হাতে লেখা চিঠির চল ফেরাতে প্রযুক্তির মেলবন্ধন, নয়া ভাবনা ডাক বিভাগের
Philately Exhibition Chandannagar: ই-মেল, হোয়াটসঅ্যাপ-এর সময়ে হাতে লেখা চিঠির অস্তিত্ব সঙ্কটে ৷ কিন্তু সেই চল বাঁচানোর প্রচেষ্টা ডাক বিভাগের ৷
Published : November 28, 2026 at 3:36 PM IST
চন্দননগর, 27 নভেম্বর: চিঠি লেখার চল ফিরিয়ে আনতে নয়া পরিকল্পনা নিতে চলেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ ৷ প্রযুক্তির হাত ধরেই স্ক্রিনে হাতে লেখা চিঠি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পোস্ট কার্ড আকারে পৌঁছে যাবে প্রাপকের কাছে ৷
চিঠি লেখার প্রবণতা ফিরিয়ে আনতে এই উদ্যোগ গ্রহণের ভাবনা ডাক বিভাগের ৷ পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে কয়েকটি বাছাই করা পোস্ট অফিসে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷ পরে ছাত্রছাত্রী ও জেন Z-দের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়লে এর বিস্তার ঘটনা হবে, জানিয়েছেন দক্ষিণবঙ্গের পোস্ট মাস্টার জেনারেল ঋজু গঙ্গোপাধ্যায় ৷
চন্দননগর কলেজে সংগৃহীত ডাক টিকিট প্রদর্শনী করে শুক্র ও শনি- দু'দিনের জেলা স্তরের ডাক টিকিট (ফিলাটেলি) এগজিবিশন 'চন্দনফিলেক্স 2026' অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷
সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পোস্ট অফিস সাউথ হুগলি ডিভিশন শ্রীরামপুরের উদ্যোগে ও চন্দননগর কলেজের ব্যবস্থাপনায় হচ্ছে এই প্রদর্শনী ৷
এই প্রদর্শনীতে চন্দননগরের স্বাধীনতা আন্দোলনের আঁতুড়ঘর প্রবর্তক সংঘের বিশেষ পোস্টাল কভার খাম প্রকাশিত হয় ডাক বিভাগের তরফে ৷ এছাড়া কৃষ্ণভাবিনী স্কুলের একশো বছরের ডাক টিকিটও প্রকাশ হবে ৷
গতকাল এই অনুষ্ঠানে চন্দননগর কলেজে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের পোস্ট মাস্টার জেনারেল ঋজু গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দননগরের বিজেপি বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ, হুগলি দক্ষিণ ডিভিশনের সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট শিবম সেমগুপ্ত, চন্দননগর কর্পোরেশনের কমিশনার অমিতেন্দু পাল, অতিরিক্ত জেলাশাসক অনুজ প্রতাপ সিং, চন্দননগর মহকুমাশাসক আশুতোষ কুমার, চন্দননগর কলেজের অধ্যক্ষ দেবাশিস সরকার ৷
চন্দননগর কলেজে ডাক টিকিট প্রদর্শনীর সঙ্গে থাকবে চিঠি লেখা ও ডাক টিকিট প্রতিযোগিতা, স্ট্যাম্প ডিজাইন প্রতিযোগিতা, কুইজ ৷ পোস্ট মাস্টার জেনারেল বলেন, "চন্দননগর কলেজ মানে স্বাধীনতার ইতিহাস, গর্বে মাথা তোলার ইতিহাস ৷ ডাক টিকিট এমন একটা জিনিস, যা সবাইকে বেঁধে রাখে ৷ রাষ্ট্রের ভাবনা, দর্শন, সময় সব কিছুই থাকে সেখানে ৷ আর এই সবকিছু আছে চন্দননগরে ৷ অবশ্যই চন্দননগর কলেজে ফিলাটেলিতে অনেকের সংগ্রহ রয়েছে, যা দেখে অনেকে উৎসাহী হবেন ৷"
হাতের লেখা চিঠি পোস্ট কার্ডের আকারে প্রাপকদের কাছে পৌঁছানোর চিন্তাভাবনা করছে ডাকঘর বিভাগ ৷ সেই পরিপ্রেক্ষিতে পোস্ট মাস্টার জেনারেল বলেন, "হাতের লেখা যাতে হারিয়ে না যায় এবং এইভাবে যাতে বৈদ্যুতিক সম্পর্ক রাখা যায়, সেইজন্য স্ক্যান করে হাতে লেখা চিঠিকে গন্তব্যের পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দেব ৷ পোস্ট কার্ড আকারেই ডেলিভারি হবে প্রাপকের কাছে, যেখানে হাতের লেখাটিই অবিকল থাকবে ৷ সেটা ইনল্যান্ড বা পোস্টকার্ডের উপর প্রিন্ট করা হবে ৷ সেই লেখাই ছাপা হবে ইনল্যান্ড কার্ড ও পোস্ট কার্ড হিসাবে ৷ খড়গপুর আইআইটি'র 75 বছর উপলক্ষে লঞ্চ করার কথা থাকলেও তা চালু করতে পারিনি আমরা ৷ জানুয়ারি মাস থেকে এনিয়ে আইআইটির সঙ্গে আলোচনা হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, "যদি ট্রায়াল হিসাবে একবার চালু করা যায়, তাহলেই হাতে লেখা চিঠি তৎক্ষণাৎ কিংবা পরের দিন প্রাপক পেয়ে যাবেন ৷ আমরা যে সুবিধাগুলি আনছি, তাতে বাড়িতে বসেই যেমন পার্সেল বুক করা এবং চিঠিও পাঠানো যাবে ৷ আপাতত কয়েকটি চিহ্নিত পোস্ট অফিসে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে ৷ যদি এই প্রজেক্ট জনপ্রিয়তা পায়, তাহলে পরে সর্বত্র শুরু করা হবে ৷"