ইতিহাসে পাহাড়িকন্যা, দার্জিলিং টয়ট্রেনে প্রথম মহিলা টিকিট কালেক্টর সরিতা

ইতিহাসে পাহাড়িকন্যা, দার্জিলিং টয়ট্রেনে প্রথম মহিলা টিকিট কালেক্টর সরিতা
হেরিটেজ টয়ট্রেনের মুকুটে আরও এক নতুন পালক, ডিএইচআরের 145 বছরের ইতিহাসে প্রথম মহিলা টিকিট কালেক্টর সরিতা ইয়োলমো ৷
Published : February 10, 2026 at 6:02 PM IST
দার্জিলিং, 10 ফেব্রুয়ারি: পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথেই লুকিয়ে রয়েছে শৈলরানির সৌন্দর্য ৷ আর টয়ট্রেনে চেপে প্রকৃতির মাধুর্য উপভোগ না-করলে দার্জিলিং ভ্রমণ যেন বৃথা ! কারণ, ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ছত্রেছত্রে ঐতিহ্য ৷ পর্যটকদের কাছে এই টয়ট্রেন নস্টালজিয়া ৷ ঐতিহ্যের ট্রয়ট্রেনে প্রথম মহিলা টিকিট কালেক্টর হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখালেন এক গোর্খাকন্যা ৷
পর্যটকদের কাছে ট্রয়ট্রেনকে আরও বেশি আকর্ষণীয় তুলতে নিত্যনতুন পরিষেবা চালু করেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল কর্তৃপক্ষ ৷ স্টেশন সংস্কার থেকে ডিএইচআর ফেস্টিভ্যাল, ঘুম ফেস্টিভ্যালের মতো উৎসবেরও আয়োজন করা হচ্ছে ৷ এবার সেই মুকুটে জুড়ল আরও একটি পালক ৷ হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইতিহাসের সঙ্গে নাম জুড়ল পাহাড়িকন্যা সরিতা ইয়োলমো'র ৷
145 বছরের হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইতিহাসে প্রথম মহিলা টিকিট কালেক্টর হিসেবে লেখা থাকবে তাঁর নাম। গত 5 ফেব্রুয়ারি থেকে টয়ট্রেনের টিকিট কালেক্টর হিসেবে নিজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত হেরিটেজ টয়ট্রেনের সিনিয়র টিকিট কালেক্টরের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে এই নজির গড়েন সরিতা ৷ কিন্তু যখন তাঁর কাছে সেই সুযোগ আসে প্রথমে কিছুটা ভয় কাজ করেছিল বলে জানান তিনি ৷ তবে স্বামী দাওয়া ইয়োলমোর অনুপ্রেরণায় সাহস পান সরিতা ৷ স্বামীও ছিলেন ডিএইচআরে কর্মরত ৷ এক বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন তিনি ৷
নতুন দায়িত্বের অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে সরিতা বলেন, "পাহাড়ের মেয়ে হয়ে হেরিটেজ টয়ট্রেনে উঠছি, এটা আমার কাছে আলাদা অনুভুতি ৷ এই দায়িত্বের প্রথমদিনে যাত্রীদের কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া ও অভ্যর্থনা পেয়েছি, তা কোনওদিন ভুলব না। পর্যটকরা সকলে এগিয়ে এসে ট্রেনের মধ্যে আমার সঙ্গে ছবি তুলছেন ৷ হেরিটেজ টয়ট্রেনের আমি প্রথম মহিলা টিকিট কালেক্টর। তাই তাঁরা এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন ৷ এই ছবি আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে ৷ পর্যটকদের এই কথাগুলি আমাকে রোমাঞ্চিত করছে । নতুন দায়িত্বে জোগাচ্ছে বাড়তি উৎসাহ ৷"
তিনি আরও বলেন, "প্রথমে কিছুটা ভয় কাজ করছিল। কারণ অন্যান্য ট্রেনে আমার সঙ্গে অনেক সহকর্মী থাকতেন । কিন্তু টয়ট্রেনে আমি একা। যাত্রী-পর্যটকদের সব দায়িত্বই আমার উপর ৷ তবে প্রথম দিন যাত্রা শেষ করে আমি খুবই খুশি হই ।"
দার্জিলিংয়ের সোনাদায় জন্ম সরিতার ৷ কর্মসূত্রে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে দাগাপুরের পঞ্চনই এলাকায় থাকেন তিনি ৷ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সিটিসি হিসেবে এর আগে একাধিক দায়িত্ব সামলেছেন সরিতা ৷ রাজধানী, গুয়াহাটি-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস, অমৃতভারত এক্সপ্রেস থেকে একাধিক ট্রেনে টিকিট পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি । তবে ওই ট্রেনের তালিকায় যে টয়ট্রেনের নাম জুড়বে, তা স্বপ্নেও ভাবেননি 55 বছরের এই গোর্খাকন্যা ৷
পুরুষশাসিত সমাজে দীর্ঘদিনের সেই অদৃশ্য প্রাচীর ভেঙে নারী শক্তির অগ্রগতির বার্তা দিলেন সরিতা ৷ তিনি বলেন, "টিকিট কালেক্টর হিসেবে ট্রেনে ঘোরার অভিজ্ঞতা অনেকদিন আগেই হয়েছে । দূরপাল্লার ট্রেনেও ডিউটি করেছি । তবে হেরিটেজ টয়ট্রেনে এইবারই প্রথম । সেই সঙ্গে প্রথম মহিলা হিসেবে হেরিটেজ টয়ট্রেনের ইতিহাসে ঢুকে পড়লাম ৷ যে পাহাড়ের কোলে জন্ম, বেড়ে ওঠা, সেই পাহাড়ের পাকদন্ডী বেয়ে চলা টয়ট্রেনে ডিউটি করা একটা দারুণ উপভোগ্য মুহূর্ত ।"
দার্জিলিং হিমালয়ান রেলের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরি বলেন, "এর আগে টয়ট্রেনে মহিলা টিকিট কালেক্টর থাকার রেকর্ড এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি । সরিতা ইয়োলমোর এই কৃতিত্ব আগামিদিনে নারীদের বড় স্বপ্ন দেখাতে অনুপ্রেরণা জোগাবে।" সরিতার স্বামী দাওয়া ইয়োলমো বলেন, "ব্রিটিশদের চালু করা টয়ট্রেন ভারতীয় রেলের অহংকার ৷ আর সেই হেরিটেজ ট্রেনের আমার স্ত্রী প্রথম মহিলা টিকিট কালেক্টর ৷ এটা ভাবতেই ভালো লাগছে ।"
একের পর এক কৃতিত্ব অর্জন করে চলেছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেল । শতাব্দী প্রাচীন হেরিটেজ ইঞ্জিনকে পুনরজ্জীবিত করে ট্র্যাকে ফেরানো হোক, কিংবা প্রতি বছর আয়ের রেকর্ড ভাঙা হোক । শৈলরানির এই টয়ট্রেন যেন সর্বগুণ সম্পূর্ণ ৷ যার টানেই দূরদুরান্ত থেকে ছুটে আসেন পর্যটকরা।