বিনা টিকিটে ট্রেনে সফর, মাশুল বেড়ে 500 টাকা; কড়া শাস্তি 'সুখটানেও'
টিকিট ছাড়া ট্রেনে সফর থেকে ট্রেনে ভিক্ষা করা, ধূমপান, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় উঠে পড়া- এরকম নানা ক্ষেত্রে জরিমানার পাশাপাশি জেলেও যেতে হতে পারে ৷
Published : June 26, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 26 জুন: নিয়মে এবার বড় বদল আনল রেল বোর্ড। বিনা টিকিটে রেলে সফর করলে এবার থেকে মাশুল দিতে হবে 500 টাকা ৷ রেল বোর্ডের তরফে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ টিকিট না-কেটে ট্রেনে উঠে পড়লে বা রেলের কামরায় ধূমপান করলে মোটা অঙ্কের জরিমানা গুনতে হবে ৷ এই মর্মে 1989 সালের রেল আইনের বেশ কিছু ধারা সংশোধন করা হয়েছে ৷ এই সংক্রান্ত একটি গেজেট নোটিফিকেশনও জারি করা হয়েছে ৷ এই নতুন নিয়ম শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্যই নয়, সারা দেশে কার্যকর করা হচ্ছে ৷
রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ট্রেন ও স্টেশন চত্বরে যাত্রী শৃঙ্খলা এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে ৷ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিনা টিকিটে রেলের চড়লে বা বৈধ পাস ছাড়া সফর করলে 500 টাকা জরিমানা গুনতে হবে, যা আগে ছিল 250 টাকা ৷ এছাড়া, কেউ যদি টিকিট ছাড়া সফর করেন, সেক্ষেত্রেও সেই ব্যক্তিকে ভাড়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত চার্জ হিসেবে ন্যূনতম 500 টাকা জরিমানা দিতে হবে ৷ অন্যের নামে কেনা বা হস্তান্তরিত টিকিটে বা ট্রান্সফার্ড টিকিটে ভ্রমণ করলে আর্থিক জরিমানার সঙ্গে জেলও হতে পারে ৷
তবে রেলের বেশ কিছু নিয়মের সরলীকরণও করা হয়েছে বলেই জানিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ ৷ এই ধরনের অনৈতিক এবং অবৈধ কার্যকলাপ করলে সেই ব্যক্তিকে শনাক্ত করে তাঁর টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হবে ৷ পাশাপাশি তাঁকে ট্রেনের ভাড়া-সহ ন্যূনতম 500 টাকা অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে ৷
ট্রেনের সাধারণ কামরার যাত্রীরা অনেক সময়ই সংরক্ষিত কামরায় উঠে পড়েন, যা নিয়ে নিয়মিত ক্ষোভ প্রকাশ করেন যাত্রীরা ৷ এবার থেকে সংরক্ষিত কামরায় অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করলে 2 হাজার টাকা জরিমানা করা হবে ৷ এছাড়াও মহিলা যাত্রীদের নিরাপত্তা আরও কঠোর করতেও পদক্ষেপ করেছে রেল ৷ এই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় কোনও পুরুষ যাত্রী বা অননুমোদিত ব্যক্তি উঠে পড়লে সেই ব্যক্তিকে 2500 টাকার জরিমানা করা হবে ৷ এর পাশাপাশি সেই ব্যক্তির টিকিট বা পাস বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং তাকে কামরা থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে ৷
অন্যদিকে কামরার মধ্যে ধূমপান, হকারি ও ভিক্ষাবৃত্তির উপরেও রাশ টানা হয়েছে ৷ ট্রেন ও রেল চত্বরে ধূমপান করলে জরিমানা 200 টাকা থেকে বাড়িয়ে 2000 টাকা করা হয়েছে ৷ এছাড়া স্টেশন বা ট্রেনে অননুমোদিত হকারি ও ভিক্ষা করা বন্ধ করতেও শাস্তির কথা বলা হয়েছে ৷ রেল চত্বর বা ট্রেনের কামরায় মদ্যপান করে অশান্তি সৃষ্টি করার শাস্তি আরও কঠোর ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রেল চত্বর থেকে বের করে দেওয়া হবে এবং টিকিট বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি সর্বোচ্চ 24 ঘণ্টা পর্যন্ত সাধারণ কারাবাস হবে। কিংবা 1000 টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা কমিউনিটি সার্ভিস করার শাস্তি দেওয়া হতে পারে ৷