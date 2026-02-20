মালদায় থমকে শিল্পের চাকা! গতি আনতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে সিইও

মালদায় থমকে শিল্পের চাকা! গতি আনতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে সিইও
জমি, জল, বিদ্যুৎ ও লাল ফিতের জট কাটাতে শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক, সমস্যার সমাধানের আশ্বাস ডাব্লিউবিআইআইডিসি কর্তৃপক্ষের।
Published : February 20, 2026 at 8:12 PM IST
মালদা, 20 ফেব্রুয়ারি: শিল্পের মানচিত্রে মালদা এখনও ফিকে। ভারী শিল্প তো দূরের কথা, বড় মাপের বিনিয়োগের স্বপ্নও বারবার অধরা থেকে গিয়েছে। প্রতি বছর ‘সিনার্জি’ মঞ্চে কোটি টাকার প্রকল্পের ঘোষণা হলেও বাস্তবে সেগুলির অধিকাংশই আর দিনের আলো দেখে না। শিল্পোদ্যোগীদের অভিযোগ, জমির জটিলতা, জল–বিদ্যুতের ঘাটতি এবং প্রশাসনিক লাল ফিতের ফাঁস—এই ত্রিভুজেই আটকে যাচ্ছে সম্ভাবনা।
জেলায় যে অল্প কিছু শিল্প গড়ে উঠেছে, তার সিংহভাগই পুরাতন মালদার নারায়ণপুর শিল্পতালুকে। সাম্প্রতিক সময়ে গাজোল এলাকায় কয়েকটি ছোট উদ্যোগ শুরু হলেও বড় বিনিয়োগের দেখা মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার পুরাতন মালদার মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক পরিদর্শনে এলেন West Bengal Industrial Infrastructure Development Corporation-এর সিইও ময়ূরী বাসু।
শুধু পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা নয়, এদিন পার্ক সংলগ্ন দফতরেই জেলার শিল্পপতিদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন তিনি। যদিও সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেননি সিইও। বৈঠকে উপস্থিত শিল্পপতিদের জানানো হয়, গত এক বছর নানা কারণে মালদায় আসা হয়নি তাঁর। উত্তরবঙ্গ সফরের অংশ হিসেবেই এবার মালদা সফর। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ির শিল্প পরিস্থিতিও পর্যালোচনা করেছেন তিনি।
বৈঠকে শিল্পোদ্যোগীরা পার্কের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। পরিকাঠামোগত ঘাটতি, রাস্তা ও নিকাশির সমস্যা, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসংকট—সবই উঠে আসে আলোচনায়। পাশাপাশি নতুন বিনিয়োগ টানতে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া সহজ করার দাবিও তোলা হয়। কয়েকজন শিল্পপতি ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও সিইওর নজরে আনেন।
মালদা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি সৌরভ তাকরিওয়াল বলেন, " সিইও আমাদের সমস্যার কথা মন দিয়ে শুনেছেন। কীভাবে সমাধান সম্ভব, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আশা করছি, পার্কের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"
তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, আলোচনা কি বাস্তবে পরিবর্তনের পথে এগোবে? অতীতের অভিজ্ঞতায় শিল্পমহল সতর্ক। ঘোষণার চেয়ে বাস্তবায়নেই আস্থা ফিরবে বলে মত অনেকের। তবে এদিন সিইও-র বৈঠকের পর মালদার শিল্পস্বপ্ন আবারও আশ্বাসে ডানা মেলেছে, এখন দেখার তা কত দূর উড়তে পারে।