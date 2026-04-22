সমস্যা নিয়েই কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় গ্রামে বাস, একাধিক আশায় ভোট দেবেন নিজভূমে পরবাসীরা

সমস্যা নিয়েই কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় গ্রামে বাস, একাধিক আশায় ভোট দেবেন নিজভূমে পরবাসীরা
হাড়িপুকুর, মিশনপাড়ার মতো গ্রামগুলির অবস্থান নো ম্যানস ল্যান্ডে ৷ এখানেই বাস বহু ভারতীয় নাগরিকের ৷ ভোটের প্রাক্কালে তাঁদের সমস্যার খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের পার্থ দাস৷
Published : April 22, 2026 at 8:17 PM IST
হিলি (দক্ষিণ দিনাজপুর), 22 এপ্রিল: এখানে দাঁড়ালেই মনে ভেসে ওঠে প্রয়াত কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পারাপার' কবিতার বহুল ব্যবহৃত সেই দুটি লাইন ৷ 'ওপারে যে বাংলাদেশ, এপারেও সেই বাংলা ৷' কবিমন বোঝানোর চেষ্টা করেছে, ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক কাঁটাতারের বেড়া দুই বাংলার মানুষ আর তার সংস্কৃতিকে আলাদা করতে পারে না ৷ কিন্তু কবিতায় লেখা, কবির চোখ দিয়ে দেখায় হৃদয় যতটা কাজ করে, বাস্তব সেই স্বপ্নের জায়গা থেকে বহু দূরে ৷ বিশেষ করে এখনও কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয় গ্রামগুলির বাসিন্দারা প্রতি মুহূর্তে সেটা টের পাচ্ছেন ৷ তাঁরা জানেন, নিজভূমে পরবাস কাকে বলে ৷ বেঁচে থাকার জন্য তাঁদের কতটা কষ্ট করতে হয় ৷ তাঁদের সে'কথাই জানার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷
দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে প্রায় 252 কিলোমিটার ৷ এর মধ্যে 30 কিলোমিটারেরও বেশি এলাকায় এখনও কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি ৷ মূলত হিলি, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ ও গঙ্গারামপুর ব্লকে সীমান্তের বিস্তৃতি বেশি ৷ হিলি ব্লকের হাড়িপুকুর, গোঁসাইপুর, আগ্রা, উজাল, আপ্তৈর, বাসুদেবপুর, ঈশ্বরপুর, গোবিন্দপুর ও ধারান্দা এলাকায় ত্রিস্তরীয় কাঁটাতারের বেড়া নেই ৷ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে কোথাও বাঁশের বেড়া দিয়ে, কোথাও বা অস্থায়ী কাঁটাতার দিয়ে দু’দেশকে আলাদা করে রাখা হয়েছে ৷ হাড়িপুকুর, মিশনপাড়া গ্রামগুলির অবস্থান নো ম্যানস ল্যান্ডে ৷ এসব গ্রামে বসবাস করেন বহু ভারতীয় নাগরিক ৷
পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে এখন সতর্ক ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী ৷ অপরিচিত কাউকে কাঁটাতারের বেড়ার আশেপাশে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ এমনকি সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রেও জারি রয়েছে হাজারো নিষেধাজ্ঞা ৷ মাঝেমধ্যেই হিলি ল্যান্ড পোর্টে দু’দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জরুরি বৈঠক চলছে ৷ তার মধ্যেই সীমান্তের ওপারের গ্রামগুলির মানুষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল ইটিভি ভারত ৷ তাঁদের কী সমস্যা, তাঁরা কী চান সেসব নিয়েই ইটিভি ভারতের এই প্রতিবেদন ৷ আলাপচারিতায় কেউ বিএসএফ কর্তৃপক্ষকে প্রশংসায় ভরিয়েছেন, কেউ বা একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন ৷
হাড়িপুকুর গ্রামের বাসিন্দা মহম্মদ রবিউল ইসলাম ৷ তিনি বলছেন, "আমি ভারতীয় ৷ পূর্ব আপ্তৈর মৌজার হাড়িপুকুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ জিরো পয়েন্টের ওপারে আমাদের গ্রাম ৷ দু’দেশের মাঝখানে আমাদের পাড়া ৷ গ্রাম থেকে বিএসএফ পোস্ট মাত্র 200 মিটার দূরে ৷ গ্রামে প্রায় সাতশো মানুষের বসবাস ৷ ভোটার রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো ৷ কাঁটাতার পেরিয়ে ভোট দিতে আসতে হয় আমাদের ৷ কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাস করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কিছু সমস্যা রয়েছে ৷ তবে বিএসএফ আধিকারিক ও জওয়ানরা আমাদের সবসময় সহযোগিতা করেন ৷ ভারতীয় নাগরিকত্বের সমস্ত নথি আমাদের কাছে থাকার পরেও বিএসএফ-এর তরফে আমাদের গেট পাশ ইস্যু করা হয়েছে ৷ রাতবিরেতে কারও কোনও শারীরিক সমস্যা হলে বিএসএফ জওয়ানরা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন ৷ বাংলাদেশের মানুষজনের দিক থেকেও আমাদের কোনও ঝামেলা নেই ৷ ওঁরা সে’দেশের মানুষ ৷ সে’দেশের বিষয় তাঁরা নিজেরা সামলে নেন ৷ নিজের গ্রামে বসবাস করা ছাড়া আমাদের কোনও উপায় নেই ৷ আমাদের কৃষিজমি, পুকুর-সহ পেট চালানোর সমস্ত ব্যবস্থা কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ৷ আমরা কাঁটাতারের এপারে এসে কী করব ? তাই কিছু সমস্যা থাকলেও আমাদের সেখানেই থাকতে হবে ৷"
হিলি বাজারে গেরস্থালির জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরছিলেন মিশনপাড়ার শান্তি ওঁরাও ৷ দীর্ঘদিন ধরে কাঁটাতারের ওপারের গ্রামে থাকতে থাকতে নিজভূমে পরবাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন ৷ তিনি জানালেন, "ভোট এসেছে ৷ আমাদের গ্রামেও প্রার্থীরা ভোট প্রচার করেছেন ৷ ভোট দিতে আমরা এপারের স্কুলে আসি ৷ কাঁটাতারের ওপারে থাকতে অনেক সমস্যা ৷ কিন্তু কী করা যাবে ! শ্বশুরের আমল থেকে ওখানে আছি ৷ আগে ভয় লাগত ৷ এখন লাগে না ৷ আগে বাংলাদেশের লোকজন গ্রামে চড়াও হতো ৷ এখন আসে না ৷ মাঝেমধ্যে ওদের বিএসএফ (বিজিবি) সীমান্তে আসে ৷ ওদের দেশের জমির আল ঘুরে চলে যায় ৷ ওদেশের লোকজন ঘাস কাটতেও আসে ৷ কিন্তু এখন আমাদের ফসল কেটে নিয়ে যায় না ৷"
হাড়িপুকুর গ্রামে থাকেন রাইহিন মণ্ডল ৷ একমাত্র ছেলে হিলির বুড়া হিলি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে ৷ ওই স্কুলেই ভোট দেন তাঁরা ৷ তাঁর বক্তব্য, "আমার কাছে ভোটার, আধার, প্যান কার্ড-সহ ভারতীয় পাসপোর্টও রয়েছে ৷ তবু এসআইআর-এ আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গিয়েছে ৷ ট্রাইবুনালে আবেদন করেছি ৷ আশা করি, আমার নাম ভোটার তালিকায় উঠে যাবে ৷ ওপারে আমরা খুবই সমস্যার মধ্যে রয়েছি ৷ আমরা সরকারি সুযোগ সুবিধেও সময়মতো পাই না ৷ যে কোনও সমস্যা নিয়ে বিএসএফ-এর কাছে গেলে জওয়ানরা সাফ জানিয়ে দেন, সাহেবদের সঙ্গে কথা না বলে তাঁরা কিছু করতে পারবেন না ৷ কেউ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে সময়মতো হাসপাতালে না নিয়ে যেতে পারায় তাঁর মৃত্যু হয় ৷"
তাঁর আরও অভিযোগ, "আমরা নিজেদের ইচ্ছেমতো খাদ্যসামগ্রীও হিলি থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারি না ৷ পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী বিএসএফ চাল থেকে শুরু করে চিনি, এমনকি তেল-সাবানের পরিমাণও নির্ধারণ করে দেয় ৷ একজন ব্যক্তির জন্য মাসে পাঁচ কিলো চাল বরাদ্দ ৷ ওই চালে একটা মানুষের পুরো মাস চলে ? আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী জমির সার কিংবা কীটনাশক কিনে নিয়ে যেতে পারি না ৷ নিজেদের ইচ্ছেমতো জমিতে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষও করতে পারি না ৷ সব ক্ষেত্রেই বিএসএফ কর্তার অনুমতি প্রয়োজন হয় ৷ একাধিকবার আবেদনের পরও সেই অনুমতি যে পাওয়া যাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই ৷ আমরা নতুন সরকারের কাছে এসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা আশা করি ৷ কাঁটাতারের এপারে এসে আমরা থাকতে পারব না ৷ ওপারে আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত রসদ ৷ এপারে এসে খেয়ে-পরে বাঁচব কী করে ?"
শুধু রাইহিন মণ্ডলই নন, সীমান্তপারের ভারতীয় গ্রামে থাকা আরও অনেকেই বিএসএফ-এর কাজকর্মে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন ৷ যদিও তাঁরা সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে আসতে রাজি নন ৷ তাতে ভবিষ্যতে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে ৷ কাঁটাতারের বেড়ার পাশে কর্তব্যরত নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিএসএফ জওয়ান জানালেন, ওপারে থাকা ভারতীয় গ্রামগুলির বাসিন্দাদের নিয়ে তাঁদের বিশেষ সতর্ক থাকতে হয় ৷ কারণ, চোরাপাচার ৷ সেই কারণেই গ্রামবাসীদের সমস্ত জিনিসপত্রের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে ক্ষেত্র বিশেষে সবাইকে ছাড় দেওয়া হয় ৷ কারও বাড়িতে বিয়ে কিংবা অন্য কোনও অনুষ্ঠান হলে আমন্ত্রিতের সংখ্যা অনুযায়ী সামগ্রী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় ৷ আর কারও চিকিৎসার প্রয়োজন হলে দিন বা রাতে সবাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয় বিএসএফ কর্তৃপক্ষই ৷