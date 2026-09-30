বাম ও তৃণমূল আমলে শিল্পপতিরা বাংলা ছেড়েছেন, অভিযোগ শিল্পমন্ত্রী তাপসের
TAPAS ROY slams tmc cpm: শিল্পমন্ত্রীর দাবি, গত কয়েক দশকে শিল্পের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, এখন সেই শূন্যতা পূরণ করতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে।
Published : September 30, 2026 at 1:31 PM IST
পাণ্ডবেশ্বর, 30 সেপ্টেম্বর: শিল্পের জমি পড়ে রয়েছে। নেই ল্যান্ড ব্যাঙ্ক, কার্যকর শিল্পনীতি। তারই জেরে বাংলার মাটি থেকে একের পর এক শিল্পপতি মুখ ফিরিয়েছেন। পাণ্ডবেশ্বরের বাঁকোলায় শিল্পপতি ও উদ্যোগপতিদের নিয়ে আয়োজিত শিল্প সম্মেলন থেকে এমনই একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে বিগত তৃণমূল ও সিপিএম সরকারকে নিশানা করলেন রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়।
শিল্পমন্ত্রীর দাবি, গত কয়েক দশকে শিল্পের ক্ষেত্রে যে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, এখন সেই শূন্যতা পূরণ করতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে। শিল্পপতিদের সামনে কার্যত ক্ষোভ উগরে তাপস বলেন, “উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা কিছুই পাইনি। সব করতে হচ্ছে। দীর্ঘ 49 বছর ধরে রাজ্যে যে সরকারগুলি ক্ষমতায় ছিল, তারা শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও নীতির যে ঘাটতি রেখে গিয়েছে, এখন তারই বোঝা বইতে হচ্ছে বর্তমান সরকারকে।" পূর্বতন সরকারগুলির আমলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বহু বিষয় তৈরি হয়নি। তাঁর অভিযোগ, শিল্পনীতি নেই, ল্যান্ড পলিসি নেই, ল্যান্ড ব্যাংক নেই, বিজনেসের পরিবেশ নেই, এমনকি শিল্পের জন্য দেওয়া বিভিন্ন ইনসেন্টিভও প্রত্যাহার করা হয়েছিল। তাপস রায়ের দাবি, এই সমস্ত বিষয়ই এখন নতুন করে তৈরি করার কাজ চলছে।
শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকেই শিল্পের জমি নিয়ে কড়া বার্তা দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "বছরের পর বছর শিল্পের জন্য জমি নিয়ে তা ফেলে রাখার প্রবণতা আর বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি দখলে রেখে দেওয়ার মানসিকতার বদল দরকার। শিল্পের সম্প্রসারণ বা নতুন প্ল্যান্টের জন্য অতিরিক্ত জমির প্রয়োজন হলে সরকারকে জানাতে হবে। কিন্তু প্রয়োজন নেই, অথচ জমি নিয়ে বছরের পর বছর ফেলে রাখা এই বিলাসিতা করার অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ নেই। 33টি জমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই শিল্প সংস্থাগুলিকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে জমি নেওয়ার পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শুরু করতে হবে।"
কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার কথাও তুলে ধরেন তাপস। তাঁর বক্তব্য, "প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিল্প-বাণিজ্য মন্ত্রক এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বাংলার উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করছেন।" পাণ্ডবেশ্বরের বাঁকোলার এই শিল্প সম্মেলনে শিল্পমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র, পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, অরিজিৎ রায়, পার্থ ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্মণ ঘরুই, জেলাশাসক পন্নামবলাম এস এবং পুলিশ কমিশনার প্রণব কুমার-সহ প্রশাসনিক আধিকারিক ও উদ্যোগপতিরা।
পাণ্ডবেশ্বর এর বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, "এতদিন পর্যন্ত তোলাবাজি হয়েছে। শিল্পের পরিবেশ হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা নির্বাচনের ইস্তেহারে জানিয়েছিলাম বাংলায় শিল্পের পরিবেশ ফিরে আসবে, পাণ্ডবেশ্বরেও শিল্প আসবে। এবার সেই কাজই শুরু হয়েছে।"