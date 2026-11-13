স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষায় ঐতিহাসিক পদক্ষেপ খড়গপুর আইআইটির, চালু হল এমডি কোর্স
IIT KHARGAPUR MEDICAL EDUCATION: ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত খড়গপুর IIT-এর। চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে MD কোর্স চালু করল এই প্রতিষ্ঠান।
Published : November 13, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : November 13, 2026 at 11:07 AM IST
খড়গপুর, 13 নভেম্বর: চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে ইতিহাস গড়তে চলেছে IIT খড়গপুর। 11 নভেম্বর প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দেশের প্রথম আইআইটি হিসেবে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন বা NMC-র অনুমোদিত ছয়টি বিষয়ে এমডি কোর্স চালু করছে এই প্রতিষ্ঠান। 2026-27 শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হবে পঠনপাঠন।
খড়গপুর আইআইটি-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2026-27 শিক্ষাবর্ষ থেকে সেখানে স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল কোর্স শুরু হচ্ছে। ডক্টর বিসি রায় মাল্টি স্পেশ্যালিটি মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে প্রথম ব্যাচের MD পড়ুয়ারা ভর্তি হতে পারবেন। এর ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স, এবং ট্রান্সলেশনাল রিসার্চ একত্রিত হবে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল এবং IIT-এর এই অন্তর্ভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ব্যবস্থার ফলে এমন শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হবে, যা প্রথাগত রীতিনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে হাজারো প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে।
তথ্য অনুযায়ী আইআইটি খড়গপুর আপাতত ছয়টি বিশেষ বিভাগে MD কোর্স চালু করছে। এই বিভাগগুলিতে দু’টি করে আসন থাকবে। অর্থাৎ, প্রথম শিক্ষাবর্ষে মোট 12 জন ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবেন। কোর্স সেগুলি হলো-
1. MD জেনারেল মেডিসিন- 2টি আসন
2. MD রেডিওলজি- 2টি আসন
3. MD ফিজিওলজি- 2টি আসন
4. MD প্যাথলজি- 2টি আসন
5. MD কমিউনিটি মেডিসিন- 2টি আসন
6. MD বায়োকেমিস্ট্রি- 2টি আসন।
আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এক মৌলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রোগ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে নতুন রূপ দিচ্ছে উন্নত ইমেজিং প্রযুক্তি ৷ এর মাধ্যমে রোগের খুঁটিনাটি বিষয় বিশদভাবে ধরা পড়ছে ৷ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং চিকিৎসার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি স্বাস্থ্যসেবাকে হাসপাতালের প্রথাগত সীমানার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে।
তবে, চিকিৎসা শিক্ষা এবং প্রযুক্তিগত গবেষণা এতদিন প্রায়শই আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক ধারায় বিকশিত হয়েছে। আইআইটি খড়গপুরের নতুন স্নাতকোত্তর চিকিৎসা কর্মসূচিগুলি এই দুই জগতকে একত্রিত করার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদক্ষেপ বলেই জানানো হয়েছে। ড. বি. সি. রায় মাল্টি-স্পেশালিটি মেডিকেল রিসার্চ সেন্টার এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলবে, যেখানে গবেষণা-নির্ভর চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগও থাকবে। এখানে প্রতিষ্ঠানের বিশাল প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়ের সুযোগ পাওয়া যাবে বলেও জানানো হয়েছে।
শিক্ষার্থীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সহায়তা প্রাপ্ত ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরবর্তী প্রজন্মের মেডিক্যাল ইমেজিং, কম্পিউটেশনাল প্যাথলজি, বায়োমেডিক্যাল ডিভাইস, মলিকুলার ডায়াগনস্টিকস, প্রিসিশন মেডিসিন (সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতি), জনস্বাস্থ্য এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনের সুযোগ পাবেন।
মাইক্রোফ্লুইডিকস, বায়ো-ইঞ্জিনিয়ারিং, স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত রোগ নির্ণয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কম্পিউটেশনাল সায়েন্স এবং ট্রান্সলেশনাল মেডিকেল প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের সুপ্রতিষ্ঠিত সক্ষমতা এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি অনন্য ভিত্তিও তৈরি করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল-এমন এক প্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা একই সঙ্গে দক্ষ চিকিৎসক, উদ্ভাবক এবং বিশেষজ্ঞ ৷
যাদের মধ্যে ক্লিনিক্যাল দক্ষতার পাশাপাশি থাকবে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল, প্রযুক্তিগত সাবলীলতা এবং সামাজিক প্রভাব সৃষ্টির অঙ্গীকার। গবেষণা-ভিত্তিক শিক্ষা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একাডেমিক অভিজ্ঞতার সুযোগ এই নতুন গড়ে ওঠা শিক্ষাঙ্গনকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলবে।
খড়গপুরে প্রতিষ্ঠিত এই আইআইটি দেশে প্রথম ৷ 75 বছর পর এই প্রতিষ্ঠানটি আরও একটি যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করতে যাচ্ছে। নয়া উদ্যোগ ‘বিকশিত ভারত 2047’-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ যেখানে সাশ্রয়ী, সহজলভ্য, প্রযুক্তি-নির্ভর ও উন্নত মানের স্বাস্থ্যসেবা ভারতের উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।
এই বিষয়ে খড়গপুর আইআইটি-র অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী বলেন, “আমরা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎকে কেবল অনুসরণ করতে চাই না, বরং তাকে অন্য রূপ দিতে চাই ৷”
তিনি আরও বলেন, “ভারতের প্রথম আইআইটি এখন চিকিৎসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য কেবল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরি করা নয়, বরং এমন একটি পরিবেশ বা ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা, যেখানে ক্লিনিক্যাল উৎকর্ষের সঙ্গে উদ্ভাবনী শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং ট্রান্সলেশনাল গবেষণার মিলন ঘটবে।"
সুমনের কথায়, “আমরা চাই আমাদের চিকিৎসা শিক্ষার্থীরা কেবল দক্ষ চিকিৎসকই নয়, বরং তাঁরা এমন উদ্ভাবক হয়ে উঠুন, যাঁরা মানবজাতির সামনে থাকা স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সবচেয়ে জরুরি চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন।”