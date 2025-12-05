কলকাতা বিমানবন্দরেও যাত্রী দুর্ভোগ, বাতিল 47 ফ্লাইট

কলকাতা বিমানবন্দরেও যাত্রী দুর্ভোগ, বাতিল 47 ফ্লাইট
মঙ্গল থেকে শুক্র ৷ দেশজুড়ে ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবার সমস্যায় জর্জরিত যাত্রীরা ৷ আজ সন্ধে পর্যন্ত 47টি ফ্লাইট কলকাতা থেকে বাতিল রয়েছে ৷
Published : December 5, 2025 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার সমস্যা গত 2 দিনের তুলনায় আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে শুক্রবার। দিল্লির পর এবার কলকাতা বিমানবন্দরেও একেএকে ফ্লাইট বাতিল করছে ইন্ডিগোর সংস্থা। বিমানবন্দর সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মোট 47টি ইন্ডিগোর ফ্লাইট কলকাতা থেকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে । তবে ইতিমধ্যেই বিমানযাত্রীদের কথা ভেবে আজ দুপুরে ইন্ডিগোর পরিষেবা সচল করার নির্দেশ জারি করে অসামরিক বিমান ও পরিবহণ মন্ত্রক ৷
বাতিল হওয়া বিমানগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বই, চেন্নাই, দিল্লি, বাগডোগরা, আইজল, পটনা, হায়দরাবাদ-সহ দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর। দৈনন্দিন যাতায়াত, জরুরি সফর ও অফিসের কাজে যাঁদের বিমানে ওঠার কথা ছিল, তাঁদের একরকম দিশেহারা অবস্থা।
এদিন দুপুর আড়াইটার সময় টার্মিনালের বাইরে আগমনী বোর্ডে দেখা যায়, বেঙ্গালুরু থেকে আসা একাধিক বিমান-6E 0576, 6E 0952 ও 6E 6516 অনেক দেরিতে নামবে। ভুবনেশ্বর, আমেদাবাদ ও নাগপুর থেকে আসা তিনটি বিমান সম্পূর্ণ বাতিল। হায়দরাবাদ থেকে আসা ফ্লাইট 6E 0654-ও দেরিতে। যাত্রীদের হাতে বোর্ডিং পাস থাকলেও কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছনো এখন শুধুই অনিশ্চয়তা।
যাত্রীদের অভিযোগ, ঠিক মতো জানানো হচ্ছে না। কখনও বলা হচ্ছে দেরি, কখনও হঠাৎ বাতিল। তথ্যের অভাব ও বিকল্প ব্যবস্থার অনিশ্চয়তায় ক্রমেই ক্ষোভ বাড়ছে । অসহায়ভাবে কেউ ফোনে রি-শিডিউলের চেষ্টা করছেন, কেউ মাটিতেই বসে সময় কাটাচ্ছেন। বিমানবন্দর কর্মীদের পক্ষেও চাপে পড়তে হচ্ছে । ভিড় ও উত্তেজনা সামাল দিতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে ৷
ইন্ডিগোর পক্ষ থেকে ক্রু-সংকট ও অপারেশনাল সমস্যাকেই দায়ী করা হলেও যাত্রীদের প্রশ্ন, "আগে থেকে সতর্ক করা হল না কেন ?" টানা চারদিন ধরে পরিস্থিতি একই থাকায় আস্থাও নড়বড়ে হচ্ছে যাত্রীদের। সব মিলিয়ে, বিমান চলতে না-পারায় আটকে পড়েছে মানুষের জীবনযাত্রা। কবে পরিষেবা স্বাভাবিক হবে ? এই ভেবেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন যাত্রীরা ৷ শুক্রবার সন্ধে পর্যন্ত বাতিলের কাউন্টার 47-এ দাঁড়িয়ে ৷ আর দেরির তালিকা ক্রমশ বড় হচ্ছে ।
অন্যদিকে, বিমানযাত্রীদের কথা ভেবে আজ দুপুর নাগাদই ইন্ডিগোর পরিষেবা সচল করার নির্দেশ জারি করে অসামরিক বিমান ও পরিবহণ মন্ত্রক ৷
- আজ রাতের মধ্যেই বিমান পরিষেবা স্বাভাবিক অর্থাৎ নির্ধারিত সূচি মনে চালাতে হবে ৷
- আগামী কয়েক দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিষেবা যেন স্বাভাবিক হয় ৷
- বিমান বাতিলের ক্ষেত্রে ইন্ডিগোকে টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়ার কথা নিশ্চিত করতে হবে ৷
- যাত্রীরা আটকে গেলে বিমান সংস্থাকেই হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে ৷
- বয়স্ক নাগরিকরা যাতে কোনওভাবে অস্বস্তিতে না-পড়েন, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে ইন্ডিগোকে ৷
- দেরিতে ছাড়া ফ্লাইটের যাত্রীদের জলখাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হবে।
- অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে 24 ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে ৷
চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকেই আচমকা ভেঙে পড়ে ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা । নতুন নিয়মে পাইলটদের বিশ্রামের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে। এদিকে, এয়ারলাইন্সের কাছে তো যথেষ্ট সংখ্যক পাইলটই নেই । সঙ্কট ক্রু মেম্বারেরও। এর জেরেই চরম এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে দেশের বিমানবন্দরগুলিতে ।