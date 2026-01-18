মাঝ-আকাশে বোমাতঙ্ক, বাগডোগরাগামী বিমানের জরুরি অবতরণ লখনউয়ে

মাঝ-আকাশে বোমাতঙ্ক, বাগডোগরাগামী বিমানের জরুরি অবতরণ লখনউয়ে
ইন্ডিগো ফ্লাইটটি দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আসছিল ৷ সেসময় বিমানে বোমা থাকার হুমকি পায় ৷
Published : January 18, 2026 at 5:56 PM IST
শিলিগুড়ি, 18 জানুয়ারি: মাঝ-আকাশে বিমানে বোমাতঙ্ক । উদ্বেগে গন্তব্যে পৌঁছনোর আগেই জরুরি অবতরণ করানো হল বাগডোগরাগামী বিমানকে । ঘটনায় তীব্র আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রী-সহ বিমান সেবিকা ও ক্রু মেম্বারের মধ্যে । ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লি থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে আগত ইন্ডিগো ফ্লাইটে ।
গোটা ঘটনাটাই বিমানে থাকা এক যাত্রীর ঘটানো বলে জানা গিয়েছে । বাগডোগরা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে দিল্লি ইন্ডিগোর 6650 বিমান বাগডোগরার উদ্দেশে রওনা দেয় । মাঝপথে বিমানের মধ্যে কর্তব্যরত এক বিমানসেবিকা 'Bomb on board' লেখা একটি টিস্যু পেপার পান । তিনি সেটি দেখামাত্রই বিমানের পাইলটকে জানান । পাইলট বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি না-নিয়ে সেই সময় সব থেকে কাছে থাকা লখনউ বিমানবন্দরে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করান । সেখানে বিমানটির তল্লাশি চালানো হয় । যদিও বিমানে কোনও বিস্ফোরক মেলেনি । তবে যাত্রীদের মধ্যে এই ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায় ।
এদিকে লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করায় নির্ধারিত সময় থেকে ঘণ্টাখানেক দেরিতে পৌঁছয় বিমানটি । এই বিষয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরের ডিরেক্টর নাভেদ নিজাম বলেন, "আজ দিল্লি থেকে বাগডোগরাগামী ইন্ডিগোর ফ্লাইট 6E-6650 বোমা হামলার হুমকির পর লখনউ বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করে । বিমানের শৌচাগারে একটি টিস্যু পেপারে 'বিমানে বোমা রয়েছে' হাতে লেখা নোট পাওয়া গিয়েছে । টাইমলাইন এটিসি আনুমানিক সকাল 8টা 46 মিনিটে বোমা হুমকি সম্পর্কে তথ্য পায় । বিমানটি 9টা 17 মিনিটে লখনউতে নিরাপদে অবতরণ করে ।"
তিনি আরও বলেন, "ওই বিমানে 238 জন যাত্রী ছিলেন ৷ যার মধ্যে 222 জন প্রাপ্তবয়স্ক যাত্রী, 8 জন শিশু এবং 7 জন ক্রু মেম্বার (2 জন পাইলট এবং 5 জন কেবিন ক্রু) ছিলেন । বিমানটি ফাঁকা জায়গায় অবতরণ করানো হয় ৷ এরপর বিমানটিকে বিডিএস এবং সিআইএসএফ-সহ নিরাপত্তা সংস্থাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ তল্লাশি চালায় ।"
উল্লেখ্য, উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ি বরাবর জঙ্গি সংগঠনের সফট টার্গেট । যে কারণে এই চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র সরকারের স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রক । উত্তর পূর্ব ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর হল বাগডোগরা । প্রতিদিন ইন্টারন্যাশনাল ও ডোমেস্টিক মিলিয়ে 33 জোড়া উড়ান এই বিমানবন্দর থেকে চলাচল করে । প্রতিদিন প্রায় হাজার হাজার যাত্রী চলাচল করে থাকে । সেইরকম জায়গায় বোমা হামলার হুমকি কে বা কোন যাত্রী দিল তা খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ ।