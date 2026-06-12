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একসঙ্গে কাজ করার বার্তা দিয়ে বাংলাদেশে পা রাখলেন ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ

এপ্রিলের শেষ দিকে বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে দীনেশের নাম ঘোষণা হয়েছিল ৷ এবার দায়িত্ব নিতে বাংলাদেশে পৌঁছলেন ভারতীয় রাজনীতির এই প্রবীণ চরিত্র ৷

BANGLADESH INDIA ENVOY
বাংলাদেশে পা রাখলেন দীনেশ ত্রিবেদী (ছবি: পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 12, 2026 at 7:02 PM IST

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পেট্রাপোল ও ঢাকা 12 জুন: বাংলাদেশে এবার বাংলায় কথা বলা রাষ্ট্রদূত পাঠাল ভারত ৷ শুক্রবার সকালে স্থলপথে পেট্রাপোল স্থলবন্দর পেরিয়ে দীনেশ ত্রিবেদী পাড়ি দিলেন ঢাকায়। শুভেচ্ছা জানাতে হাজির ছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। বাংলাভাষী রাষ্ট্রদূত পাঠিয়ে 'অস্থির সময়ে' দিল্লি বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্কের বার্তা দিতে চাইছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড় অংশ।

2024 সালের 5 অগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বেশ খানিকটা অবনতি হয়। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনূস থেকে শুরু করে অন্যরা বিভিন্ন সময় ভারতবিরোধী মন্তব্য করেছেন ৷ ভারতকে টুকরো করার কথাও বলা হয়েছে ৷ তা দু'দেশের সম্পর্ককে আরও শিথিল করেছে। ছন্দপতন হয় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আমদানি-রফতানি বাণিজ্যেও। গত দু'বছরের বারবার এই পেট্রাপোল স্থলবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এখন পরিস্থিতি বদলেছে ৷ টানা ছাত্র আন্দোলনের অস্থিরতা কাটিয়ে বাংলাদেশও ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বড় জয় পেয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বিএনপি নেতা তারেক রহমান ৷ তাঁর সরকার ভারতের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক দৃঢ় করতে চাইছে। দিল্লিও বাংলাদেশ সম্পর্কে আগের অবস্থান বদল করেছে।

বাংলাদেশে পা রাখলেন দীনেশ ত্রিবেদী (ইটিভি ভারত)

চলতি বছরের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে বিদেশমন্ত্রক দীনেশ ত্রিবেদীর নাম বাংলাদেশের পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সাধারণত রাষ্ট্রদূত বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দিল্লি বরাবর পেশাদার কূটনীতিকের উপর ভরসা রেখে এসেছে। কিন্তু টানা তিন দশকের রেওয়াজ ভেঙে এবার পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

আগের রাষ্ট্রদূত প্রণয় কুমার বর্মাকে বেলজিয়াম ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত করে পাঠানো হয়েছে। দীনেশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত করার পিছনে দিল্লির বেশ কিছু হিসেব রয়েছে। জন্মসূত্রে গুজরাতের বাসিন্দা হলেও দীনেশ বাংলা ভাষায় কথা বলার ক্ষেত্রে বেশ স্বচ্ছন্দ্য। তাঁর জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে ৷ এই বিষয়টিকেই কাজে লাগাতে চাইছে মোদি সরকার ৷

এদিন বাংলাদেশে পা রেখে দীনেশ ত্রীবেদী বলেন, "খুব ভালো লাগছে ৷ এক ভাই অন্য ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে ৷ আমার দেশের জনসংখ্য়া 140 কোটি ৷ এর সঙ্গে আরও 20 কোটি যোগ করুন (বাংলাদেশের সম্ভাব্য জনসংখ্যা) ৷ আমি যা করব তা এই 160 কোটি মানুষের জন্য ৷ যা হবে একসঙ্গে মিলেমিশে হবে ৷ আলাদা করে কিছু হবে না ৷ মনে হচ্ছে না আমি বাংলাদেশে আছি ৷ একই আকাশ একই বাতাস ৷ আমরা মিলে মিশে একসঙ্গে কাজ করব ৷"

1990 সাল থেকে ভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন স্তরে তাঁর অবাধ বিচরণ। কংগ্রেস, জনতা দল ও তৃণমূল কংগ্রেস ঘুরে বিজেপিতে যোগদান করেন দীনেশ। জনতা দল থেকে তিনি রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছেন। 2009 সালে তৃণমূলের চিকিটে ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে তিনি মনমোহন সিংয়ের মন্ত্রিসভায় স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছিলেন। 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেল মন্ত্রিত্ব ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। তাঁর জায়গায় রেলমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী এমবিএ দীনেশ। 2014 সালেও নির্বাচিত হন ৷ পরে 2019 সালের নির্বাচনে ব্যারাকপুরে তাঁকে হারান অর্জুন সিং ৷ 2021 সালে অবশ্য তিনি ঘাসফুলের বাঁধন ছিঁড়ে বিজেপিতে যোগদান করেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দীনেশ বাংলা ভাষায় বেশ স্বচ্ছন্দ্য। তাই বাংলাদেশের বাসিন্দাদের সঙ্গে তাঁর ভালো যোগাযোগ গড়ে উঠবে। তার সঙ্গে তাঁর রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সংস্কৃতি সম্পর্কেও দীনেশের ভালো ধারণা রয়েছে। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খুব সহজেই মানিয়ে নিতে পারবেন তিনি। তাতে ভারত-বাংলাদেশ দু'দেশের শিথিল সম্পর্কে আবার উষ্ণতা ফিরে আসবে।

শুক্রবার সকালে দীনেশ ত্রিবেদী উত্তর 24 পরগনার বনগাঁর পেট্রাপোল বর্ডার দিয়ে ঢাকার উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন। এদিন পেট্রাপোল বন্দরে তাঁকে পৌঁছে দিতে আসেন বিজেপির বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার। তিনি বলেন, "দীনেশবাবু চাইলে বিমানে ঢাকা চলে যেতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বনগাঁর পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছেন। পেট্রাপোল বন্দরে ছবি দেখে তিনি দু'দেশের বর্তমান সম্পর্কের অভিমুখ বোঝার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে প্রবেশের আগে গোটা পেট্রাপোল বন্দর ঘুরে দেখেছেন তিনি। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দু'দেশের সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, আশা করছি সেই ব্যবধান কমবে। ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক আমদানি-রফতানি ব্যবসা আরও গতিশীল হয়ে উঠবে।"

TAGGED:

INDIA HIGH COMMISSIONER BANGLADESH
DINESH TRIVEDI
ভারতীয় রাষ্ট্রদূত দীনেশ ত্রিবেদী
বাংলাদেশে
BANGLADESH INDIA ENVOY

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