও চাষ জমি ঢালাই করে দেওয়া হয়েছিল ৷ আজও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি সিঙ্গুরের কৃষি জমি ৷ একইভাবে বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে জমি অধিগ্রহণ করে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম খোলামুখ কয়লা খনি গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, বর্তমানে সেখানেও গড়মিল, সম্পূর্ণ বন্ধ খনন কাজ ৷ উধাও শিল্পের সম্ভাবনা সেই বীরভূমেই ৷

INDUSTRY IN BENGAL INTO DARKNESS

