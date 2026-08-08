ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজি হলে কড়া ব্যবস্থা, হুঁশিয়ারি শিল্পমন্ত্রীর

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজি হলে কড়া ব্যবস্থা, হুঁশিয়ারি শিল্পমন্ত্রীর
শনিবার আইসিসি-র অনষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায় ৷ সেখানেই তিনি তোলাবাজি নিয়ে এই হুঁশিয়ারি দেন ৷
Published : August 8, 2026 at 6:56 PM IST
কলকাতা, 8 অগস্ট: ক্ষমতায় থাকাকালীন তৃণমূলের বিরুদ্ধে কাটমানি ও তোলাবাজির অভিযোগ বারবার উঠেছে ৷ বিজেপির বিরুদ্ধেও ইদানীং সেই অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ৷ কিন্তু এই ধরনের অভিযোগ উঠলে, তা কড়া হাতে সামলানো হবে বলে শনিবার বার্তা দিলেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায় ৷
এদিন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স (আইসিসি)-এর শতবর্ষ উদযাপনে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাপস ৷ অনুষ্ঠানের পর বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয় মন্ত্রীকে ৷ তখনই তিনি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন ৷
উল্লেখ্য, বাম আমলের শেষের দিক থেকে রাজ্যের পরিস্থিতি ক্রমশ শিল্পবন্ধ্যা হতে শুরু করে ৷ তার পর টাটা গোষ্ঠীকে এনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতির হাল ফেরানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের আন্দোলনের জেরে সিঙ্গুরে কারখানা তৈরি না হওয়ায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় বলেই বিভিন্ন মহল মনে করে ৷
2011 থেকে 2026, দেড় দশক পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় থেকেছে তৃণমূল ৷ সেই সময়ে রাজ্যের বিনিয়োগ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্তন হয়নি ৷ তাই সরকারে এসেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী থেকে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, সকলেই বিনিয়োগ টানার পক্ষে সওয়াল করছেন ৷ সরকারি তরফেও শিল্পনীতি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ৷
এর মধ্য়ে বারবার উঠে আসছে রাজ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কথা ৷ যে কোনও রাজ্যের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য ৷ কিন্তু তৃণমূলের জমানায় বারবার এই সব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে ৷ সেই সময় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করতেন, পুলিশ-প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও লাভ হত না ৷ কারণ, তোলাবাজরা সব শাসক দলের ছত্রছায়ায় থাকত ৷
চলতি বছরের মে মাসের গোড়ায় রাজ্য়ে রাজনৈতিক পালাবদল হওয়ার পর সেই হেনস্তা থেকে মুক্তি মিলবে বলেই মনে করেছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ৷ অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন ব্যবস্থাও নেয় ৷ অতীতে তোলাবাজির অভিযোগ থাকা তৃণমূলের কয়েকজনকে গ্রেফতারও করে ৷ কিন্তু এখন বিজেপির নিচুতলার নেতাদের বিরুদ্ধেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে ৷
এই অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হয় রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়ের কাছে ৷ উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘আমাদের কাছে বা দলের কাছে কিংবা দলের সভাপতির কাছে বা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে যদি এই ধরনের কোনও একটিও অভিযোগ আসে, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হবে । এবং ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । এটা বারে বারে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্য সভাপতি বলেছেন । তৃণমূল কংগ্রেস আমলে তারা এই নিয়ে জেরবার হয়ে গিয়েছিল । আবারও যদি কোনও অভিযোগ আসতে আমরা সঙ্গে সঙ্গে দেখব সেটা ।’’
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে তোলাবাজির অভিযোগে এক বিজেপি নেতা গ্রেফতার হয়েছেন ৷ কয়েকজন বিজেপি নেতাকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে ৷ এই নিয়ে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও কড়া বার্তা দিয়েছেন ৷ এবার শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়ও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হল ৷
এদিকে এদিন তাপস রায়ের কাছে রাজ্যের শিল্পনীতি নিয়ে জানতে চাওয়া হয় ৷ তিনি জানান, শিল্পনীতি তৈরি করার আগে যাঁদের জন্য এই নীতি তৈরি হচ্ছে, তাঁদের নিয়ে বৈঠক করে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে নীতি তৈরি করা হয় ৷ এর লক্ষ্য তৃণমূল কংগ্রেস আমলে শিল্প বিমুখ বাংলাকে শিল্পপতিদের বিনিয়োগের প্রাণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা ৷
আগামী 15 অগস্টের আগেই রাজ্যে বিজেপি সরকারের শিল্পনীতি প্রকাশ্যে আসবে ৷ তার আগে আগামী 11 অগস্ট বেলা 11টার সময় নবান্নে এই নীতি নিয়ে রাজ্যের প্রথম সারির ব্যবসায়ী এবং সবকটি চেম্বারের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন মন্ত্রী তাপস রায় । সেই বৈঠকেই শিল্পপতিদের থেকে পরামর্শ নেবে তাঁর সরকার ৷
এদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করেন তাপস রায় ৷ তিনি বলেন, ‘‘বিশাল ঋণের বোঝা বিজেপি সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চলে গিয়েছেন । এখন আট লক্ষ কোটি টাকার উপর দেনা রয়েছে । শিল্পপতিরা এখানে ব্যবসা করতে এসে কোর্ট কাছারিতে গিয়ে বেড়াচ্ছেন । ব্যবসা করতে এসে লিটিগেন্ট হয়ে গিয়েছেন । মামলাকারী হয়ে গিয়েছেন এঁরা ।’’ তাপস আরও বলেন, ‘‘এই রাজ্যে বহু ল্যান্ড মাফিয়ার জন্ম হয়েছে । এটা বহু দিনের সমস্যা । এটা নিয়ে সরকার তৎপর এবং এই বিষয়টি যাতে সমাধান করা যায় সেই দিকে নজর দিচ্ছে ।’’