লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ছায়া অন্নপূর্ণা যোজনায়! টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ করতেই আক্রান্ত উপভোক্তা

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ছায়া অন্নপূর্ণা যোজনায়! টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ করতেই আক্রান্ত উপভোক্তা
অভিযোগ, গত 2 তারিখেই বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট থেকে 3 হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে।
Published : July 15, 2026 at 7:52 PM IST
মালদা, 15 জুলাই: অন্নপূর্ণা যোজনায় এবার লক্ষ্মী ভাণ্ডারের ছায়া। উপভোক্তার অজান্তেই প্রকল্পের টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক সিএসপি (CSP) কর্মীর বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, এ নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে মারধরও খেতে হয়েছে বলে দাবি ওই মহিলার ৷ ঘটনাটি মালদার চাঁচলের ।
তৃণমূল সরকারের আমলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়া-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছিল। সেকথা জানিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের অ্যাকাউন্টেও টাকা ঢুকেছে বলে অভিযোগ ৷ সে সবের বিরুদ্ধে আইন মেনে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে প্রশাসন ৷ বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পরিবর্তে চালু করে অন্নপূর্ণা যোজনা । সেখানে যাতে কোনও অনিয়ম না থাকে তা নিশ্চিত করতে শুরু থেকেই তৎপর প্রশাসন ৷ বিভিন্ন স্তরে ঝাড়াইবাছাইয়ের পর তৈরি হয়েছে প্রাপকদের তালিকা ৷ কিন্তু এতকিছুর পরও প্রকল্প শুরু হতে না হতেই আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ সামনে আসায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নানা মহলে ৷
মালদার চাঁচল থানার ভেবা এলাকার বাসিন্দা মর্জিনা বিবি। চলতি মাসের 1 তারিখে অন্নপূর্ণা যোজনার 3 হাজার টাকা তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ার এসএমএস (SMS) পান । টাকা তুলতে তিনি স্থানীয় সিএসপিতে গেলে কর্মী রানু চৌধুরী জানান, অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা জমা পড়েনি। কয়েকদিন পর ব্যাঙ্কে গিয়ে স্টেটমেন্ট দেখতেই সামনে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ, গত 2 তারিখেই বায়োমেট্রিকের মাধ্যমে মর্জিনার অ্যাকাউন্ট থেকে 3 হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, কোনও টাকা তোলেননি এবং বায়োমেট্রিকও ব্যবহার করেননি। মঙ্গলবার রাতে বিষয়টি নিয়ে সিএসপি কর্মী রানুর কাছে প্রতিবাদ জানাতে গেলে মর্জিনাকে লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় । আহত অবস্থায় চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মর্জিনা
তাঁর কথায়, "মোবাইলে টাকা ঢোকার মেসেজ এসেছিল। সিএসপিতে গেলে বলে কোনও টাকা আসেনি । পরে ব্যাংকে গিয়ে দেখি আমার অজান্তেই বায়োমেট্রিক দিয়ে 3 হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে । এর প্রতিবাদ করতে গেলে আমাকে মারধর করা হয়েছে ।" অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করেছেন রানু ।