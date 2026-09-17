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প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে থমকে ইন্দো-নেপাল ক্রস বর্ডার ইকোনমি, ক্ষতি ছাড়িয়েছে 15 কোটি

India-Nepal Cross Border Economy: আর্থিক ক্ষতির জেরে চিন্তায় ব্যবসায়ীরা ৷ সকলেরই আশা দ্রুত স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি ৷ শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ৷

INDIA NEPAL CROSS BORDER ECONOMY
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে থমকে ইন্দো-নেপাল ক্রস বর্ডার ইকোনমি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 4:38 PM IST

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দার্জিলিং, 17 সেপ্টেম্বর: ভারত ও নেপালের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত শুধু দু’টি দেশের সীমানা নির্দেশ করে না, বরং এটি দুই দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি ঐতিহাসিক সংযোগ-সেতু । 1816 সালের সুগৌলি চুক্তি এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সঙ্গে 1950 সালের 'ভারত-নেপাল শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি', এই দুই ঐতিহাসিক দলিলই ইন্দো-নেপাল সীমান্তকে একটি 'মুক্ত সীমান্ত' বা ওপেন বর্ডার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে ।

এই ব্যবস্থার ফলে দুই দেশের নাগরিকরা কোনও পাসপোর্ট বা ভিসা ছাড়াই অবাধে যাতায়াত, বসবাস এবং বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছেন । শতবর্ষ ধরে গড়ে ওঠা এই মুক্ত চলাচলের ওপর ভিত্তি করেই উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলা সংলগ্ন পানিট্যাঙ্কি (কাঁকড়ভিটা সীমান্ত) ও পশুপতি ফটকে গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ 'ক্রস বর্ডার ইকোনমি' বা সীমান্তকেন্দ্রিক অর্থনীতি । বাণিজ্য, পর্যটন এবং স্থানীয় পরিবহণের এই নিবিড় আন্তঃসম্পর্কের কারণেই আজ নেপালের যেকোনও সংকট সরাসরি এসে আঘাত হানছে উত্তরবঙ্গের বুকে ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে থমকে ইন্দো-নেপাল ক্রস বর্ডার ইকোনমি (ইটিভি ভারত)

সংকটে ক্রস বর্ডার ইকোনমি

সম্প্রতি নেপাল ও তিব্বত সীমান্তে হিমালয়ের লাংটাং লিরুং পর্বতমালায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ হিমবাহ ধস ও ফ্ল্যাশ ফ্লাড বা হড়পা বানের করুণ ছায়া এখন স্পষ্ট ধরা পড়েছে ভারতের সীমান্ত ঘেঁষা এলাকাগুলোতে । যে সীমান্ত অর্থনীতি মূলত সাধারণ মানুষ ও পর্যটকদের পারাপারের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, তা এখন সম্পূর্ণরূপে মুখ থুবড়ে পড়েছে । ইতিমধ্যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 15 কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে এবং পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে এই ক্ষতির অঙ্ক কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা ভেবে কুল পাচ্ছেন না স্থানীয় ব্যবসায়ী মহল ।

চিন্তায় ব্যবসায়ীরা

সামনেই দুর্গাপুজোর ভরা পর্যটন মরশুম, অথচ এই উপচে পড়া ভিড়ের সময়ে পুরো সীমান্ত এলাকা কার্যত জনমানবশূন্য । নেপালের এই বিপর্যয়ে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছেন সীমান্ত এলাকার গাড়ি চালক ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা । পানিট্যাঙ্কি এলাকার স্থানীয় গাড়ি চালক তিলক সিংহ নিজের চরম দুর্দশার কথা জানিয়ে বলেন, ‘‘নেপালের বন্যার পর থেকে গাড়ি চলাচল একদমই থমকে গিয়েছে । আগে যে হারে পর্যটক আসতেন বা আয়-রোজগার হতো, এখন তা একেবারে শূন্যে এসে ঠেকেছে । সারাদিনে দুটো কী তিনটে পর্যটক পাওয়াও দায় হয়ে পড়েছে ।’’

India-Nepal Border
ইন্দো-নেপাল সীমান্ত (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, ‘‘প্রায় 100 থেকে 150 জন চালক এখন গাড়ি বসিয়ে রেখে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন । অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক যে, রোজগার না থাকায় বাধ্য হয়ে কোম্পানিকে গাড়ি ফেরত দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি না ।’’ 100 শতাংশ ক্ষতি হয়েছে দাবি করে তিনি জানান, স্থানীয় যাতায়াত সামান্য থাকলেও ব্যবসা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই ।

পরিবহণ ব্যবস্থার পাশাপাশি চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে সীমান্ত এলাকার হোটেল ও লজিং ব্যবসা । এক হোটেলের মালিক অমর কুমার ছেত্রী সীমান্ত এলাকার করুণ চিত্র তুলে ধরে জানান, আগে অসম, মেঘালয় বা মণিপুরের মতো উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে চিকিৎসা বা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আসতেন । কিন্তু বর্তমানে তা একেবারেই বন্ধ । প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে হোটেলে একটি ঘরও বুক হচ্ছে না, এমনকি রেস্তরাঁয় সারাদিনে দু-একজনের বেশি ক্রেতা পাওয়া যাচ্ছে না । নেপালের এই করুণ পরিস্থিতি এবং স্বজনহারানোর দুঃখে সাধারণ মানুষ এখন গভীর শোকের মধ্যে রয়েছে ।

India-Nepal Border
ইন্দো-নেপাল সীমান্ত (ইটিভি ভারত)

তিনি আক্ষেপ করে জানান, নেপালের এই মর্মান্তিক দুর্যোগের কারণে ঐতিহ্যবাহী 'তিজ' উৎসবের মতো আনন্দের অনুষ্ঠানও এবার সম্পূর্ণ ম্লান হয়ে গিয়েছে ৷ গান-বাজনা বা উৎসবের রঙ কোথাও নেই ৷ পুরো এলাকা যেন শোকপালন করছে । শুধু হোটেল নয়, বস্ত্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে কসমেটিক ও পানের দোকান — সবক্ষেত্রেই কেনাবেচা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। যাত্রীদের পকেটে টাকা না থাকায় গাড়ি চালকরাও ঠিকমতো ভাড়া পাচ্ছেন না ।

পর্যটন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকেও এই সীমান্ত অর্থনীতির ওপর নেমে আসা কালো ছায়া নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে । সামাজিকভাবে দীর্ঘদিন ধরে ইন্দো-নেপাল ক্রস বর্ডার ট্যুরিজম নিয়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞরাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ।

India-Nepal Border
ইন্দো-নেপাল সীমান্ত (ইটিভি ভারত)

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রির পর্যটন বিভাগের চেয়ারম্যান সম্রাট সান্যাল জানিয়েছেন, মূল বিপর্যয়টি ঘটেছে চিন সীমান্তের কাছে রসুয়াগড়ি জেলা, মানস সরোবর ও গোসাইকুন্ড ট্র্যাকিং অঞ্চলে । যদিও কাঠমাণ্ডু, পোখরা বা চিতওয়ানের মতো জায়গাগুলো খোলা রয়েছে, তবুও সাধারণ পর্যটকদের মনে এক বিশাল আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে । উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে আসা পর্যটক এবং বিদেশি পর্যটকরা সাধারণত নেপাল, দার্জিলিং ও সিকিম একসঙ্গে ভ্রমণ করেন । ফলে সীমান্ত বন্ধ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতের মণিপুর, মেঘালয় বা মিজোরামের টিকিট কাউন্টারগুলো এখন কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে । এর সরাসরি প্রভাব গিয়ে পড়েছে কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং সিকিমগামী যানবাহনগুলোর ওপর, যাদের এখন খালি গাড়ি নিয়েই যাতায়াত করতে হচ্ছে ।

India-Nepal Border
ইন্দো-নেপাল সীমান্ত (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, নর্থ বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল জানান, নেপালের এই বিপর্যয়ের ফলে সীমান্তের অর্থনীতিতে একটা ব্যাপক প্রভাব পড়েছে । এখনও পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ অন্তত 15 কোটি টাকা । এভাবে চললে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে ।

নেপাল-ভারত ব্যবসায়িক সম্পর্ক

স্থলবেষ্টিত দেশ নেপাল এবং ভারতের উত্তরবঙ্গের মধ্যে সীমান্ত উভয় দেশের অর্থনৈতিক লাইফলাইন হিসেবে কাজ করে । নেপালের অর্থনৈতিক সমীকরণে মেচী নদীর ওপর দিয়ে যাওয়া এই পানিট্যাঙ্কি-কাঁকড়ভিটা রুটটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ । ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে জ্বালানি তেল, কয়লা, সিমেন্ট, নির্মাণ সামগ্রী, পোশাক এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসবজি নেপালে সরবরাহ করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই পথ । একই সঙ্গে নেপাল থেকে চা, আদা, নুডলস, প্লাইউড এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী ভারতে আমদানি হয় এই করিডর দিয়েই ।

পাশাপাশি নেপালে যেমন চোখের চিকিৎসার জন্য বহু মানুষ গিয়ে থাকেন, তেমনই নেপাল থেকেও বহু মানুষ উত্তরবঙ্গে চিকিৎসার জন্য এসে থাকেন । এছাড়াও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির চাকাও এই সীমান্তের বাণিজ্যিক আনাগোনার ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল । শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে উত্তরবঙ্গের যে পাইকারি বাজার, লজিস্টিক ও পরিবহণ এবং হোটেল-হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে, তার এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে নেপালি ক্রেতা ও পর্যটকদের নিয়মিত যাতায়াত । নেপালের হাজার হাজার পরিবার স্বাস্থ্য পরিষেবা, কেনাকাটা, শিক্ষা এবং বিমান ও রেল ট্রানজিটের জন্য প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের ওপর ভরসা করেন । ফলে নেপালে কোনও বিপর্যয় ঘটলে কেবল নেপালের সরবরাহ শৃঙ্খলই ব্যাহত হয় না, বরং উত্তরবঙ্গের পাইকারি বাজার, পরিবহণ সেক্টর ও রাজস্ব আয়েও সরাসরি ধস নামে ।

এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের একটি বড় ভিত্তি হল পর্যটন । নেপাল মূলত সারা বিশ্বের ভ্রমণপিপাসু ও ধর্মপ্রাণ মানুষের অন্যতম প্রিয় গন্তব্য । ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো যেমন অসম, মেঘালয়, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং সিকিম থেকে বিপুলসংখ্যক পর্যটক পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়েই নেপালে প্রবেশ করেন । পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সনাতন ধর্মাবলম্বী তীর্থযাত্রীরা পশুপতিনাথ দর্শন কিংবা কৈলাস মানস সরোবর যাত্রার উদ্দেশ্যে এই রুট ব্যবহার করে থাকেন ।

এর বাইরে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, ব্রিটেন, চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপুলসংখ্যক বিদেশি পর্যটক একসঙ্গে দার্জিলিং-সিকিম পাহাড় এবং নেপালের কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান কিংবা হিমালয়ের ট্রেকিং ট্রেইলগুলোতে ঘুরে বেড়ান । ফলে এই সীমান্ত কেবল দু’টি ভূখণ্ডকে নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যটন সার্কিটের সঙ্গে আঞ্চলিক পর্যটন অর্থনীতিকে গভীরভাবে যুক্ত করে রেখেছে ।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সীমান্তে মানুষের চলাচল থমকে যাওয়ায় প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন উত্তরবঙ্গ ও নেপালের যৌথ বাণিজ্যিক অংশীদাররা । সীমান্ত অর্থনীতির চাকা পুরোপুরি স্তব্ধ হয়ে পড়ায় স্থানীয় মানুষ এখন শুধুই প্রহর গুনছেন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ।

ভারতের সীমান্ত এলাকার মানুষ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা নেপালের এই দুঃসময়ে তাদের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছেন এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছেন যেন নেপাল খুব দ্রুত এই বিপর্যয় সামলে আবার নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে উঠতে পারে, যাতে আগামিদিনে থমকে যাওয়া বর্ডার ট্যুরিজম ও পারস্পরিক অর্থনৈতিক যোগাযোগ পুনরায় সচল হয়ে ওঠে ।

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TAGGED:

CROSS BORDER ECONOMY
NEPAL FLOOD
ক্রস বর্ডার ইকোনমি
প্রাকৃতিক বিপর্যয়
INDIA NEPAL CROSS BORDER ECONOMY

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